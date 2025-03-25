Проклятое лето 1983-го: «Когда плачут цикады» — мистический хоррор от сценариста нового Sillent Hill f

Недавно показали трейлер Sillent Hill f — новой игры популярной франшизы, чей сюжет будет разворачиваться в Японии 1960-х, а не знакомом местечке Сайлент Хилл. Сценаристом проекта выступает писатель Рюкиси07 — автор в том числе культовых визуальных новелл «Когда плачут чайки» и «Когда плачут цикады». К экранизации последней и советует присмотреться аниме-канал «Покебол с предсказанием»: о первом сериале, чьи юные герои оказались во временной петле, речь заходила ранее, теперь настала пора сиквелов — с подзаголовками «Карма» и «Выпускной». Как (не) повторяется жуткая история одного лета в Хинамидзаве и спасает ли интригующее начало от спорного финала, рассказывает Сергей Сергиенко. Делала, кстати, другая студия: Passione («Герои шести лепестков», «Любовные неудачи»).
Казалось, кошмар Хинамидзавы наконец позади: Рика и её друзья вырвались из смертоносной петли и наконец смогли пережить праздник Ватанагаси. Девочка, мечтавшая о взрослой жизни, и правда стала девушкой, однако… почему-то вновь оказалась в злополучном лете 1983-го, где всё (почти) повторяется. Старые решения больше не работают, но почему? И кто на этот раз стоит за проклятием Ватанагаси?
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Совершенно неожиданно спустя почти 15 лет «Цикады
» заплакали вновь. Поначалу многие решили, что это мягкий перезапуск, однако довольно быстро стало понятно, что речь идет о прямом продолжении: первую же серию закрывал опенинг оригинального шоу. Вот только оставалось загадкой: куда на этот раз завернет сюжет?
Что интересно, понятнее не становилось до самого конца первого сезона. Ощущения от просмотра многие сравнивали со знаменитыми «повторяющимися» сериями «Меланхолии Харухи Судзумии
» (2006). Вот только развитие событий, начинающихся так же, как в прошлом, в этот раз оказалось загадкой. Эффект, нужно сказать, достигался просто потрясающий: зритель, который уже знает, через что пришлось пройти Рике, испытывает совершенно новый уровень потрясения. И только за это уже можно простить многое.
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Проблемы у сериала есть и немаленькие. Правда, говорить о них без спойлеров невозможно: когда наконец раскрывается, кто же стоит за повторением цикла, ничего, кроме недоумения, не остается. И если в «Карме
» еще можно надеяться, что мотивацию просто не раскрыли и всё куда сложнее, то в «Выпускном
» на этом окончательно ставится крест.
Справедливости ради, с финалом у сценариста Ryukishi07
проблемы были и в оригинальных «Цикадах»: мастерски закрученная интрига разрешалась не самым изящным образом — еще и с привлечением, скажем так, сторонних сил разновидности «рояль в кустах». Нечто подобное произошло и в новом аниме: центральный конфликт на поверку настолько притянут за уши, что поверить в него крайне сложно.
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Казалось бы, провальный финал (впрочем, с крайне стильной сценой битвы — в неторопливых «Цикадах»-то!) мог бы перечеркнуть все приятные воспоминания о начале новой истории, но удивительным образом он не мешает. Пускай одну и ту же историю в итоге рассказывают трижды (оригинал плюс обновленная версия глазами двух сторон конфликта), потрясение от просмотра «Кармы» никуда не исчезает. А это на самом деле дорогого стоит: мало какой сериал так же умело использует собственные наработки, чтобы перевернуть всю историю с ног на голову. Пусть и по совершенно идиотской причине. Главное-то — эмоции, а они тут неподдельные.
«Когда плачут цикады: Карма»
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