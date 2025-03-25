Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Нулевой пациент»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Проклятое лето 1983-го: «Когда плачут цикады» — мистический хоррор от сценариста нового Sillent Hill f

Анимация >>
25 марта 2025
Недавно показали трейлер Sillent Hill f — новой игры популярной франшизы, чей сюжет будет разворачиваться в Японии 1960-х, а не знакомом местечке Сайлент Хилл. Сценаристом проекта выступает писатель Рюкиси07 — автор в том числе культовых визуальных новелл «Когда плачут чайки» и «Когда плачут цикады». К экранизации последней и советует присмотреться аниме-канал «Покебол с предсказанием»: о первом сериале, чьи юные герои оказались во временной петле, речь заходила ранее, теперь настала пора сиквелов — с подзаголовками «Карма» и «Выпускной». Как (не) повторяется жуткая история одного лета в Хинамидзаве и спасает ли интригующее начало от спорного финала, рассказывает Сергей Сергиенко. Делала, кстати, другая студия: PassioneГерои шести лепестков», «Любовные неудачи»).

Проклятое лето 1983-го: «Когда плачут цикады» — мистический хоррор от сценариста нового Sillent Hill f

Казалось, кошмар Хинамидзавы наконец позади: Рика и её друзья вырвались из смертоносной петли и наконец смогли пережить праздник Ватанагаси. Девочка, мечтавшая о взрослой жизни, и правда стала девушкой, однако… почему-то вновь оказалась в злополучном лете 1983-го, где всё (почти) повторяется. Старые решения больше не работают, но почему? И кто на этот раз стоит за проклятием Ватанагаси?

Читать 🦗 «Иная» — культовый аниме-хоррор 2010-х
Совершенно неожиданно спустя почти 15 лет «Цикады» заплакали вновь. Поначалу многие решили, что это мягкий перезапуск, однако довольно быстро стало понятно, что речь идет о прямом продолжении: первую же серию закрывал опенинг оригинального шоу. Вот только оставалось загадкой: куда на этот раз завернет сюжет?

Проклятое лето 1983-го: «Когда плачут цикады» — мистический хоррор от сценариста нового Sillent Hill f

Что интересно, понятнее не становилось до самого конца первого сезона. Ощущения от просмотра многие сравнивали со знаменитыми «повторяющимися» сериями «Меланхолии Харухи Судзумии» (2006). Вот только развитие событий, начинающихся так же, как в прошлом, в этот раз оказалось загадкой. Эффект, нужно сказать, достигался просто потрясающий: зритель, который уже знает, через что пришлось пройти Рике, испытывает совершенно новый уровень потрясения. И только за это уже можно простить многое.

Читать 🦗 «Жилой комплекс С» — свежий лавкрафтианский хоррор
Проблемы у сериала есть и немаленькие. Правда, говорить о них без спойлеров невозможно: когда наконец раскрывается, кто же стоит за повторением цикла, ничего, кроме недоумения, не остается. И если в «Карме» еще можно надеяться, что мотивацию просто не раскрыли и всё куда сложнее, то в «Выпускном» на этом окончательно ставится крест.

Проклятое лето 1983-го: «Когда плачут цикады» — мистический хоррор от сценариста нового Sillent Hill f

Справедливости ради, с финалом у сценариста Ryukishi07 проблемы были и в оригинальных «Цикадах»: мастерски закрученная интрига разрешалась не самым изящным образом — еще и с привлечением, скажем так, сторонних сил разновидности «рояль в кустах». Нечто подобное произошло и в новом аниме: центральный конфликт на поверку настолько притянут за уши, что поверить в него крайне сложно.

Читать 🦗 «Спираль» — экранизация культового хоррора Дзюндзи Ито
Казалось бы, провальный финал (впрочем, с крайне стильной сценой битвы — в неторопливых «Цикадах»-то!) мог бы перечеркнуть все приятные воспоминания о начале новой истории, но удивительным образом он не мешает. Пускай одну и ту же историю в итоге рассказывают трижды (оригинал плюс обновленная версия глазами двух сторон конфликта), потрясение от просмотра «Кармы» никуда не исчезает. А это на самом деле дорогого стоит: мало какой сериал так же умело использует собственные наработки, чтобы перевернуть всю историю с ног на голову. Пусть и по совершенно идиотской причине. Главное-то — эмоции, а они тут неподдельные.

«Когда плачут цикады: Карма»

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года, жутких мультипликационных хоррорах или интервью с Рюкиси07 о его работах.

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Божество в мрачном мегаполисе: «Подозрительная Церера» — захватывающая мистика начала нулевых
Лучшая адаптация видеоигры? «Обитель зла 4: Инкубация» — культовый хоррор об испанских паразитах
Гарем для интеллектуалов: «Истории ран» — легендарная серия, где перемешаны мистика, отсылки и пубертат
Колодец ярости: «Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии
Нелюди в черном: «Город чудищ» — культовый боди-хоррор из 80-х
Поиск по меткам
PassioneАнимацияанимеигрыСергей СергиенкоХоррорЭкранизация
персоны
Сая АидзаваКикуко ИноуэДаисукэ ОноТосихико СэкиТяфурин
фильмы
Герои шести лепестковКогда плачут цикадыКогда плачут цикады: ВыпускнойКогда плачут цикады: КармаКогда плачут чайкиЛюбовные неудачиМеланхолия Харухи Судзумии

фотографии >>
Проклятое лето 1983-го: «Когда плачут цикады» — мистический хоррор от сценариста нового Sillent Hill f фотографии
Проклятое лето 1983-го: «Когда плачут цикады» — мистический хоррор от сценариста нового Sillent Hill f фотографии
Проклятое лето 1983-го: «Когда плачут цикады» — мистический хоррор от сценариста нового Sillent Hill f фотографии
Проклятое лето 1983-го: «Когда плачут цикады» — мистический хоррор от сценариста нового Sillent Hill f фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция LIVE 2025

Скорбим

Ольга Лысенко
22 марта ушла из жизни актриса Ольга Лысенко.
Лариса Голубкина
22 марта ушла из жизни актриса Лариса Голубкина.

День рождения >>

Тамара Акулова
Ярослав Жалнин
Ольга Лерман
Лина Миримская
Марина Орлова
Ксения Раппопорт
Анна Слынько
Анна Слю
Елена Фадеева
Марсия Кросс
Кари Матчетт
Сара Джессика Паркер
Ли Пейс
Симона Синьоре
Бренда Стронг
Шон Фэрис
все родившиеся 25 марта >>

Афиша кино >>

Кукольный дом
Россия, 2024
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Божественная. Сара Бернар
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2024
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
Дольче!
драма, музыкальный фильм, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Пункт назначения: Комната 666
триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Сад изящных слов
мелодрама
Япония, 2013
Волшебный единорог
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Великобритания, 2025
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Мастер
боевик, детектив, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?