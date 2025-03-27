Смеш в сердце: «Голубая шкатулка» — спортивная романтика о бадминтоне и юности

Закончился первый сезон «Голубой шкатулки» — истории о любви и спорте, которая многих очаровала еще в прошлом году (серии выходили в течение шести месяцев). Приглядеться к школьной драме про бадминтон (и не только) советует тематический канала «Покебол с предсказанием»: проект студии Telecom Animation Film («Башня бога», «Синий термальный», «Не издевайся, Нагаторо») способствует приходу весны — как минимум в сердце. Насколько хороша у аниме подача — в спортивном и романтическом смысле, — рассказывает Андрей Серов, который помнит скрип кроссовок на корте и знает настоящих японских чемпионов.
Когда речь заходит о спортивном аниме
, на ум сразу приходят «Волейбол!!
», «Баскетбол Куроко
» или новейший хит про футболистов в неожиданном сеттинге «Синяя тюрьма: Блю Лок
» — в общем, одни командные соревнования. Конечно, из сольных дисциплин можно вспомнить боксерский «Первый шаг
» или «Пинг-понг
» — и всё же ставка на бадминтон выглядит неочевидной. Особенно в России, где этот вид спорта часто ассоциируют с летней пляжной забавой или старым вирусным роликом, где (тогда президент) Дмитрий Медведев играет с Владимиром Путиным. Попасть ракеткой по волану элементарно лишь на первый взгляд, а поединок с достойным соперником достигает такого же накала, как и другие яркие состязания. В Японии это прекрасно знают: там бадминтон пользуется
огромной популярностью, а в некоторых школах даже входит в основную программу. Успехи страны на мировой арене тоже внушают: среди выдающихся японских спортсменов — чемпионы мира Кенто Момота
, Акане Ямагути, Нагахара Вакана и Мацумото Маю
. Так что не стоит удивляться популярности манги Кодзи Миуры
«Голубая шкатулка
», чей суммарный тираж недавно превысил семь миллионов копий. Однако дело тут не только в спорте, но и любви!
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Протагонистом, чей внутренний монолог зрители слышат в течение сезона, выступает юный бадминтонист Тайки Иномата
. Он учится в частной школе для профессиональных спортсменов «Эймей», известной кузнице талантов. Расписание — не забалуешь: тренировки — до и после уроков, а также на летних каникулах (никакого отдыха). Для юноши это не составляет труда, поскольку у него есть необходимая мотивация. Утром он приходит раньше всех, чтобы, пока никого в зале нет, перекинуться парой фраз с девушкой Тинацу Кано
. Она — будущая звезда баскетбола и весьма популярная особа. Серьезное отношение к спорту — фундамент, на котором будет построен их роман. «Вы из разных эшелонов! Ты из тех, кто вылетает в первом раунде!
» — «подбадривает» Иномата друг Кё
. Однако Тайки не унывает: «Где отвага, там и счастье. Чем выше цель, тем больше я могу стараться!
» Трудолюбие и упорство — его ключевые черты. Причем как в спорте, так и в отношениях.
Правда, неопытному Тинаки предстоит иметь дело с любовным треугольником, поскольку к нему питает симпатию подруга детства Хина Тёно
. Талантливая художественная гимнастка, она добилась большого успеха на спортивной арене еще в младших классах, когда и познакомилась с Иноматой, которого знает намного лучше Тинацу. Та, правда, уже со второй серии будет жить с Тинаки под одной крышей. Родители Кано переезжают в другую страну и оставляют дочь на попечении семьи Иномата (матери героев в юности играли за одну баскетбольную команду). Так что зрителей ждет множество неловких ситуаций и шуток на тему совместной жизни парня с девушкой, скрывающих истинные чувства.
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В «Голубой шкатулке» не забывают, что действующие лица — не только атлеты, но еще и подростки со свойственными возрасту переживаниями. Их беспокоит учеба, отборочные на национальный чемпионат, грязная форма, сила подачи или возможность получить травму, а волнение перед соревнованиями — абсолютная норма. Спортивная школьная рутина с бесконечными тренировками и внутренней тягой к самосовершенствованию изображены вполне правдоподобно. «Изначально мы хотели пригласить спортивных специалистов, но, так как это история о старшеклассниках, мы подумали, что, возможно, не стоит их изображать слишком мастеровитыми. Мы решили,что будет лучше создать аниме, основываясь на опыте, который обычные люди получают в старшей школе, лишь немного дополнив его
», — говорит
в интервью режиссер Юитиро Яно
.
Аниматоры однозначно справились с непростой задачей — грамотно передать пластику и игровые особенности бадминтона, а также — атмосферу школьных секций. Мощный эффект узнавание формируют звуки ударов по волану, движения спортсменов, скрип кроссовок, отработка подач и смешей
вместе с партнерами по сборной, испорченные перья и даже сумки Yonex (японский и самый известный бренд инвентаря для бадминтонистов).
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Отдельное удовольствие — наблюдать непосредственно матчи. «Соревнования молниеносны. Как ты сыграешь свою игру — это всё, на что ты можешь повлиять. Тебя не оценят только за то, что ты старался или прилагал усилия. Это спорт
», — произносит одноклассник
Тайки после обидного поражения на турнире. Опустошение с финальным свистком может вызывать множество флэшбеков с промахами, аутами, поражениями и неверно-принятыми решениями — особенно у тех, кто пережил подобный опыт. Одиночные вида спорта — в целом более драматичны: в них конкуренция отдельных личностей выходит на первый план и усиливается с каждой игрой.
За динамикой романтической линии так же интересно наблюдать, как и за поединками на корте. До последней серии «Голубой шкатулки» видны сомнения и неуверенность героев в своих чувствах. Это подчеркивают крупные планы, порой комично утрированный дизайн персонажей и окрашивающиеся в цвет переживаний фоны, а падения (куда же без них) и неловкие касания приводят к уморительным реакциям и потоку мыслей. В какой-то момент схему игры усложнит появление еще одной девушки — коварной обольстительницы Мории Нисиды. В общем, разобраться в переживаниях будет ох как непросто. И если Тайки, Тинацу и Хёна поддерживают друг друга на соревнованиях, то в жизни последние две не подруги, а конкурентки. Ведь всё-таки любовь сложнее бадминтона (и вообще не игра)!
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В сезоне, как и положено, есть эпизоды с поездкой к океану, летний праздник с фейерверками и облачением девушки в традиционную юкату
, прогулка в океанариуме и школьный фестиваль, где Тайки предстоит сложнейшее испытание, а также поездка на тренировочные сборы — с карточными играми и «королевской ночью» у костра. Рассказывать о «Голубой шкатулке» можно долго и со вкусом — тем более при релевантном спортивном опыте. Однако вне зависимости от ваших предпочтений, аниме удается зафиксировать тот миг ослепительной юности, когда, как выразилась Тинацу, «каждый сделанный удар несет смысл», а мир вокруг окрашивается яркими красками — под стать эмоциям либо настроению. Авторы «Голубой шкатулки» не только поймали это ускользающее мгновение, но и передали на экране то, что невозможно выразить словами. Ощущения, которые могут пробудить только знакомый скрип кроссовок — или маленький брелок с воланом на рюкзаке.
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