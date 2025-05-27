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Любовь — это работа: «Ты умеешь хранить секреты?» — безмятежный офисный ромком

Анимация >>
27 мая 2025
Влюбленная парочка, работающая в одной компании, разыгрывает спектакль перед коллегами, якобы они терпеть друг друга не могут. Такова коллизия офисного ромкома «Ты умеешь хранить секреты?», который в начале года выпустила студия BladeГотовим с валькириями», «Однушка лорда демонов и героя»). Аниме-канал «Покебол с предсказанием» советует присмотреться к сериалу, ведь над ним работал сценарист «Торадоры!» и «Кэйона!». Что в сериале — жизненно, а что — позволяет не помереть со скуки в офисе, проясняет ветеран корпоративной культуры Андрей Серов.

Любовь — это работа: «Ты умеешь хранить секреты?» — безмятежный офисный ромком

«Люди получают удовольствие от подобных хитростей. Вдруг нас раскроют — или надо скрывать отношения. Для влюбленных это не преграда, а только стимул», — сплетничают между собой офисные сотрудники. Недавно кто-то приехал из отпуска с одинаковыми сувенирами, а это значит… Дальше Масугу Татэиси старается не слушать, несмотря на каверзные вопросы начальницы Сидзуно Хаякавы, что он думает о подобных романах. Молодой человек работает в финансовом отделе компании по производству кондитерской продукции и старается не отвлекаться на пустяки.

Смотреть онлайн 📎 Аниме «Ты умеешь хранить секреты?»
Со стороны может показаться, что Татэиси, как и большинству японцев, просто не хватает времени на личную жизнь: чтобы появились свободные часы, должен произойти какой-нибудь апокалипсис (прямо как в «Предсмертном списке зомби»). Однако у Масугу есть секреты — и даже возлюбленная: он тайно встречается с коллегой из отдела планирования Юи Мицуей, о чем зрители узнают в первой же серии. Их отношения будут подвергаться различным испытаниям — как в опенспейсе, так и на открытом воздухе.

Любовь — это работа: «Ты умеешь хранить секреты?» — безмятежный офисный ромком

«Ты умеешь хранить секреты?» — экранизация одноименной манги Акамуру Эномото, чья предыдущая работа называлась «Офисная леди Фумино и её канцелярские товары». Художница явно кое-что понимает в корпоративной рутине — и как туда привнести толику повседневности и романтики. Персонажи сериала выглядят такими непосредственными, что их легко представить за соседним рабочим столом. Впрочем, здесь вряд ли обошлось без вклада опытного сценариста Масахиро Ёкотани, чье резюме украшают «Торадора!», «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки» и «Кэйон!».

Читать 📎 «Предсмертный список зомби» — конец света как средство от выгорания
Во многих современных компаниях новые лица действительно появляются нечасто, люди годами корпят бок о бок, а сплетни хоть как-то раскрашивают будни во время обеденной прогулки за кофе. Другой канцелярский маркер сериала — титры с именами и возрастом новых персонажей, стилизованные под офисные бейджи (а на логотипе аниме красуется клавиша Enter). Неудивительно, что в такой изолированной и лишенной разнообразия среде иногда возникают романтические истории.

Любовь — это работа: «Ты умеешь хранить секреты?» — безмятежный офисный ромком

Жизнь Юи и Масугу пестрит не только неловкими ситуациями, но и правилами: не называть друг друга по имени, не злоупотреблять спиртным на корпоративах, чтобы не потерять контроль, а на работе — цапаться как кошка с собакой. Взаимное чувство, подобно вдохновению, двигает пару вперед. Глядя на то, как другие полагаются на Мицую в отделе планирования, Татэиси признается её коллеге Кэйсукэ Сомэю, что и сам готов трудиться с удвоенной силой. В конце концов, оба мечтают о повышении и переживают из-за ошибок, искренне желая добиться успеха на профессиональном поприще. «Ты работаешь так усердно, что прям сияешь, и я хочу идти бок о бок с тобой, проводя будни вместе», — говорит Масугу возлюбленной.

Читать 📎 «Кэйон!» — душевное аниме о сестринстве и музыке
Становясь ближе, дуэт начинает ценить и разделять увлечения друг друга, узнает больше личного и влюбляется еще сильнее. Каждый эпизод посвящен определенной важной дате: совместному отпуску, годовщине, Рождеству, Дню всех влюбленных. Через подобные ритуалы аниме словно демонстрирует, что в любых отношениях можно найти время и силы, чтобы порадовать вторую половинку или узнать о ней что-то новое.

Любовь — это работа: «Ты умеешь хранить секреты?» — безмятежный офисный ромком

Главный вопрос сериала: зачем скрывать отношения, разве другим людям не всё равно? Татэиси считает, что так они разделяют работу и личную жизнь, но герои не испытывают внешнего давления: в компании нет корпоративного запрета на служебные романы, начальники тоже не пилят, а коллеги очень внимательны и чутки к Юи и Масугу. Конечно, всё тайное рано или поздно становится явным, а стойкость влюбленной парочки — вопрос, скорее, риторический. Тем не менее смотреть «Ты умеешь хранить секреты?» совершенно не скучно, ведь это офисное пространство наполнено не только дедлайнами, но и вдохновляющей любовью, которую в реальности едва ли встретишь. А теперь возвращайтесь к срочным делам.


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№ 2
Матвей Брикун   28.05.2025 - 20:43
Воздержание от любви и эмоций. Вот такие офисные отношения местного планктона. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   27.05.2025 - 20:59
Вот как надо строить любовь, тогда она и протянет не один год. А то обыденность убивает отношения. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Любовь — это работа: «Ты умеешь хранить секреты?» — безмятежный офисный ромком фотографии
Любовь — это работа: «Ты умеешь хранить секреты?» — безмятежный офисный ромком фотографии
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