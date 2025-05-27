Любовь — это работа: «Ты умеешь хранить секреты?» — безмятежный офисный ромком

Влюбленная парочка, работающая в одной компании, разыгрывает спектакль перед коллегами, якобы они терпеть друг друга не могут. Такова коллизия офисного ромкома «Ты умеешь хранить секреты?», который в начале года выпустила студия Blade («Готовим с валькириями», «Однушка лорда демонов и героя»). Аниме-канал «Покебол с предсказанием» советует присмотреться к сериалу, ведь над ним работал сценарист «Торадоры!» и «Кэйона!». Что в сериале — жизненно, а что — позволяет не помереть со скуки в офисе, проясняет ветеран корпоративной культуры Андрей Серов.
«Люди получают удовольствие от подобных хитростей. Вдруг нас раскроют — или надо скрывать отношения. Для влюбленных это не преграда, а только стимул
», — сплетничают между собой офисные сотрудники. Недавно кто-то приехал из отпуска с одинаковыми сувенирами, а это значит… Дальше Масугу Татэиси
старается не слушать, несмотря на каверзные вопросы начальницы Сидзуно Хаякавы
, что он думает о подобных романах. Молодой человек работает в финансовом отделе компании по производству кондитерской продукции и старается не отвлекаться на пустяки.
Смотреть онлайн
📎 Аниме «Ты умеешь хранить секреты?»
Со стороны может показаться, что Татэиси, как и большинству японцев, просто не хватает времени на личную жизнь: чтобы появились свободные часы, должен произойти какой-нибудь апокалипсис (прямо как в «Предсмертном списке зомби
»). Однако у Масугу есть секреты — и даже возлюбленная: он тайно встречается с коллегой из отдела планирования Юи Мицуей
, о чем зрители узнают в первой же серии. Их отношения будут подвергаться различным испытаниям — как в опенспейсе, так и на открытом воздухе.
«Ты умеешь хранить секреты?
» — экранизация одноименной манги Акамуру Эномото
, чья предыдущая работа называлась «Офисная леди Фумино и её канцелярские товары
». Художница явно кое-что понимает в корпоративной рутине — и как туда привнести толику повседневности
и романтики. Персонажи сериала выглядят такими непосредственными, что их легко представить за соседним рабочим столом. Впрочем, здесь вряд ли обошлось без вклада опытного сценариста Масахиро Ёкотани
, чье резюме украшают «Торадора!
», «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки
» и «Кэйон!
».
Читать
📎 «Предсмертный список зомби» — конец света как средство от выгорания
Во многих современных компаниях новые лица действительно появляются нечасто, люди годами корпят бок о бок, а сплетни хоть как-то раскрашивают будни во время обеденной прогулки за кофе. Другой канцелярский маркер сериала — титры с именами и возрастом новых персонажей, стилизованные под офисные бейджи (а на логотипе аниме красуется клавиша Enter). Неудивительно, что в такой изолированной и лишенной разнообразия среде иногда возникают романтические истории.
Жизнь Юи и Масугу пестрит не только неловкими ситуациями, но и правилами: не называть друг друга по имени, не злоупотреблять спиртным на корпоративах, чтобы не потерять контроль, а на работе — цапаться как кошка с собакой. Взаимное чувство, подобно вдохновению, двигает пару вперед. Глядя на то, как другие полагаются на Мицую в отделе планирования, Татэиси признается её коллеге Кэйсукэ Сомэю
, что и сам готов трудиться с удвоенной силой. В конце концов, оба мечтают о повышении и переживают из-за ошибок, искренне желая добиться успеха на профессиональном поприще. «Ты работаешь так усердно, что прям сияешь, и я хочу идти бок о бок с тобой, проводя будни вместе
», — говорит Масугу возлюбленной.
Читать
📎 «Кэйон!» — душевное аниме о сестринстве и музыке
Становясь ближе, дуэт начинает ценить и разделять увлечения друг друга, узнает больше личного и влюбляется еще сильнее. Каждый эпизод посвящен определенной важной дате: совместному отпуску, годовщине, Рождеству, Дню всех влюбленных. Через подобные ритуалы аниме словно демонстрирует, что в любых отношениях можно найти время и силы, чтобы порадовать вторую половинку или узнать о ней что-то новое.
Главный вопрос сериала: зачем скрывать отношения, разве другим людям не всё равно? Татэиси считает, что так они разделяют работу и личную жизнь, но герои не испытывают внешнего давления: в компании нет корпоративного запрета на служебные романы, начальники тоже не пилят, а коллеги очень внимательны и чутки к Юи и Масугу. Конечно, всё тайное рано или поздно становится явным, а стойкость влюбленной парочки — вопрос, скорее, риторический. Тем не менее смотреть «Ты умеешь хранить секреты?» совершенно не скучно, ведь это офисное пространство наполнено не только дедлайнами, но и вдохновляющей любовью, которую в реальности едва ли встретишь. А теперь возвращайтесь к срочным делам.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о классных новинках 2024 года или романтической манге «Фальшивая измена».
обсуждение >>