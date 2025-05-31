Буророжденная анархия: «Мертвые листья: Звездная тюряга» — отбитое аниме из нулевых

Все с чего-то начинают, и сегодня благодаря аниме-каналу «Покебол с предсказанием» мы узнаем, откуда растет бурная фантазия Хироюки Имаиси. Режиссер «Гуррен-Лаганна» и «Киберпанка» в нулевые дебютировал абсурдистской комедией «Мертвые листья: Звездная тюряга». Дистопию, где Луна напоминает огрызок, герои ничего не помнят, а сценарий Апокалипсиса вдохновлен детской книжкой, создали на студии Production I.G («Триплексоголик», «Призрак в доспехах»). О логике творящихся на экране бедлама и хаоса рассказывает Алексей Филиппов.
Обнаженные мужчина и женщина приходят в себя на окраине мегаполиса в дистопическом будущем. Они ничего не помнят, но быстро придумывают друг другу имена и цель. Он — Ретро, потому что голова похожа на телик, она — Панди из-за пятна вокруг глаза. Задача — устроить в городе заварушку с применением новых способностей тела и всего арсенала, который они смогут достать. Масштабная миссия в духе GTA (все полицейские похожи друг на друга) заканчивается арестом и отправкой в тюрьму на полуразрушенной Луне. Там их ждет встреча с клонами, мутантами, прошлым и сценарием Апокалипсиса, вдохновленным детской книжкой про гусеницу.
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«Мертвые листья
» — полноценный режиссерский дебют Хироюки Имаиси, работавшего над FLCL
, «Гуррен-Лаганном
», «Промаром
», «Убей или умри
» и «Киберпанком
». Около 50 минут на экране творится форменный бедлам: вокруг обрывочного сюжета в духе Battletoads (нет времени объяснять, бежим) вращаются образы подростковой озабоченности (среди заключенных есть обладатель бура вместо пениса), видения кибер
- или биопанка (армия роботов, непобедимые мутанты), а также струя токсичной маскулинности, включающая браваду якудза и заключенных, шпионскую романтику и потенциал космической оперы.
Всё это с эффектным дизайном персонажей и задников, в которых угадывается родство и с «Евой
», где Имаиси работал аниматором, и с другими проектами Gainax
/Trigger
, где в силу хронометража от фаллических символов, креативной энергии и нарративной мизерности увернуться обычно проще. В оригинальном проекте художника Imai Toonz
и продюсера Такэити Хонды
ставка, очевидно, на ураганность, сюрреальность и абсурдность событий: анархический вайб и дизайн в духе галлюцинирующего Плимптона
задним числом кажутся простым рецептом будущей культовости.
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«Мертвые листья» — бурлящий артефакт нулевых, в котором не задаются вопросом: от чего и для чего использовать условную свободу. Тем ироничнее, что линейный, как тюремный коридор, сюжет приводит персонажей, по сути, в исходную точку, обещая то ли новый виток, то ли исключенность сюжета из мира, раскинувшегося под надкусанной Луною.
Конечно, гротескность, насмешливость, метаироничность позволяют аниме о (не)удавшемся конце света сохранять самобытность и загадочность, хотя 20 лет спустя парад-алле разборок по Фрейду и кажется просто пранком, вышедшим из-под контроля. А вот история про зло, чье познание мира остановилось на книжке с картинками из детства, выглядит, наоборот, очень правдоподобно. Прочитайте другую книгу, правда. И попробуйте не привязывать фаллос к раскручивающимся лопастям того, что понимаете под свободой.
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