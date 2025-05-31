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Буророжденная анархия: «Мертвые листья: Звездная тюряга» — отбитое аниме из нулевых

Анимация >>
31 мая 2025
Все с чего-то начинают, и сегодня благодаря аниме-каналу «Покебол с предсказанием» мы узнаем, откуда растет бурная фантазия Хироюки Имаиси. Режиссер «Гуррен-Лаганна» и «Киберпанка» в нулевые дебютировал абсурдистской комедией «Мертвые листья: Звездная тюряга». Дистопию, где Луна напоминает огрызок, герои ничего не помнят, а сценарий Апокалипсиса вдохновлен детской книжкой, создали на студии Production I.GТриплексоголик», «Призрак в доспехах»). О логике творящихся на экране бедлама и хаоса рассказывает Алексей Филиппов.

Буророжденная анархия: «Мертвые листья: Звездная тюряга» — отбитое аниме из нулевых

Обнаженные мужчина и женщина приходят в себя на окраине мегаполиса в дистопическом будущем. Они ничего не помнят, но быстро придумывают друг другу имена и цель. Он — Ретро, потому что голова похожа на телик, она — Панди из-за пятна вокруг глаза. Задача — устроить в городе заварушку с применением новых способностей тела и всего арсенала, который они смогут достать. Масштабная миссия в духе GTA (все полицейские похожи друг на друга) заканчивается арестом и отправкой в тюрьму на полуразрушенной Луне. Там их ждет встреча с клонами, мутантами, прошлым и сценарием Апокалипсиса, вдохновленным детской книжкой про гусеницу.

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«Мертвые листья» — полноценный режиссерский дебют Хироюки Имаиси, работавшего над FLCL, «Гуррен-Лаганном», «Промаром», «Убей или умри» и «Киберпанком». Около 50 минут на экране творится форменный бедлам: вокруг обрывочного сюжета в духе Battletoads (нет времени объяснять, бежим) вращаются образы подростковой озабоченности (среди заключенных есть обладатель бура вместо пениса), видения кибер- или биопанка (армия роботов, непобедимые мутанты), а также струя токсичной маскулинности, включающая браваду якудза и заключенных, шпионскую романтику и потенциал космической оперы.

Буророжденная анархия: «Мертвые листья: Звездная тюряга» — отбитое аниме из нулевых

Всё это с эффектным дизайном персонажей и задников, в которых угадывается родство и с «Евой», где Имаиси работал аниматором, и с другими проектами Gainax/Trigger, где в силу хронометража от фаллических символов, креативной энергии и нарративной мизерности увернуться обычно проще. В оригинальном проекте художника Imai Toonz и продюсера Такэити Хонды ставка, очевидно, на ураганность, сюрреальность и абсурдность событий: анархический вайб и дизайн в духе галлюцинирующего Плимптона задним числом кажутся простым рецептом будущей культовости.

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«Мертвые листья» — бурлящий артефакт нулевых, в котором не задаются вопросом: от чего и для чего использовать условную свободу. Тем ироничнее, что линейный, как тюремный коридор, сюжет приводит персонажей, по сути, в исходную точку, обещая то ли новый виток, то ли исключенность сюжета из мира, раскинувшегося под надкусанной Луною.

Буророжденная анархия: «Мертвые листья: Звездная тюряга» — отбитое аниме из нулевых

Конечно, гротескность, насмешливость, метаироничность позволяют аниме о (не)удавшемся конце света сохранять самобытность и загадочность, хотя 20 лет спустя парад-алле разборок по Фрейду и кажется просто пранком, вышедшим из-под контроля. А вот история про зло, чье познание мира остановилось на книжке с картинками из детства, выглядит, наоборот, очень правдоподобно. Прочитайте другую книгу, правда. И попробуйте не привязывать фаллос к раскручивающимся лопастям того, что понимаете под свободой.


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№ 2
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 21:23
верно подметили- отбитое аниме. такое смотреть не захочется. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   31.05.2025 - 21:00
Сейчас анимэ если сравнить с тем, что снимали в начале нулевых, прям небо и земля, прогресс на лицо. читать далее>>
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Буророжденная анархия: «Мертвые листья: Звездная тюряга» — отбитое аниме из нулевых фотографии
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