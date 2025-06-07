Просто и серьезно о юности: «Итиго итиэ» — популярное аниме, которое мало знают за пределами Японии

Сегодня тематический канал «Покебол с предсказанием» рассказывает о выдающемся аниме, которое никто не удосужился перевести с японского. Тем не менее детище студии Four Some заслуженно занимает почетное место на полке «девичьих» историй (сёдзё), полезных для понимания себя. Сериал включает два сезона: «Итиго итиэ — разговоры о любви и дружбе» (Ichigo ichie Koibana Tomobana) и «Итиго итиэ: твои слова» (Ichigo ichie: kimi no kotoba), где нет единой сюжетной линии: каждая серия длится всего пять минут и посвящена короткой истории из жизни той или иной героини. Проникнуться красотой момента, необычным чардизом и персонажами, хорошо знакомыми знакомы целому поколению японок, вам поможет Юлия Тарасюк. Пара уроков маркетинга прилагается!
Вот героиня прощается с подругой, так как переезжает в другой город. Трогательное и теплое расставание на берегу моря, обмен воспоминаниями перед грядущей неизвестностью. Подруги стараются не плакать, но мысль о том, что теперь они не смогут проводить столько времени вместе, всё же вызывает слезы грусти. Эпизод заканчивается на светлой ноте: девочки осознают, что навсегда сберегут тепло дружбы и взаимную поддержку, несмотря на расстояние.
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🖋 «История небольшой любви» — самая длинная ёнкома в истории
Во второй серии уже совсем другая героиня думает о сэмпае — старшекласснике, который частенько выручает и помогает советом. Она с нетерпением ждет сообщения, но тот почему-то не отвечает. Переживания девушки завершаются приездом сэмпая к школьным воротам на байке. Как оказалось, он просто не успел проверить сообщения на телефоне, потому что ехал к героине, желая её увидеть. В итоге влюбленная парочка уезжает вместе в закат.
Темы «Итиго итиэ
» чередуются: за эпизодом про дружбу девочек следует история о романтических отношениях или зарождающихся чувствах к некоему герою. В финале обязательно представлен своеобразный афоризм — возвышенные слова, описывающие чувства персонажей от пережитого момента: обычно на тему значимости дружбы и тепла первой любви. По сути, каждая история-эпизод построена вокруг такого афоризма и иллюстрирует его.
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🖋 «Когда ты обернешься» — еще один аниме-раритет
В первом сезоне у персонажей даже нет имен, друг с другом они никак не связаны. Анимация очень простая и незатейливая — с милыми дизайнами героев, похожими на подростковые рисунки в аниме-стиле. Для неискушенного зрителя вышеперечисленные особенности могут стать минусом, ведь это не полноценный сериал, а, скорее, сборник зарисовок про девичьи чувства. Возможно, по этой причине «Итиго итиэ» до сих пор не перевели с японского языка, хотя в 2000-е франшиза пользовалась огромной популярностью среди школьниц. Попробуем разобраться, в чем же очарование и культурное значение этого аниме, что многие японки до сих пор ностальгируют по афоризмам «Итиго итиэ».
Не секрет, что в Японии практически у всего есть персонажи-талисманы
: от префектур и различных заведений до магазинов и журналов. Производство всевозможных товаров с маскотами и милыми персонажами тоже отлично развито. Отдельные компании, как, например, всем известная Sanrio, сделали целый бизнес на выпуске симпатичной канцелярии и прочих вещиц с изображением кавайных героев для девочек и женщин. Сейчас даже в отечественных магазинах можно найти товары с Hello Kitty
, Куроми и Май Мелоди
— популярными героинями Sanrio
, которая когда-то начинала с производства обычных сандалий.
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🖋 «Кэрол» — возможно, самое продаваемое сёдзё на касетах
Открытая в 1990 году Mind Wave
— еще одна компания, создавшая линейку канцтоваров с милыми героями. Среди них — «Итиго итиэ», снискавшая невероятную популярность у юных девочек и молодых женщин. Само название отсылает к известной японской идиоме, которую можно перевести как «Каждый момент бывает только один раз
». Ни один миг в человеческой жизни не повторится. Даже при схожих обстоятельствах новое мгновение всегда будет иным. А значит, нужно ценить каждый день и воспринимать его как уникальный. Перенеся эту философию в реалии нулевых, Mind Wave сделали героинями франшизы юных школьниц «когяру» — девушек-модниц, которые любят тусоваться с подругами и мечтают о любви. В 2004 году, когда на японском рынке впервые появились товары «Итиго итиэ
», феномен «гяру» и «когяру» как раз гремел на весь мир — даже вышла экранизация тематической манги Михоны Фудзи
«Супердевчонки! Котобуки Ран
».
Больше всего компания Mind Wave славилась наборами для писем: красивыми и милыми конвертами, а также специальной бумагой с иллюстрациями. На них впервые и появились герои «Итиго итиэ». Предполагалось, что девушка пишет весточку подруге или возлюбленному, поэтому его украшают милые и узнаваемые персонажи, а также афоризм о любви и дружбе. Именно эти известные иллюстрации и красивые слова оживают в аниме, поэтому все серии разные. В центре внимания — чувства юной девушки, которая впервые находит родственную душу. Философия «итиго итиэ» только украшает идею франшизы: дружба и первая любовь могут стать важными событиями в твоей жизни, поэтому стоит ценить и радоваться каждому моменту. Такой подход стал очень популярен у школьниц, которые принялись коллекционировать разнообразные товары «Итиго итиэ».
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🖋 Дружба побеждает невзгоды и предрассудки в «Супердевчонках!»
Иллюстрировала линейку художница и мангака Катано Томоко
, также отвечавшая за сценарий аниме — текст для открывающей заставки. Опенинг, к слову, был настолько популярным, что песня из него часто звучала в фотокабинках-пурикура
при лавках-«стойенниках». «Хяккин» — дешевый магазин, где все товары стоят ¥100, а пурикура — как раз излюбленное развлечение молодежи. Стиль Катано идеально вписался в свое время: простенькие, но красивые дизайны девочек и парней «когяру» с модными прическами и цветастыми телефонами-раскладушками. Кроме разнообразных канцелярских товаров, выходили также иллюстрированные книги с афоризмами «Итиго итиэ» и манга. В аниме же очень хорошо адаптировали авторский стиль: герои словно сошли с рисунков художницы.
Пожалуй, главный секрет популярности «Итиго итиэ» — в серьезном отношении к чувствам молодых девушек: сериал не смеется над юностью, а уважает её, несмотря на сомнения и ошибки героинь. Эмоции и переживания, которыми обычно пропитана сёдзё-манга, здесь выражаются в виде «афоризмов», которые на самом деле подходят для любого возраста и эпохи. Отдельную роль в «Итиго итиэ» играет женская дружба — искренняя, теплая и побеждающая любые невзгоды. Удивительно, но именно этот сериал является одним из лучших аниме о простых девочках и их мыслях, несмотря на то, что франшиза берет начало на полке с наборами для девичьих писем. Воистину то, что многие люди считают слабым и несерьезным, стало настоящей силой «Итиго итиэ».
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