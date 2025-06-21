Вот это поворот: «О движении Земли» — философская драма о силе идеи

Сегодня благодаря аниме-каналу «Покебол с предсказанием» вспомним о неумолимом движении прогресса — и его цене. Несколько сюжетов из этой бесконечной истории рассказал талантливый мангака Уото, чей большой дебют «О движении Земли» отметили премией Осаму Тэдзуки, а вскоре за экранизацию взялась целая студия Madhouse («Провожающая в последний путь Фрирен», «Бугипоп никогда не смеется»). О романном размахе сериала — в обзоре Анастасии Зайцевой.
Земля круглая и вращается вокруг Солнца. Это третья планета Солнечной системы, галактики Млечный путь, где обитает человечество. Кажется, всё очевидно. Что тут обсуждать? Однако за выученными еще со школы трюизмами мы забываем, что люди узнали об этом по историческим меркам сравнительно недавно. Земля не всегда была круглой, но, что еще важнее, когда-то считалось, что вокруг нее вращается Солнце.
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«О движении Земли» — экранизация манги, сочиненной молодым талантом Уото
, чье имя пока не слишком известно в России. В успех экранизации поверила культовая студия Madhouse
(«Провожающая в последний путь Фрирен
», «Тетрадь смерти
»), а режиссерское кресло занял крепкий ремесленник Кэнъити Симидзу
, прежде работавший над «Наруто
», «Монстром
» и «Паразитом
».
Сюжет базируется на историческом конфликте между католической церковью и средневековыми астрономами. Разумеется, со всем вытекающим: инквизиция, философские споры и жестокое сопротивление прогрессу. Действие разворачивается в XV веке — мрачное, по общему мнению, время, относящееся к ранним этапам тернистой судьбы прогресса. Научной революции еще не случилось, права человека не были сформулированы, а в обществе господствовало религиозное мировоззрение. В фундаменте последней была геоцентрическая модель Вселенной с Землей в роли неподвижного центра, вокруг которого вращаются Солнце, другие планеты и звезды. В общем, смысл человеческого существования сводился к безоговорочному принятию и исполнению божественной воли.
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В системе, ориентированной на служение Богу, функции всевидящего Большого брата взяла на себя церковь. На этом Уото делает акцент: в «Движении Земли» нем нет ни императоров, ни князей, ни бургомистров. Вся полнота власти сосредоточена в руках священнослужителей, чью силу подкрепляет репрессивный аппарат инквизиции. Церковь, закрытая от сторонних влияний, противится любым открытиям, грозящим подорвать священные догматы. В их числе и гелиоцентризм, утверждающий, будто Земля — лишь одно из множества небесных тел, вращающихся вокруг Солнца.
В самой истории, разбитой на четыре разновременные арки, тоже нет привычного героя, чьими глазами мы и видим основные события. Протагонистом тут, скорее, выступает сама идея земного движения. В первом сюжете юный Рафал
случайно узнает о гелиоцентризме и увлекается этой идеей настолько, что готов поставить жизнь на кон. Во втором уже действует троица персонажей из разных сословий, которые преследуют индивидуальные цели. Неграмотный наемник Очи ищет ответы на вечные вопросы, священник Бадени жаждет увековечить имя в истории, а юная ученая Йолента мечтает проложить дорогу в академию, на тот момент недоступную для женщин.
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В третьей арке число ключевых персонажей заметно возрастает, что подчеркивает, с какой скоростью идеи гелиоцентризма завладевают умами. Вдобавок фокус смещается на сугубо философские вопросы: что такое вера, в чем смысл жизни и какова цена свободы. Атеисты полемизируют с натуралистами, для которых именно природа является ключевой силой во вселенной, церковь отстаивает всемогущество бога, а ученые стремятся к тому, что понимают под истиной.
Закольцовывает повествование история будущего студента Альберта Брудзевского
. После мозаики судеб очень непохожих героев вновь на авансцене оказывается единственный герой, чья биография логично продолжает линию Рафала. Красной нитью «О движении Земли» пронизывает тема выбора между статусом-кво и прогрессом. Рафал отказывается от карьеры теолога ради астрономических изысканий, набожный Очи жертвует надеждой на спасение в пользу богохульной гелиоцентрической теории, а атеистка Драка предает личные идеалы, ставя веру товарищей выше.
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Неизбежная (и как правило жестокая) смерть персонажей тут не просто (мело)драматический прием, а наглядная демонстрация платы за свободу мысли. Если с протагонистом в саге Уото всё сложно, то антагонист не вызывает сомнений. Им выступает даже не вся церковь, а конкретный персонаж — инквизитор Новак
. Он — собирательный образ банальности зла, которое создает проблемы на пути всех увлеченных гелиоцентризмом.
В произведении без ярко выраженного экшна главным «развлечением» становится манера повествования. Романный темп и сразу несколько героев придают истории монументальный характер и задает какую-никакую динамику. Каждый виток сюжета насыщает тайтл новыми проблемами. Скажем, с появлением Йоленты добавляется женская оптика, Драка воплощает капиталистическую предприимчивость и обнажает архаичность средневековой экономики, а персонажи «третьей волны» инициируют вечную дискуссию о балансе материального и идеального.
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Как будто оправдывая исторический сеттинг, авторы пытаются сохранять хотя бы видимость достоверности. Скажем, выбор Польши в качестве места действия совсем не случаен: родившийся там Альберт Брудзевский — реальная личность, будущий учитель Николая Коперника, создавшего гелиоцентрическую систему мира. Упоминаются в произведении и крупные изобретения: например, печатного станка.
При этом «О движении Земли» всё же подчеркнуто художественное произведение, где факты и локации прошлого не более, чем антураж. Тайтл в целом пестрит вредными стереотипами о Средневековье. Да, еретиков действительно преследовали, но демонический образ инквизиторов, мягко говоря, преувеличен: охота на ведьм наиболее ярко вспыхнула уже в Новое время, более чем на столетие позже, да и Польша в XV веке была крайне толерантной к представителям самых разных конфессий (чего не скажешь про Испанию).
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В этом плане история Уото — логичный продукт современной культуры, продолжающий традицию, скажем, «Адского рая
» или «Саги о Винланде
». Не так важна историческая достоверность, сколько прогрессивный месседж: преследовать людей за мысли — плохо, а прогресс — не остановить, как ни старайся.
Обреченное на ярлык «умное аниме», «О движение Земли» лишь схематично погружается в механику средневековых коллизий, часто ограничиваясь довольно наивным философствованием. Тайтл не найдет отклик и у любителей более динамичного повествования, и у щепетильных поклонников костюмных драм. Кажется, его относительная популярность — следствие усталости сообщества от однообразных, сугубо развлекательных проектов. Впрочем, развеять скуку голодных до смыслов зрителей — уже немало. Сделаем удивленное лицо: всё-таки она вертится.
«О движении Земли». Трейлер №3 на японском языке
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