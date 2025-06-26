(П)лети и смотри: «Кокон» — военная драма в стиле Хаяо Миядзаки

80 лет назад закончились боевые действия на Тихоокеанском театре Второй мировой войны. Япония капитулировала 14 августа, а сам акт был подписан 2 сентября. В качестве напоминания об исторических ошибках и фронтовых ужасах на канале NHK выпустили часовой мультфильм «Кокон» по оглушительной манге Матико Кё, где реальные события лета 1945-го показана с поэтизмом студии Ghibli. С новым взглядом на историю «Корпуса Лилий» мы сегодня познакомимся благодаря аниме-каналу «Покебол с предсказанием». Алексей Филиппов постарался выбраться из шелковых пут и объяснить, почему к экранизации возникает немало вопросов, особенно — если заглянуть в первоисточник.
23 марта 1945 года, Окинава. На фоне интенсивных военных действий руководство японской армии мобилизует учениц двух средних женских школ в качестве медсестер: 222 девочки и 18 учителей из Дайичи и Шихан должны помогать раненым в тылу, пока страна «не добьется победы». Среди тех, кого затем назовут «Корпус Лилий», оказывается подруги Сан и Маю, которые вместе столкнутся с оглушительными ужасами войны и познают ложь взрослых в невероятном масштабе.
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🦋 «Повесть о доме Тайра» — современная классика по мотивам средневекового предания
Режиссер Юкимицу Ина
, ранее отвечавший за анимацию «Повести о доме Тайра
» и «Судзумэ, закрывающей двери
», начинает повествование издалека — с чарующей природы Окинавы, где небо и зелень настолько густые и сочные, что в них можно утонуть. Тихоня Сан изготавливает закладку в традиции осибана
, используя найденные в окрестностях цветы. Это подарок для решительной Маю, у которой сегодня день рождения, и хрупкий артефакт призван выделить их душевную близость в только начинающейся книге жизни. Правда, ближайшие дни им запомнятся лишенными красок, гармонии и нежности.
Дальнейшие события, как несложно догадаться, выписаны на контрасте: школьницы-медсестры укрываются от налета американских бомбардировщиков, а затем отправляются в пещеру, где будут помогать раненым. С каждым днем и часом окружающая реальность будет становиться всё жестче, удаляясь от пасторального «эпиграфа». Вид умирающих солдат, мрак и голод «медпункта», копящиеся усталость и страх — лишь начало. Настоящий кошмар начнется 18 июня, когда из штаба коротко прикажут «идти домой». Совершить эту одиссею школьницам предстоит без сопровождения взрослых и под шквальным огнем: Япония еще не капитулировала, американскую пехоту домой никто не отпускал.
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🦋 «Пламенная альпийская роза» — ретро-сёдзё о кануне Второй Мировой
Экранизация дзёсэй
-манги Матико Кё
, которая позже напишет «Богиню с косичками
», была приурочена каналом NHK к 80-летию окончания Тихоокеанской войны — одного из театров Второй мировой, ключевого для Японии. Казалось бы, идеальные материал и интонация: хрестоматийная история «Корпуса Лилий», павших жертвой имперской политики и фронтового цинизма, изображена через призму детской, на подступах к пубертату мечтательности. Отвечавшая за производство молодая студия Sasayuri
, основанная бывшей продюсеркой Ghibli Хитоми Татэно
, даже чересчур старательно наследует стилю Хаяо Миядзаки
, ретушируя шок-контент магией девичьей фантазии и природной красотой. Всё и так понятно: война разрушает естественную гармонию и оставляет глубочайшие следы, которые не зарастают десятилетиями. Ни на полях Окинавы, ни в душах свидетелей.
Правда, если заглянуть в «Кокон
» поглубже, начинаются противоречия. Даже не потому, что сочетание безжалостного сюжета с эстетикой Миядзаки отдает мрачной иронией: почти 40 лет назад мэтр критиковал
в некрологе (!) самого Осаму Тэдзуку
за манипулятивное изображение насилия. Вероятно, не знавший об этом Ина реализовал не столько оммаж классику, сколько его кошмар. Живописная беготня под непрерывным огнем, с фейерверками лилий, чьи лепестки заменяют кровь, образ в равной степени эффектный и патологический. Особенно на фоне минималистичного оригинала, чей визуал схематичен, подобно детскому рисунку, и лишен красивостей, но не избегает жутких подробностей. Трупы, раны, опарыши — пускай неразборчиво, в шоковом блюре и с купюрами памяти — изображены с документальной неизбежностью.
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🦋 «Богиня с косичками» — притча о конце света (и голосе бесхозных вещах)
Главная же странность телевизионного спешла, где сюжет Кё переписали чуть более, чем полностью, в стремлении к общим словам на фоне конкретных событий и дат. Акцент смещен в сторону интровертивности Сан, которая мечтает повзрослеть и самостоятельно принимать решения или хотя бы их озвучивать, а мясорубка Окинавы с реалиями 1940-х служит лишь фоном, сокрушительным тайфуном истории. Подобно бабочкам, которых варят заживо, чтобы получить ценную нить, девочка скрывается от ужасающей реальности — в том числе под защитой подруги. Их имена в звуковом чтении онъёми
буквально значат «шелкопряд» (蚕) и «кокон» (繭). В итоге ей удается проникнуть «наружу» — и найти смелость жить дальше. Пройдя целое поле смертей и взглянув в глаза чуть ли не сверстнику-американцу — такому же исполнителю приказа и носителю идеологии.
Последний аспект, правда, в аниме размывают, избегая говорить о милитаристском угаре и политике экспансии, которые привели Японию в данную точку истории. Полунамеками дается и то, как буквально подставили «волонтерок» из Дайичи и Шихан («все всё понимают»), не сообщив, что их отправляют на линию фронта, отчего некоторые девочки взяли с собой учебники и униформу, рассчитывая скоро вернуться к занятиям. Учитывая, как деликатно, но строго это упоминает Матико Кё, довольно странно вообще браться за материал, откуда хочется вычеркнуть большинство неудобных сюжетов (впрочем, оставили про случаи изнасилования японскими солдатами и мальчика, воспитываемого девочкой, чтобы не идти в армию). Втройне удивительно, что лакированную инсталляцию по мотивам реальных событий представили «наследники» Ghibli, где Исао Такахата
снял «Могилу светлячков
» — жгучее напоминание, куда ведут иллюзии, большие и малые. Правда, в тот год основательница Sasayuri Татэно занималась контролем анимации на «Моем соседе Тоторо». Видимо, некоторые уроки истории можно прогулять.
«Кокон». Тизер на японском языке
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