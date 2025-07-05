Век учись: «Темный дворецкий: Школа-интернат» — стильное продолжение викторианского детектива

В следующем году исполнится 20 лет «Темному дворецкому» — культовой манге Яны Тобосо. Почти всё это время (правда, с семилетним перерывом) выходит одноименное аниме, которым сначала занималась А1-Pictures, а с 2024-го — CloverWorks («Семья шпиона», «Ветролом»). Чем так привлекательна франшиза, нам сегодня поможет разобраться аниме-канал «Покебол с предсказанием»: как приключения байронических юношей, ведущих расследования в Викторианской Англии, изменились в руках новой студии, рассказывает Юлия Тарасюк.
Сиэль Фантомхайв и его демонический дворецкий Себастьян в представлении не нуждаются: эти персонажи известны даже среди тех фанатов аниме, которые никогда не читали мангу Яны Тобосо
и не видели сериал 2008 года. Первоисточник выходит с 2006-го — и всё больше набирает популярность, что сказывается и на количестве адаптаций: в течение десяти лет студия А1-Pictures
(«Поднятие уровня в одиночку
», «Синий экзорцист
») выпустила по разным аркам несколько сезонов
, OVA
и фильм «Глава об Атлантике
».
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Среди отечественных поклонников аниме долгое время было распространено довольно снисходительное отношение к франшизе из-за явной ориентации на женскую аудиторию, несмотря на присутствие лучших черт сёнэна
(например, динамики и зрелищных битв). Однако со временем «Темный дворецкий» превратился в дорогое и хорошее вино. Сочетание красивых и интересных персонажей, интригующего сюжета и грамотного фансервиса обеспечило произведению абсолютный успех.
«Школа-интернат
» — одна из историй, которую спокойно можно смотреть даже без знакомства с франшизой
. Впрочем, почти все арки «Дворецкого» отлично воспринимаются как отдельные произведения, поскольку это законченные детективные сюжеты. На этот раз Сиэль и Себастьян по просьбе королевы расследуют мистические исчезновения студентов в Уэстонском колледже — престижном учебном заведении для мальчиков. Среди пропавших — родственник монаршей особы по имени Деррик, уже долгое время не выходящий на связь. Герои отправляются на место, используя прикрытие, чтобы не вызывать подозрений: Сиэль притворяется новеньким студентом, а Себастьян — преподавателем.
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В местном учебном заведении есть система «братств»: студенты разделены на четыре группы — согласно способностям и особенностям. У каждой есть предводитель, выбранный ректором: их называют «перфекты». Это сильные и яркие юноши, чьи выдающаяся учеба и личный пример вдохновляют других. Для младших учеников считается большой честью оказаться «избранному» кем-то вроде брата — приближенным, который помогает перфекту в школьных делах. В свою очередь еще более юные студенты могут стать «пажами» для «десницы», а с годами и «подняться» и непосредственно до вершины «карьерной» лестницы.
Себастьян и Сиэль не могут выйти на след Деррика: ученики и преподаватели ведут себя так, будто юноша всё еще где-то в колледже — просто не хочет появляться на людях. Правда, юный Фантомхайв замечает, что «перфекты» явно что-то скрывают. Попасть на прием к ректору, который мог бы многое прояснить, тоже не так-то просто: на это могут рассчитывать лишь «избранные» и их приближенных. Сиэль решает расположить к себе школьных лидеров, чтобы, возможно, попасть на чаепитие с ректором. Для этого он, не без помощи Себастьяна, становится «пажом».
Разумеется, стены Уэстонского колледжа хранят память не только о студенческой дружбе и преданности знаниям, но и свидетельства зависти, душевного мрак и ужасающих тайн. Фантомхайв постепенно сближается с «перфектами», еще не подозревая, в какую бездну его затянут поиски Деррика. Зато для зрителей приключение будет интригующим и захватывающим до мурашек.
«Школой-интернатом» занималась студия CloverWorks
(«Семья шпиона
», «Ветролом
»), впервые приложившая руку к «Темному дворецкому». Оттого дизайны персонажей несколько отличаются от прошлых версий: в чем-то они более утонченные. При этом сериал довольно неплохо развивает франшизу, одновременно выступая своеобразным «затишьем перед бурей»: адаптацией захватывающей арки «Зеленая ведьма
», стартовавшей в 2025 году.
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