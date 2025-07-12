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Неотразимая претендентка: «Бей эйс!» — яркая спортивная драма о юных теннисистках

Анимация >>
12 июля 2025
Сегодня — подача навылет: благодаря тематическому каналу «Покебол с предсказанием» вспоминаем классическое спортивное аниме «Бей эйс!», условно ориентированное на девичью аудиторию (сёдзё). Мангу Сумики Ямамото по горячим следам экранизировала студия Tokyo Movie Shinsha, сегодня известная как TMS Entertainment, а под старым именем работавшая над первым «Люпеном III», «Розой Версаля» и «Акирой». Режиссером выступил легендарный Осаму ДэдзакиЗавтрашний Джо», «Уважаемый старший брат»), а Максим Бугулов рассказывает, что из этого получилось.

Неотразимая претендентка: «Бей эйс!» — яркая спортивная драма о юных теннисистках

15-летняя Хироми Ока вместе с лучшей подружкой Маки Аикавой переводится в старшую школу Ниси, славящуюся достижениями в большом теннисе. Девушки никогда не демонстрировали талантов в обращении с ракеткой, поэтому без особого рвения выполняют ежедневные задания. Зато неприкрытое наслаждение им доставляет игра местной суперзвезды — Рэйки Рюдзаки по прозвищу Отёфудзин (она же — Мадам Баттерфляй). В учебном заведении давно определена иерархия сильнейших, и перед региональными соревнованиями всё идет своим чередом, пока не появляется Дзин Мунаката. Легендарный спортсмен, которому покорился даже Кубок Дэвиса, теперь возглавляет женскую сборную Ниси — и сразу же наводит суету в ростере участниц. Тренер-демон, как прозвали его подопечные, ставит вместо мастеровитой Кёко Отовы неловкую и неопытную Хироми. Бедная неофитка, еще не изучившая толком основы, вдруг оказывается под натиском профи, в то время как на нее волком смотрят все сверстницы. Через буллинг, слезы и страдания Оке предстоит многое узнать о себе и превратиться в одну из самых талантливых теннисисток страны.

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«Бей эйс!» наделал немало шума в 1970-х. Вдохновившись успехами «Лучшей подачи» Тикако Урано, посвященной волейболу, мангака Сумика Ямамото помогла сформировать условия для сёдзё-спокона. Впоследствии образ Дзина Мунакаты — угрюмый и строгий, но в то же время заботливый наставник — стал популярным тропом, а «Эйсом» вдохновлялись не только произведения «для девушек», но и, скажем, Хидэаки Анно (что отчетливо видно по «Ганбастеру»). Сама же Ямамото ушла из индустрии на пике славы, ударившись в затворничество и религиозные исследования.

Неотразимая претендентка: «Бей эйс!» — яркая спортивная драма о юных теннисистках

Как это часто бывает со споконом, наличие корта, ракеток и белых костюмов определяет лишь сеттинг. За ним сокрыта нежная, трепещущая и пульсирующая юность. Причем именно девичья: там, где сёнэны под давлением страданий взрослеют, сёдзё — расцветают. Обманчиво синонимичные глаголы кардинально отличаются подходом, приемами и выводами.

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Первое, что бросается в глаза — работа с формой и фоном: акварельные тона, экспрессионистские линии и необычные оттенки создают вокруг теннисной драмы легкий мистический ореол той самой весны жизни. Одни и те же цвета могут играть двойные роли: фиолетовый в силуэтах деревьев отражает хрупкость мира Хироми, готовой сменить заливистый смех на слезы за долю секунды. В то же время он передает состояние персонажей во время конфликтной ситуации: это могут быть подавленность, меланхолия или ярость. При этом девушки, закрашенные желтым, почти всегда символизируют шок.

Неотразимая претендентка: «Бей эйс!» — яркая спортивная драма о юных теннисистках

В кадре часто находится какой-нибудь яркий объект, но цвета всегда приглушены, даже когда на экране метафорически распускаются кровавые цветы. Чрезмерная контрастность — удел сёнэна, а мир Хироми — всегда акварельный: в силу возраста, склада характера и пелены слез перед глазами.

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В столь деликатном антураже разворачивается по-настоящему жестокая история становления 15-летней спортсменки. Больше половины из 26 эпизодов протагонистку буллят одноклассницы — с ненавистью, достойной лучшего применения. Параллельно на корте, куда не долетают плевки и насмешки, её ждут серьезные оппонентки, которые на две головы мастеровитее юной «выскочки». Тренер подвергает Оку изнурительным тренировкам, не объясняя, почему новенькая вообще оказалась в команде. За всеми психологически требовательными сценами высится характерный японский рефрен: «страдание очищает».

Неотразимая претендентка: «Бей эйс!» — яркая спортивная драма о юных теннисистках

В полном соответствии с традициями спокона, колкости сменяются восхищением, а буллинг — первым романтическим чувством. Однако даже столь важное переживание Хироми приходится отложить в долгий ящик ради тенниса. Это не первая классическая подача в драматургии «Бей эйс!», но выполнена она «на технику»: как органическое развитие персонажей, а не сюжетный поворот по учебнику. Та самая Кёко Отова, назначенная главной хейтеркой Оки, со временем становится ей близкой подругой, но главное — у скотского поведения есть убедительное объяснение, которое не сводится к состязательному эго. Угрюмость и жесткость тренера-демона аналогично находят простое и вызывающее сочувствие объяснение (кстати, в манге и ремейке эффект усиливает отдельный душераздирающий момент). Даже кажущаяся моральным костылем Маки действует в пределах логики: хорошо понимая лимит своих спортивных талантов, она вносит лепту в реализацию мечты Хироми.

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При этом студия TMS не чурается нижней границы пролетарского юмора — особенно в побочных сценах с животными, агрессивно и словно против воли добавленных в сериал. Больше всего страдает от неуместного слэпстика котенок Гоэмон: мы знаем, что Ока любит кошек, но каждое взаимодействие со зверушкой подается через членовредительские ситуации. Разглядеть в них юмор гораздо сложнее, чем выиграть межпрефектурный чемпионат по теннису.

Неотразимая претендентка: «Бей эйс!» — яркая спортивная драма о юных теннисистках

В конце концов, водоворот юности засасывает Хитоми в финальное превозмогание: многочасовой матч с непобедимым соперником, где возрастает интенсивность пота, крови и судорог. Правда, сколько бы героиня ни размахивала ракеткой, слезы, разбивающиеся о корт, имеют преимущество над спортивными достижениями. Сериал интересен в первую очередь тем, как аккуратно в истории Оки зарождается маленькое эмоциональное торнадо. И для зрителя, и для самих персонажей. Не все победы приносят радость, а поражения — досаду. Объяснить это через язык чувств — цвета, позы и музыку — значит, дойти до матч-пойнта. И сериал завершает его эйсом.

«Бей эйс!». Заставка на японском языке

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Неотразимая претендентка: «Бей эйс!» — яркая спортивная драма о юных теннисистках фотографии
Неотразимая претендентка: «Бей эйс!» — яркая спортивная драма о юных теннисистках фотографии
Неотразимая претендентка: «Бей эйс!» — яркая спортивная драма о юных теннисистках фотографии
Неотразимая претендентка: «Бей эйс!» — яркая спортивная драма о юных теннисистках фотографии
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