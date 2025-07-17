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«Невеста Деймоса: Улыбка орхидеи» — демоническая романтика из 80-х

Анимация >>
17 июля 2025
Хотя 1980-е всё еще в тренде, далеко не все артефакты той эпохи удостаиваются заслуженного внимания. Так что сегодня благодаря тематическому каналу «Покебол с предсказанием» мы вспомним культовое, но, возможно, подзабытое аниме «Невесте Деймоса: Улыбка орхидеи». Режиссером выступил легендарный Ринтаро, а за анимацию отвечала не менее знаковая студии MadhoseБугипоп никогда не смеется», «Сядь на поезд Икс»). Чем уникальна история, где смешиваются мистика, ужасы и детектив, рассказывает Юлия Тарасюк.

«Невеста Деймоса: Улыбка орхидеи» — демоническая романтика из 80-х

1980-е в манге для девочек отмечены бумом мистических истории и ужасов, в том числе — сюжетов о трагической реинкарнации. В это время появилось множество замечательных работ, однако экранизировали лишь малую часть: для девичьих аниме-сериалов, которые показывали в дневное время по телевизору, ужасы и мистика считались чересчур нишевыми и взрослыми. Поэтому все подобные истории выходили обычно как небольшие OVA — часто незаконченные или непонятные без знания манги: например, «Морская тьма, лунная тень» или «Пожалуйста, спасите мою Землю!». Об одной из них мы и вспомним сегодня.

Читать 😈 «Морская тьма, лунная тень» — сёдзё-хоррор про близняшек
Минако — красивая и дружелюбная девушка, увлеченная фотографией. Однажды она отправляется с другом Хисамацу на выставку орхидей в Токио. Юноша выращивает цветы, но ему никак не удается получить главный приз на местном конкурсе. Первое место всегда занимает некая Токо, которая выращивает очень редкий и необычный вид. Обсуждая выставку в кафе, Хисамацу рассказывает Минако, что собирается навестить призерку и разузнать её цветоводческие секреты. Следом паренек таинственно пропадает и больше не выходит на связь.

«Невеста Деймоса: Улыбка орхидеи» — демоническая романтика из 80-х

В поисках друга Минако решает сама наведаться к Токо, чей особняк выглядит пугающе странно. Никто не отвечает на приветствия, как будто в доме никого нет. Проникнув на территорию сада, девушка находит блокнот Хисамацу, но подобрать его не успевает — её довольно грубо выгоняет некий юноша, который уверяет, что ничего не знает о мальчике-цветоводе. Минако же, теперь уверенная, что друг исчез после визита к чемпионке, решает обратиться в полицию — и в следующий раз заявляется уже с инспектором. Однако тайна Токо оказывается невероятно пугающей, как и последующие события.

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«Невесте Деймоса» похожа на обычный детектив, если бы не побочная сюжетная линия, которая на самом-то деле — главная. С самого начала Минако преследует демон по имени Деймос. Он то предстает в инфернальном виде, то оборачивается человеком. Его задача — покорить Минако и заполучить её тело, чтобы вернуть к жизни возлюбленную богиню Венеру, буквально гниющую в аду. Почему ему нужна именно героиня? Дело в том, что она является реинкарнацией Венеры в нашем времени. Однако Минако не поддается чарам демона и постоянно отталкивает его. Так что Деймос выступает этаким наблюдателем, который сразу предупреждает девушку об угрозе поместья и дальнейших опасностях, однако не препятствует (и не помогает) дальнейшим её действиям.

«Невеста Деймоса: Улыбка орхидеи» — демоническая романтика из 80-х

Для зрителей, не знакомых с первоисточником, характер и цели демона могут выглядеть странно, ведь аниме основано на небольшой (пускай и законченной) истории из манги Эцуко Икэды и Юхо Асибэ. Оригинальная «Невеста Деймоса» представляет собой набор мистических зарисовок с участием Минако, а остальные персонажи меняются почти в каждой главе. Не считая, конечно, потустороннего соблазнителя, который по ходу сюжета проникается к героине любовью, что заставляет Деймоса разрываться между новым чувством и верностью Венере. К сожалению, манга так и не была закончена: после паузы и возобновления она вновь находится в хиатусе с 2014 года. Тем не менее история стала культовой в области сёдзё-манги.

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Лакуны с мотивацией Деймоса также не помешали студии Madhose сделать очень хорошее и действительно пробирающее до мурашек аниме. В первую очередь благодаря режиссуре и серьезному отношению постановщика Ринтаро, который позже, кстати, трудился над еще одним мрачным сёдзё — фильмом «X» (1999). Его «Невеста Деймоса» отличается давящей и тревожной атмосферой, а практически каждый кадр — самодостаточная картина с большим количеством изящных деталей. Постановка отдельных сцен тоже не перестает восхищать и сегодня. Обязательно к просмотру ценителям работ режиссера и тем, кто любит старое аниме.


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«Невеста Деймоса: Улыбка орхидеи» — демоническая романтика из 80-х фотографии
«Невеста Деймоса: Улыбка орхидеи» — демоническая романтика из 80-х фотографии
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