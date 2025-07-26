Судьба и родина: «Роза Версаля» — аниме-мюзикл о Великой французской революции

«Розы Версаля» — классическая манга Риёко Икэды о Франции на пороге революции, которая выходила с 1972-го по 1973-й и значительно повлияла на японскую поп-культуру. При помощи аниме-канала «Покебол с предсказанием» сегодня разберемся в феномене этого произведения — на примере фильма студии MAPPA («Магическая битва», «Полное исследование»), который вышел на Netflix в честь 50-летнего юбилея истории. О необычном подходе к легендарному сюжету, который, вероятно, порадует и давних фанатов, и неофитов, рассказывает Юлия Тарасюк.
«Роза Версаля» — признанная классика сёдзё
, которая повлияла на целое поколение творцов и в целом на индустрию манги и аниме. Без нее был бы невозможен — или совсем другим — культовый «Берсерк
», а знаменитый образ «девушки в мужском костюме» нашел продолжение во многих шедеврах (например, «Юной революционерке Утэне
»). Женский театр Такарадзука
особенно известен постановками по оригинальной работе Риёко Икэды
, которые стали его визитной карточкой и подарили настоящую популярность. Даже главная героиня «Девушки из оперы
», которая учится в академии при таком театре, мечтает как раз о роли Оскар из «Розы Версаля».
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Это история двух разных девушек и их судеб: Марии-Антуанетты, королевы Франции, и Оскар — капитана королевской гвардии. Одна приехала в незнакомую страну, чтобы стать женой Людовика XVI. Вторую с детства воспитывали как юношу: она сильна и в сражении даст фору любому опытному мужчине, что, конечно, далеко не все способны принять. Однако Мария-Антуанетта уважает Оскар и доверяет ей: не раз они выручают друг друга — хотя со временем их дружбу ждут серьезные испытания. Сначала обе влюбляются в одного человека, а следом возникает на горизонте Великая Французская революция, в ходе которой женщины окажутся по разные стороны баррикад. Оскар предстоит осознать любовь к другу детства и верному товарищу Андре, сразиться за французский народ и помочь стране измениться к лучшему.
Фильм
студии MAPPA
(«Банановая рыба
», «Адский рай
»), выпущенный в этом году, приурочен к 50-летней годовщине «Розы Версаля». Она родилась на свет в 1970-х, и визуальный язык сёдзё-манги той эпохи стал предметом многих пародий и подражаний. Особенно — драматически мрачные лица без зрачков, а также звездочки и мерцание в огромных глазах. При этом даже спустя полвека героиням невозможно не сопереживать: их образы отлично «дошли» до наших дней, а процесс личностного роста, с сопутствующими ошибками и поисками, цепляет, как и прежде.
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Конечно, в два часа довольно сложно уложить весь сюжет великого произведения Риёко Икэды, поэтому экранизирована лишь основная история. Зато создатели нового фильма приняли действительно гениальное решение: превратить «Розу Версаля» в аниме-мюзикл, добавив множество песен, которые исполняют сами герои(ни). То, что в манге раскрывалось через монологи, визуальные приемы и атмосферу, здесь реализовали в виде прекрасных «видеоклипов», подчеркивающих настроение персонажей в тот или иной момент. Вдобавок на роли Марии-Антуанетты и Оскар взяли настоящих звезд — Ая Хирано
(Харухи Судзумия
, Миса-Миса из «Тетради смерти
») и Миюки Савасиро
(Синку из «Дев Розен
», Селти из «Дюрарары!!
»). Хотя композиции сами по себе не особо запоминаются, в моменте они отлично подходят повествованию.
Конечно, сразу встает вопрос, а для кого был сделан фильм? MAPPA удалось сохранить баланс и угодить обеим аудиториям: как ценителям оригинала, так и тем, кто только начинает знакомство с великой франшизой. Несмотря на поверхностное описание ключевых событий (на фоне аниме-сериала
1979-го), новая версия хорошо представляет основных героев и пробуждает в зрителе интерес к оригиналу. Преданные же поклонники «Розы Версаля» насладятся, насколько красиво в современном аниме показывают уже полюбившихся героев. Конечно, премьера по итогу не затмила классический сериал, но стала достойным расширением франшизы, которое совершенно точно стоит внимания.
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