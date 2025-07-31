«Истребитель демонов: Бесконечный замок» — красочный боевик и тонкая драма

«Истребитель демонов», рассекший индустрию аниме на «до» и «после» в 2019 году, вновь громко заявляет о себе в формате полнометражного фильма. Разобраться с достоинствами мультипликационного блокбастера нам, как обычно, поможет тематический канал «Покебол с предсказанием». Первая часть финальной трилогии «Бесконечный замок» вышла в японский прокат 18 июля — и уже побила несколько рекордов, ранее установленных другой частью франшизы «Поезд "Бесконечный"». Удастся ли студии ufotable («Пожиратель богов», «Судьба/Начало») заработать еще больше, чем в ковидный 2020-й, узнаем совсем скоро, а пока о «Возвращение Акадзы» рассказывает Элио Цвинария, посмотревший новинку прямо в Токио.
Несколько лет назад Тандзиро Камадо лишился семьи после нападения демона — в живых осталась лишь младшая сестра Недзуко, обратившаяся кровопийцей, но устоявшая перед жутким соблазном. С тех пор герой неустанно тренировался и вступил в ряды истребителей нечисти, чтобы вернуть ей человеческий облик и одолеть убийцу родных. Пройдя через множество трудностей бок о бок с друзьями и старшими товарищами, Тандзиро и остальные истребители попадают в логово демонов. Начинается сражение, которое определит судьбу не только протагониста с союзниками, но и всего человечества.
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В отличие от предыдущих сезонов, полнометражный фильм
стартует резко и без прелюдий, бросая зрителей в самое пекло. В финале прошлой арки «Тренировка столпов
» взрывается дом главы истребителей, а сильнейшие из его подопечных впервые сталкиваются лицом к лицу с воплощением зла — Мудзаном Кибуцудзи. Внезапно тот переносит героев в свое убежище — неведомое демоническое пространство, внутри которого соткано бессчетное количество дворцов. Здесь истребителям и предстоит выживать ближайшие три фильма: кому-то с соратниками, а некоторым — в одиночку.
В фокусе первой части оказываются Тандзиро, Дзэнъицу, Гию Томиока и Синобу Котё, чьи схватки с нечистью займут большую часть экранного времени. Особое внимание уделено их уникальным приемам и стилям — даже на фоне скрупулезности, присущей франшизе
. Подобно стихии молнии, движения Дзэнъицу — резкие и стремительные, лишенные какой-либо неряшливости и неуклюжести. Он не разбрасывается ударами, а предпочитает разовые выпады, в которых сфокусирована вся сила.
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Боевой дуэт Гию и Тандзиро фанаты уже прозвали «Водными братьями», а их стиль напоминает смертоносный танец, где атаки уподобляются волнам и каплям, разя противника без остановки. Наконец, приз за самую изящную манеру ведения боя достается Синобу Котё. Акробатика героини вдохновлена движениями бабочек, что удается проследить даже под разнообразием визуальных эффектов. Прыжки, выпады, стойки — всё с поразительной точностью отсылает к дыханию насекомого, которое использует Синобу.
Именно благодаря такому вниманию к уникальным характеристикам персонажей максимально естественными кажутся переходы между экшн-сценами, а определить, чей бой самый зрелищный, практически невозможно. Визуальная красота «Истребителя демонов» превосходит даже смелые ожидания: качественная анимация сочетается с высокой детализацией (смотреть фильм на большом экране — чистое загляденье!), а локации настолько фотореалистичны, будто оказываешься в замке с катаной на боку, готовясь к надвигающейся угрозе.
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Кажется, студия ufotable
максимально вложилась в создание каждого фона: один дворец Второй Высшей Луны Домы — произведение архитектурного искусства. (Хочется верить, что труд аниматором был оценен и оплачен по достоинству.) При этом правдоподобный сеттинг не перетягивает внимание, а гармонично дополняет красоту отчетливо анимационного визуала. Всё ощущается целостно, без излишней вычурности. Каждый кадр хочется рассматривать, не отводя при этом глаз от развития сюжета.
Основной антагонистом, как понятно из названия, становится Третья Высшая Луна — Акадза. Прежде чем добраться до Мудзана, нужно сразить его подчиненных, — и для начала «Водные братья» сталкиваются с тем, кто убил Рэнгоку в арке «Поезда "Бесконечный"
». Правда, здесь демонический оппонент, который демонстрировал абсолютную кровожадность и азарт от схватки, раскрывается с другой стороны.
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Наряду с мощными рукопашными ударами и скоростными перемещениями, у Акадзы, разумеется, есть непростое прошлое. Конечно, предысторию злодеев раскрывали в «Истребителе демонов» и раньше, зачастую напоминая, что не все антагонисты стали такими по своей воле: большинство из них познали глубины жестокости и несправедливости. Однако флэшбеки из человеческой жизни Акадзы позволяют лучше прочувствовать его трагедию, которая едва ли способна оставить кого-то равнодушным.
В фильме «Истребитель демонов: Бесконечный замок — Возвращение Акадзы» сочетаются красочный боевик и тонкая драма, а плотность сюжетного и визуального повествования не дает зрителям передышку, практически не сбавляя оборотов. Как и Тандзиро с друзьями, расслабляться на сеансе некогда: можно пропустить эффектную сцену (или смертельный удар). Станет ли решающая схватка началом конца, или дверью к чему-то новому — выясним в финале трилогии (благо ufotable работают в скоростном режиме). Пока же герои обнажают клинки и готовятся стоять до победного.
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