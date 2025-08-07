Новая легенда: «Мобильный воин Гандам: Джи-квакс» — захватывающая история про гигантских роботов

Новый год — новый «Гандам»! Франшиза недавно отпраздновала 45-летие, но продолжает развиваться и меняться. Познакомиться с новой главой любимой многими вселенной нам поможет аниме-канал Покебол с предсказанием. Когда-то Хидэаки Анно смотрел оригинальное шоу Ёсиюки Томино по телевизору и мог только мечтать, что ему доверят (пере)осмыслить наследие любимой меха-франшизы. Минуло почти полвека, и студии Khara (ребилды «Евангелиона») с Sunrise («Ковбой Бибоп») по его сценарию выпускают сериал «Мобильный воин Гандам: GQuuuuuuX» — оригинальную историю во вселенной гигантских роботов и космических войн. Что из этого получилось, рассказывает Сергей Сергиенко!
Однолетняя война 0079 года Универсального Века закончилась шесть лет назад. Земная Федерация капитулировала перед лицом превосходящих сил Зеона, не в последнюю очередь — из-за «Красного Гандама» Чара Азнабля. Локальное сопротивление при этом не прекращается, так что мир между сторонами, мягко говоря, шаткий. На этом фоне в одной из колоний обрели популярность «Клановые войны» — нелегальные гладиаторские бои на списанных мехах. В числе участников неожиданно появляется дуэт, удивляющий сразу по ряду причин: мало того, что новички с огромной скоростью набирают репутацию, так еще и тандем необычный — тот самый «Красный Гандам» и экспериментальный GQuuuuuuX (читать как «Джи-квакс», судя по всему — отсылка к глюонам
). Пилоты под стать: первым управляет загадочный чудак Сюдзи, о котором мало что известно, а его напарницей выступает школьница Аматэ «Матю» Юдзуриха.
Когда в японских кинотеатрах показали компиляцию первых эпизодов «Джи-квакса», Хидэаки Анно, приложивший руку к сценарию и раскадровкам, попросил зрителей воздержаться от спойлеров и извинился, если увиденное их озадачило. Жест выглядел странно, но, как оказалось, разумным: вторая серия почти покадрово воспроизводит начало оригинального «Мобильного воина Гандама» 1979 года. Правда, с серьезными отличиями, главное — в присутствии Чара. Он не только совершил вылазку на Землю, но и стал пилотом экспериментального Гандама вместо Амуро Рэя. Это, по сути, и меняет сюжет до неузнаваемости, переворачивая конфликт с ног на голову. Если поначалу авторы еще делают вид, что это самостоятельная история с намеками на ранние части франшизы, то с развитием сюжет становится очевидно: прошлое здесь играет ключевую роль.
В повествование вводятся всё больше событий и персонажей из старых проектов. Помимо оригинального «Гандама», в той или иной мере затрагиваются «Зета
», «Зета два
» и «Ответный удар Чара
». Последний нередко считается достаточно обскурным, так что даже создатели предпочитают его игнорировать в рамках канона, однако Анно, как и полагается настоящему отаку, всё помнит — и всем пользуется. Дежурное напоминание: одной из самых первых работ аниматора был DAICON III
, полный отсылок к любимым произведениям вроде всё того же «Гандама», «Космического линкора Ямато
» и «Легенды о великом Идеоне
» (вышедший позднее DAICON IV
в этом плане выделяется даже сильнее).
«Джи-квакс» следует своим уникальным путем, который местами до боли напоминает ребилды «Евангелиона», в которых Анно переосмыслял сделанное ранее через призму накопленного опыта. Здесь происходит нечто подобное, пусть и с чужим творением. Ключевая разница: местное «Что, если» начинается куда раньше — буквально с ключевого для оригинала события. Отличие поменьше: оригинал всё же лучше знать — иначе ускользнут некоторые детали и нюансы истории.
В теории нового «Гандама» можно смотреть и как самостоятельное произведение: у него целостная и увлекательная структура, которая предлагает уникальную историю, где центральное место отведено новым персонажам. Они участвуют в глобальных событиях, но большая их часть поясняется непосредственно в сериале. В целом, неподготовленный зритель оказывается в шкуре Матю — новенькой, которую занесло в гущу событий почти случайно.
Давние же фанаты вкусят по-полной: экстравагантные отсылки, мелькающие фоном знакомые персонажи и ключевые события, дотошно переснятые с нового ракурса. Это буквальное признание в любви «Гандаму» от того, кто вырос на творении Ёсиюки Томино, — и громогласная попытка аналогичную страсть пробудить в сердцах новых зрителей. Возможно, это не настолько же захватывающее произведение, как недавняя «Ведьма с Меркурия
», но здесь и другая цель — подтолкнуть к знакомству с серией. В этом плане «Джи-квакс» работает на «ура», перевыполняя обещания с лихвой и предлагая не только искренний восторг в отношении больших роботов, но и человеческую историю, отличную от той, что была раньше.
Если «Гандам» 1979-го рассказывал о сломленных людях, слишком рано лишившихся детства и вынужденных существовать в жестокой реальности, то события «Джи-квакса» всё же происходят во время пусть и хрупкого, но мира. Герои под стать: та же молодежь, но не потерявшие право на юность. На этом фоне и проблемы совершенно другие: есть и традиционный любовный треугольник, и социальное неравенство, и непонимание взрослых, и что только не. Даже перед лицом глобальной катастрофы местные подростки остаются собой — что в какой-то мере тоже выдает почерк создателя «Евангелиона». Анно всё так же интересуют человеческие драмы куда сильнее, чем глобальные конфликты. Видимо, о последних и так всё понятно без слов.
«Мобильный воин Гандам: GQuuuuuuX». Трейлер на японском языке
