Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Два гения без злодейства»: Параджанов и Булгаков в анимационном конкурсе фестиваля «Окно в Европу»

Анимация >>
14 августа 2025
Завершился 33-й кинофестиваль «Окно в Европу», одной из программ которого был конкурс анимационных фильмов. 25 работ, созданных авторами разных школ и даже уникальными самоучками, продемонстрировали зрителям в Выборге богатство творческих поисков и экспериментов, происходящих в современной российской анимации. Студент 5-й Школы критики Андрей Першин выбрал две картины — «Параджанов. Кино без плёнки» и «Булгаковъ» (последний получил спецприз жюри «За мастерство»), — чтобы через их сходства и различия глубже понять замысел каждой из них.

«Два гения без злодейства»: Параджанов и Булгаков в анимационном конкурсе фестиваля «Окно в Европу»
фото: кадр из фильма "Булгаковъ" / пресс-служба фестиваля "Окно в Европу"

Анимационный конкурс Выборга выглядел пёстро не только из-за разнообразия техник мультипликации, но и по ощутимому различию способов понимать и рассказывать историю: выбор приёмов монтажа и логики повествования в игровом конкурсе сравнительно более единодушен. Отступление от негласной конвенции может быть элементом оригинального высказывания, однако неизбежно встречается с инерцией зрительских ожиданий, а значит, легко считывается как недостаток. Затруднительное положение публики давно стало нормой в живописи, но не в кино. Конечно, «ленивая» точка зрения на неленивый фильм со временем утрачивает своё значение. И всё же автор, как и массовый зритель, ждут актуального признания, восхищения. В этой связи хочется поговорить о двух работах конкурса анимации, которые сталкиваются с похожей проблемой, сознательно обращены к сложности, творчески преодолевают её или несколько тяготятся ею. Объединяет их и то, что обе посвящены выдающимся мастерам прошлого.

«Параджанов. Кино без плёнки» – новая работа Ивана Батурина, изобретательная попытка уложить 17 лет жизни опального режиссера в 10 минут. В солнечном Тбилиси Сергей Параджанов вновь живёт в доме детства, принимает гостей, торгует антиквариатом, шарахается от призраков партии, мастерит скульптуры и коллажи, но фильмов не снимает. Фильмом будто делается внутреннее, а не внешнее, яркая ткань его жизни, бурлящая витальность, а не вехи творческого пути. «Кино без плёнки» до самозабвения внимательно к деталям, тесным оказывается не только образный ряд, но и звуковое его насыщение. Это могло бы выглядеть желанием объять заведомо необъятное, когда бы не отступление от документальной действительности в пользу внятной, чувственной абстракции.

«Два гения без злодейства»: Параджанов и Булгаков в анимационном конкурсе фестиваля «Окно в Европу»
фото: кадр из фильма "Параджанов. Кино без пленки" / пресс-служба фестиваля "Окно в Европу"

Энциклопедический Параджанов возвращается к съемкам в 1983 году, посещает Мюнхен, Венецию и Нью-Йорк, но Параджанов Ивана Батурина отчаянно одинок. Он обезлюдел как сад, но превозмог свои страхи. Невероятная общительность Сергея Параджанова оказывается обратной стороной этой бесприютности, вынужденного молчания и сомнений, а вдохновенная погоня за новым уравновешивает нескончаемый побег от зла. Кажется, что и само слово снабжено здесь двойниками и противовесами. В общем сюжете слово норовит поменяться местами с тишиной, в кадре – со случайными и неслучайными звуками. Оно превращается в арабески, и обратно. Возможно, «Арабески на тему Пиросмани» (1986), но, разумеется, не только. Действительно, гомогенный визуальный ряд, как отличительная особенность авторской анимации, позволяет фокусу внимания блуждать не только в кадре, но и за его пределами. Раскачка и взаимное просачивание захватывают здесь и сами образы. Вот по улице бежит случайная собака из той же колючей проволоки, что и безличные фигуры, олицетворяющие механическое насилие, бежит из той же зоны морального отчуждения.

«Булгаковъ» – масштабный проект профессора ВГИКа Станислава Соколова, лишь чудом уместившийся в 21 минуту. Плод кропотливого труда целой команды аниматоров, «Булгаковъ» жаждет развития и продолжения. Если «Кино без плёнки» силится переплавить метафоры в жизнь, то здесь, похоже, восстанавливается обратная интенция, – стремление обнаружить и обнажить в жизни неустаревающую путеводную метафору. Метафору–завещание и вдохновение, метафору, проливающую свет и умножающую смыслы, метафору, превозмогающую время и границы между людьми, особенно пагубные «по ту сторону добра и зла». В гонениях и лишениях мается наш герой, Михаил Булгаков, автор остроумных фельетонов и бессмертных романов, но лишь соавтор собственных душевных терзаний. Торгуется со злым духом за свою треугольную, светящуюся душу. Во сне и наяву, в нескольких видах мультипликации, среди потрясений эпохи.

«Два гения без злодейства»: Параджанов и Булгаков в анимационном конкурсе фестиваля «Окно в Европу»
фото: кадр из фильма "Булгаковъ" / пресс-служба фестиваля "Окно в Европу"

Тьма и свет, радость и печаль, добро и зло…, – какие-то символы в широком употреблении постепенно теряют гибкость значения, становятся скорее элементами синтаксиса, рёбрами жёсткости посторонних теперь историй. Талантливые произведения обновляют и раскрепощают прежние образы, заново толкуют их в полный рост, от самых корней, сдувают с них пыль и патину, «грамматические» явления переплавляют в семантические. Обе наши работы решают отчасти и обратную, и чрезвычайно трудоёмкую задачу: в подавляющем разнообразии и беспорядке элементов обнаружить, отгадать единственную структуру повествования. Как бы найти свою таблицу Менделеева, свой синтаксис, верный порядок.

Оживающий сказочный Параджанов органически не смешивается со злом, как если бы имел с ним разную плотность и несовместимые физические свойства, на этом избегании отчасти и стоится данный сюжет. Булгаков Станислава Соколова объят безличным злом снаружи и внутри, но волшебным образом всегда способен отделять и отделиться от него. Что ж, как говорил критик Лео Стайнберг, родившийся, кстати, в Москве: «…нет равной художнику страсти к отрицанию». Стайнбергу принадлежит и следующая мысль: «…все произведения искусства или стилистические циклы определяются своей внутренней идеей зрителя». Зритель Ивана Батурина и Станислава Соколова неравнодушен к Добру и Злу, чуток к их различию. Быть может, следует придумать такого зрителя, которым люди захотят стать, чтобы теперь уже своим воображением помочь самому автору. Гений Булгакова и Параджанова не только наглядное свидетельство такой возможности, но, очевидно, и её подспорье.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Окно в Европу-2025: «Жемчуг» Тины Барклая — индийские танцы Цыганова и Ходченковой
Колодец ярости: «Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии
Духовка и духи: «Повар небесной гостинцы» угощает трейлером второго сезона
Окно в Европу-2025: «35 страница» — от воровства до соавторства один шаг
Окно в Европу-2025: «Филателия» — Зачем по морю плавали большие корабли
Студия Norm Production запускает сценарный анимационный конкурс
Ветеран студии Ghibli и режиссер хита «Ван-Пис: Красный» готовят фильм «Цветущая звезда Парижа»
Окно в Европу-2025: «Чучело» для поколения TikTok
Окно в Европу-2025: «Большая земля» — семейное несчастье средь готических скал
Реклама от студии Ghibli и триумф «Истребителя демонов»: главные новости аниме за неделю
Окно в Европу-2025: «Геля» — децибелы, адреналин, скорость, кровь в хулиганской дани 90-м
Новая легенда: «Мобильный воин Гандам: Джи-квакс» — захватывающая история про гигантских роботов
Дебютный трейлер аниме «Сказание об Аканэ»: дочь мстит за отца стендапом
От рождественского чуда до чилийской мистики: новейшая кукольная анимация на все случаи жизни
Картина «Смерть нам к лицу» получила главный приз фестиваля «Окно в Европу»
Объявлена конкурсная программа фестиваля «Окно в Европу»
Стартовал приём заявок на участие в смотре «Окно в Европу»
Фильм «Папа, сдохни» завоевал главный приз фестиваля «Окно в Европу»
Поиск по меткам
АнимацияВыборг
персоны
Иван БатуринСергей ПараджановСтанислав Соколов (III)
фильмы
Арабески на тему ПиросманиБулгаковъПараджанов. Кино без плёнки

фотографии >>
«Два гения без злодейства»: Параджанов и Булгаков в анимационном конкурсе фестиваля «Окно в Европу» фотографии
«Два гения без злодейства»: Параджанов и Булгаков в анимационном конкурсе фестиваля «Окно в Европу» фотографии
«Два гения без злодейства»: Параджанов и Булгаков в анимационном конкурсе фестиваля «Окно в Европу» фотографии
«Два гения без злодейства»: Параджанов и Булгаков в анимационном конкурсе фестиваля «Окно в Европу» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анна Кузнецова
11 августа ушла из жизни актриса Анна Кузнецова.

День рождения >>

Яйра Абдулаева
Надежда Бахтина
Иван Волков
Виталий Гордиенко
Ирина Гришина
Глеб Калюжный
Ирина Медведева
Захар Ронжин
Игорь Сергеев
Эммануэль Беар
Хэлли Берри
Рауль Бова
Мила Кунис
Иветт Лебон
Стив Мартин
Беата Тышкевич
все родившиеся 14 августа >>

Афиша кино >>

Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, Франция, 1991
Надо снимать фильмы о любви
драма, мокьюментари
Индия, Россия, 2024
Летние войны
боевик, драма, комедия, мелодрама, научная фантастика, приключения
Япония, 2009
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Бухта Бэррона
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Заклятье. Кровь экзорциста
фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Пункт назначения: Высотка 613
триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2024
Укради мою мечту
комедия, мелодрама
Россия, 2025
На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен