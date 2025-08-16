«Жжжжж» взаймы: «Человек-бензопила» — безумный хит для тех, кто ни во что не верит и ни на что не надеется

В российских онлайн-кинотеатрах жужжит «Человек-бензопила» — один из аниме-хитов, прорвавший информационный пузырь и привлекший внимание тех, кто обычно не смотрит японскую мультипликацию. Событие достаточно крупное, чтобы разобраться в нем как следует, с чем нам и поможет тематический канал «Покебол с предсказанием». Запоздалая премьера — отличный повод вновь поговорить о фигурах Тацуки Фудзимото («Оглянись», «Огненный удар») и Рю Накаямы, а также умельцев из студии MAPPA («Атака титанов», «Роза Версаля»). Чем так цепляет и поражает мир, где демоны уживаются с неподъемными ценами на комуналку, рассказывает (или напоминает) Валерия Куприна.
На черном рынке «Человека-бензопилы» свои расценки: глаз оценивается в 300 тысяч иен, яичко — меньше ста, а за почку можно залутать целый лям 200. Дэндзи всего 16, но он уже пользуется благами нелегальной торговли на всю катушку. Вдобавок подрабатывает лесорубом (60 кусков в месяц) и охотником на нечисть у якудза на побегушках (демон-помидорка приносит в четыре раза больше многострадальных яичек), а еще может сожрать сигарету за 100 иен — на это, питаясь тостовым хлебом, можно прожить целых трое суток.
Смотреть онлайн
Первый сезон аниме «Человека-бензопилы»
Дэндзи звезд с неба не хватает, но дело не в победе капитализма: отец повесился, оставив в наследство 700-тысячный долг, который с процентами разросся до 30 миллионов, а мать умерла от сердечной недостаточности. Благо, паренек не один: семьей ему теперь приходится очаровательный демон-бензопила Почита, с которым он живет в одном сарае, делится последними крошками и несбыточными мечтами. Среди последних: джем, масло, свидание с девчонкой и нормальная, человеческая жизнь. Эти фантазии приходится Почите по душе настолько, что он без раздумий заменяет Дэндзи сердце, когда якудза решают избавиться от незадачливого должника. Так юноша превращается в полудемона-получеловека-полубензопилу. Очень кстати поспевает Бюро общественной безопасности — во главе с загадочной красоткой Макимой, обещающей тосты с вареньем и крышу над головой. Дэндзи вербуют в экспериментальный отряд по борьбе с демонами. Правда, это громко сказано: альтернатива государственной службе одна — смерть.
За три года с момента выхода «Человек-бензопила
» стал настоящим культурным феноменом: по его мотивам в Токио построили
эскейп-рум, в игре Bloodline: The Last Royal Vampire
случился целый месяц коллабораций с главными героями, фанаты Marvel Rivals организовали моды с Почитой, Дэдпул
на страницах персонального комикса апробировал
механику «кон», а (sic?!) Алексей Герман-младший упомянул
тайтл в топе самых любимых аниме. Список наград с международных и японских премий настолько огромен, что проще ограничиться одним фактом: на Crunchyroll Anime Awards в 2024 году (спустя два года после выпуска) он стал абсолютным лидером по числу номинаций.
Читать
🍜 «Оглянись» — драма о юности и творчестве по манге японского Тарантино
Такой успех обусловлен не только стараниями перерабатывающих умельцев из MAPPA
, но, прежде всего, популярностью оригинальной манги, тираж которой в 2022-м превысил 20 миллионов экземпляров. Её автора сегодня не знают разве что последователи Хиро Оноды
: имя Тацуки Фудзимото
стало одним из самых громких в индустрии. Дело даже не в его необычном становлении как автора (сразу приступил к работе над оригинальными проектами, минуя стадию ассистента) или повышенном градусе эксцентрики (во времена ковида мангака выложил видео
, где попытался левитировать, а потом рассказал
, как съел разлагающийся труп домашней рыбки своей подруги). Фудзимото отличается уникальным творческим методом, который распространяется на сами произведения, а также на подготовку к ним и последующее продвижение.
Как героини ваншота «Оглянись
», Фудзимото следует формуле «насмотренность + начитанность + упорство». Автор признавался, что его работы стали результатом сверхпотребления манги коллег: так, «Человек-бензопила» родился
из желания сделать злую версию «Фури-кури
» и попсовый вариант «Абары
». Другой пласт вдохновения — живопись и кино. На страницах манги Фудзимото запросто считываются отсылки к «Зловещим мертвецам
», «Воплю
» и «Заводному апельсину
», а картины Гойи
, Доре
и Эшера
цитируются в точности до штриха.
Читать
🍜 FLCL — гротескное аниме о том, как быть взрослым
MAPPA инкорпорирует эту метатекстуальность в аниме — правда, выплескивая
большую часть в опенинге: экранный медиум в разы требовательней к непрерывности, нежели манга, где позволительны систематические отступления от темы. Кроме того, режиссер Рю Накаяма
позаботился о дополнительных «пасхалках»: плоский червь-паразит Leucochloridium paradoxum, которого Макима скармливает Дэндзи, обычно селится в телах улиток и растет в них (из-за чего у них как раз начинают светиться и пульсировать рожки), превращая в зомби и обрекая на верную смерть. Кажется, Накаяма нам на что-то намекает.
Тем временем Фудзимото не унимается даже после выпуска новых глав «Бензопилы». В интернете гуляет множество его артов по произведениям коллег (и парочка по собственным, в формате 18+). «Магическая битва
», «Аясимон
», «Бродяга Кэнсин
», «Боец Баки
» — список можно продолжать бесконечно. В этом смысле MAPPA строит маркетинг по той же механике: например, постеры
к DVD- и Blu-ray-изданиям «Человека-бензопилы» отсылают к культовым афишам «Парка Юрского периода
», «Сияния
», «Убить Билла
» и «Молчания ягнят
».
Читать
«Бродяга Кэнсин» — культовое аниме о самурае-пацифисте
В манге любовь Фудзимото к цитатам, метакомментарию и заигрыванию с фандомом дополняется абсурдным юмором на грани добра и зла, насилием, выходящим далеко за рамки PG-13, трэшем, раскачиванием жанровых правил
и деконструкцией привычных героических фигур. Последними двумя чертами славится вся «темная тройка» сёнэнов
, начавшая выходить на страницах Shonen Jump в 2018-м: «Магическая битва», «Адский рай
» и, собственно, «Человек-бензопила». Основополагающими чертами нового (или просто хорошо пересобранного) сёнэна стали мрачная атмосфера, реалистичный тон повествования, ставки не на жизнь, а на смерть, апдейт жанровых тропов и резкая деэскалация сверхзадачи («помацать сисечки» не равно «стать Хокаге
»). Другое дело, что даже среди этих темных фигур манги и аниме нового поколения «Человек-бензопила» ходит ферзем.
В отличие от коллег по цеху, которые также стремятся отойти от традиционного изображения героев, Фудзимото упаковал в жанровую обертку конкретный социальный феномен. Его Дэндзи — едва ли не воплощение агамбеновского homo sacer
: современного человека, находящегося как бы «вне закона». Его можно убить, избежав малейшего наказания, но нельзя принести в жертву, поскольку он слишком нечестив. Для Дэндзи замкнутый круг насилия на службе якудза сменяется таким же под вывеской Бюро: презрение и клич «Эй, псина
» никуда не деваются (просто заботливый голос Макимы предпочитает «щеночек»), в «договоре» возникают всё новые условия, а за любые нарушения грозит безнаказанная смерть. Вопрос «псина я дрожащая или право имею» при этом попросту не встает.
Читать
🍜 «Адский рай» — «Остаться в живых» эпохи Эдо
Короче, беды Дэндзи — проблемы миллениалов и подросших зумеров: молодого поколения, столкнувшегося с экономической нестабильностью и неопределенным будущим (а зачастую и травматичным прошлым вперемешку с настоящим). В подобной среде градус амбиций закономерно снижается до крайне посредственного: жить «просто», «по-человечески» и «нормально» становится апогеем фантазии. Так что если Фудзимото — мангака нового образца, то Дэндзи — кумир молодежи (признайтесь, выбирая между титулом короля шаманов и собственной жилплощадью, сегодня вы с большей вероятностью выберете второе).
Конечно, стоит отдать должное и визуалу. Вдохновленный работами Ёсихиро Тогаси
, Акиры Ториямы
и Кэнтаро Миуры
, «Человек-бензопила» изобилует экшн-сценами, кровавыми фреймами и детализированным насилием. При этом в перерывах между аура-фармингом на поле боя персонажи успевают погрузиться в бытовую повседневность (рутина Аки Хаякавы — is literally us). Экранизация ничуть не уступает оригиналу: в боевых сценах камера находится в постоянном движении, перспектива меняется в зависимости от положения бойцов, а благодаря аниматору Такуе Ниинуме
даже третьестепенные NPC в масштабных перестрелках восьмой серии обладают не только стандартными 3D-моделями, но и персональными циклами движений. CGI в «Человеке-бензопиле» в целом не бросается в глаза и смотрится вполне органично вкупе с двумерным изображением. Прибавить сюда умелую работу с фокусом на ключевых деталях и размытие фонов, грамотное использование света/тени и бодрый монтаж — получится одно из лучших произведений студии MAPPA. Тем более, что движение идет «Человеку-бензопиле» едва ли не больше, чем статика.
Читать
🍜 Обзор хита «Истребитель демонов: Бесконечный замок — Возвращение Акадзы»
Вопрос лишь в том, удастся ли режиссеру «Истории Резе
» Тацуе Ёсихаре
сохранить заданный Накаямой темп повествования и завещанную Фудзимото концентрацию отсылок. Ответ на это японские зрители узнают уже в сентябре — нам же остается верить, что официального релиза не придется ждать еще три года.
«Человек-бензопила». Трейлер №2 с русскими субтитрами
