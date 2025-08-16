Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Ярославль»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Жжжжж» взаймы: «Человек-бензопила» — безумный хит для тех, кто ни во что не верит и ни на что не надеется

Анимация >>
16 августа 2025
В российских онлайн-кинотеатрах жужжит «Человек-бензопила» — один из аниме-хитов, прорвавший информационный пузырь и привлекший внимание тех, кто обычно не смотрит японскую мультипликацию. Событие достаточно крупное, чтобы разобраться в нем как следует, с чем нам и поможет тематический канал «Покебол с предсказанием». Запоздалая премьера — отличный повод вновь поговорить о фигурах Тацуки ФудзимотоОглянись», «Огненный удар») и Рю Накаямы, а также умельцев из студии MAPPAАтака титанов», «Роза Версаля»). Чем так цепляет и поражает мир, где демоны уживаются с неподъемными ценами на комуналку, рассказывает (или напоминает) Валерия Куприна.

Человек-бензопила (2022)

На черном рынке «Человека-бензопилы» свои расценки: глаз оценивается в 300 тысяч иен, яичко — меньше ста, а за почку можно залутать целый лям 200. Дэндзи всего 16, но он уже пользуется благами нелегальной торговли на всю катушку. Вдобавок подрабатывает лесорубом (60 кусков в месяц) и охотником на нечисть у якудза на побегушках (демон-помидорка приносит в четыре раза больше многострадальных яичек), а еще может сожрать сигарету за 100 иен — на это, питаясь тостовым хлебом, можно прожить целых трое суток.

Смотреть онлайн Первый сезон аниме «Человека-бензопилы»
Дэндзи звезд с неба не хватает, но дело не в победе капитализма: отец повесился, оставив в наследство 700-тысячный долг, который с процентами разросся до 30 миллионов, а мать умерла от сердечной недостаточности. Благо, паренек не один: семьей ему теперь приходится очаровательный демон-бензопила Почита, с которым он живет в одном сарае, делится последними крошками и несбыточными мечтами. Среди последних: джем, масло, свидание с девчонкой и нормальная, человеческая жизнь. Эти фантазии приходится Почите по душе настолько, что он без раздумий заменяет Дэндзи сердце, когда якудза решают избавиться от незадачливого должника. Так юноша превращается в полудемона-получеловека-полубензопилу. Очень кстати поспевает Бюро общественной безопасности — во главе с загадочной красоткой Макимой, обещающей тосты с вареньем и крышу над головой. Дэндзи вербуют в экспериментальный отряд по борьбе с демонами. Правда, это громко сказано: альтернатива государственной службе одна — смерть.

Человек-бензопила (2022)

За три года с момента выхода «Человек-бензопила» стал настоящим культурным феноменом: по его мотивам в Токио построили эскейп-рум, в игре Bloodline: The Last Royal Vampire случился целый месяц коллабораций с главными героями, фанаты Marvel Rivals организовали моды с Почитой, Дэдпул на страницах персонального комикса апробировал механику «кон», а (sic?!) Алексей Герман-младший упомянул тайтл в топе самых любимых аниме. Список наград с международных и японских премий настолько огромен, что проще ограничиться одним фактом: на Crunchyroll Anime Awards в 2024 году (спустя два года после выпуска) он стал абсолютным лидером по числу номинаций.

Читать 🍜 «Оглянись» — драма о юности и творчестве по манге японского Тарантино
Такой успех обусловлен не только стараниями перерабатывающих умельцев из MAPPA, но, прежде всего, популярностью оригинальной манги, тираж которой в 2022-м превысил 20 миллионов экземпляров. Её автора сегодня не знают разве что последователи Хиро Оноды: имя Тацуки Фудзимото стало одним из самых громких в индустрии. Дело даже не в его необычном становлении как автора (сразу приступил к работе над оригинальными проектами, минуя стадию ассистента) или повышенном градусе эксцентрики (во времена ковида мангака выложил видео, где попытался левитировать, а потом рассказал, как съел разлагающийся труп домашней рыбки своей подруги). Фудзимото отличается уникальным творческим методом, который распространяется на сами произведения, а также на подготовку к ним и последующее продвижение.

«Жжжжж» взаймы: «Человек-бензопила» — безумный хит для тех, кто ни во что не верит и ни на что не надеется

Как героини ваншота «Оглянись», Фудзимото следует формуле «насмотренность + начитанность + упорство». Автор признавался, что его работы стали результатом сверхпотребления манги коллег: так, «Человек-бензопила» родился из желания сделать злую версию «Фури-кури» и попсовый вариант «Абары». Другой пласт вдохновения — живопись и кино. На страницах манги Фудзимото запросто считываются отсылки к «Зловещим мертвецам», «Воплю» и «Заводному апельсину», а картины Гойи, Доре и Эшера цитируются в точности до штриха.

Читать 🍜 FLCL — гротескное аниме о том, как быть взрослым
MAPPA инкорпорирует эту метатекстуальность в аниме — правда, выплескивая большую часть в опенинге: экранный медиум в разы требовательней к непрерывности, нежели манга, где позволительны систематические отступления от темы. Кроме того, режиссер Рю Накаяма позаботился о дополнительных «пасхалках»: плоский червь-паразит Leucochloridium paradoxum, которого Макима скармливает Дэндзи, обычно селится в телах улиток и растет в них (из-за чего у них как раз начинают светиться и пульсировать рожки), превращая в зомби и обрекая на верную смерть. Кажется, Накаяма нам на что-то намекает.

«Жжжжж» взаймы: «Человек-бензопила» — безумный хит для тех, кто ни во что не верит и ни на что не надеется

Тем временем Фудзимото не унимается даже после выпуска новых глав «Бензопилы». В интернете гуляет множество его артов по произведениям коллег (и парочка по собственным, в формате 18+). «Магическая битва», «Аясимон», «Бродяга Кэнсин», «Боец Баки» — список можно продолжать бесконечно. В этом смысле MAPPA строит маркетинг по той же механике: например, постеры к DVD- и Blu-ray-изданиям «Человека-бензопилы» отсылают к культовым афишам «Парка Юрского периода», «Сияния», «Убить Билла» и «Молчания ягнят».

Читать «Бродяга Кэнсин» — культовое аниме о самурае-пацифисте
В манге любовь Фудзимото к цитатам, метакомментарию и заигрыванию с фандомом дополняется абсурдным юмором на грани добра и зла, насилием, выходящим далеко за рамки PG-13, трэшем, раскачиванием жанровых правил и деконструкцией привычных героических фигур. Последними двумя чертами славится вся «темная тройка» сёнэнов, начавшая выходить на страницах Shonen Jump в 2018-м: «Магическая битва», «Адский рай» и, собственно, «Человек-бензопила». Основополагающими чертами нового (или просто хорошо пересобранного) сёнэна стали мрачная атмосфера, реалистичный тон повествования, ставки не на жизнь, а на смерть, апдейт жанровых тропов и резкая деэскалация сверхзадачи («помацать сисечки» не равно «стать Хокаге»). Другое дело, что даже среди этих темных фигур манги и аниме нового поколения «Человек-бензопила» ходит ферзем.

Человек-бензопила (2022)

В отличие от коллег по цеху, которые также стремятся отойти от традиционного изображения героев, Фудзимото упаковал в жанровую обертку конкретный социальный феномен. Его Дэндзи — едва ли не воплощение агамбеновского homo sacer: современного человека, находящегося как бы «вне закона». Его можно убить, избежав малейшего наказания, но нельзя принести в жертву, поскольку он слишком нечестив. Для Дэндзи замкнутый круг насилия на службе якудза сменяется таким же под вывеской Бюро: презрение и клич «Эй, псина» никуда не деваются (просто заботливый голос Макимы предпочитает «щеночек»), в «договоре» возникают всё новые условия, а за любые нарушения грозит безнаказанная смерть. Вопрос «псина я дрожащая или право имею» при этом попросту не встает.

Читать 🍜 «Адский рай» — «Остаться в живых» эпохи Эдо
Короче, беды Дэндзи — проблемы миллениалов и подросших зумеров: молодого поколения, столкнувшегося с экономической нестабильностью и неопределенным будущим (а зачастую и травматичным прошлым вперемешку с настоящим). В подобной среде градус амбиций закономерно снижается до крайне посредственного: жить «просто», «по-человечески» и «нормально» становится апогеем фантазии. Так что если Фудзимото — мангака нового образца, то Дэндзи — кумир молодежи (признайтесь, выбирая между титулом короля шаманов и собственной жилплощадью, сегодня вы с большей вероятностью выберете второе).

Человек-бензопила (2022)

Конечно, стоит отдать должное и визуалу. Вдохновленный работами Ёсихиро Тогаси, Акиры Ториямы и Кэнтаро Миуры, «Человек-бензопила» изобилует экшн-сценами, кровавыми фреймами и детализированным насилием. При этом в перерывах между аура-фармингом на поле боя персонажи успевают погрузиться в бытовую повседневность (рутина Аки Хаякавы — is literally us). Экранизация ничуть не уступает оригиналу: в боевых сценах камера находится в постоянном движении, перспектива меняется в зависимости от положения бойцов, а благодаря аниматору Такуе Ниинуме даже третьестепенные NPC в масштабных перестрелках восьмой серии обладают не только стандартными 3D-моделями, но и персональными циклами движений. CGI в «Человеке-бензопиле» в целом не бросается в глаза и смотрится вполне органично вкупе с двумерным изображением. Прибавить сюда умелую работу с фокусом на ключевых деталях и размытие фонов, грамотное использование света/тени и бодрый монтаж — получится одно из лучших произведений студии MAPPA. Тем более, что движение идет «Человеку-бензопиле» едва ли не больше, чем статика.

Читать 🍜 Обзор хита «Истребитель демонов: Бесконечный замок — Возвращение Акадзы»
Вопрос лишь в том, удастся ли режиссеру «Истории Резе» Тацуе Ёсихаре сохранить заданный Накаямой темп повествования и завещанную Фудзимото концентрацию отсылок. Ответ на это японские зрители узнают уже в сентябре — нам же остается верить, что официального релиза не придется ждать еще три года.

«Человек-бензопила». Трейлер №2 с русскими субтитрами

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о истории и хитах студии MAPPA или интервью с её основателем Масао Маруямой.

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Судьба и родина: «Роза Версаля» — аниме-мюзикл о Великой французской революции
Обыкновенное чудо: второй сезон «Магической битвы» еще лучше первого (про «Атаку титанов» можно забыть)
Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»
Эра голых кулаков: «Баки Ханма» — величайшее противостояние поколений
Лабиринты Минотавра: Почему «Сияние» Стэнли Кубрика продолжает будоражить
Поиск по меткам
MAPPAАнимацияанимеВалерия КупринаЗарубежные сериалыповседневностьсёнэн
персоны
Алексей Герман (младший)Миура КэнтароАкира ТориямаТацуки Фудзимото
фильмы
Адский райАтака титановБоец Баки OVA-1Бродяга КэнсинВопльДэдпулЗаводной апельсинЗловещие мертвецыМагическая битваМолчание ягнятНарутоОглянисьПарк Юрского периодаРоза Версаля. ФильмСияниеУбить Билла, часть 1Убить Билла, часть 2Фури-КуриЧеловек-бензопилаЧеловек-бензопила: История Резе

фотографии >>
"Человек-бензопила" (2022)
"Человек-бензопила" (2022)
"Человек-бензопила" (2022)
"Человек-бензопила" (2022)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Ярославль»

Скорбим

Владимир Шустов
16 августа ушёл из жизни актёр Владимир Шустов.

День рождения >>

Мухаммад Исо Абдулхаиров
Юлия Высоцкая
Рина Гришина
Кирилл Зайцев
Максим Заусалин
Максим Литовченко
Мирдза Мартинсоне
Глеб Плаксин
Юлия Яковлева
Агнес Брукнер
Кэм Жиганде
Роберт Калп
Мадонна
Кристин Милиоти
Пьер Ришар
Тимоти Хаттон
все родившиеся 16 августа >>

Афиша кино >>

Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, Франция, 1991
Надо снимать фильмы о любви
драма, мокьюментари
Индия, Россия, 2024
Летние войны
боевик, драма, комедия, мелодрама, научная фантастика, приключения
Япония, 2009
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Бухта Бэррона
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Заклятье. Кровь экзорциста
фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Укради мою мечту
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Пункт назначения: Высотка 613
триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?