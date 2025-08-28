Игра с кальмаром: «Первородный грех Такопи» — история о добром пришельце, которая заставит вас рыдать

Под занавес календарного лета — но не соответствующего аниме-сезона — поговорим о его самой громкой новинке! Разобраться во всех нюансах «Первородного греха Такопи» нам традиционно поможет тематический канал «Покебол с предсказанием». За экранизацию хита Shounen Jump+ взялся лихой продюсер Котаро Судо, чьим главным проектом до сих пор был провокативный и хулиганский «Попсовый эпос», а за производство отвечала молодая студия Enishiya, работавшая над клипом Raison d’etre, пятым эпизодом «Сделай сама!!», шестым «Подземелья вкусностей» и 14-м «Провожающей в последний путь Фрирен». Концентрация амбиций — под стать мини-сериалу, а почему страдают дети, пришельцы и зрители — размышляет Алексей Филиппов.
Изрезанный ругательствами бордовый, цвета запекшейся крови портфель будто придавливает девочку к земле. Летний ветер чуть диковато играет её волосами, а детская мимика так подвижна, что кажется, словно невидимые руки мнут лицо как пластилин. Безразмерная белая футболка может исполнить роль платья, но уравновешена шортами небесного оттенка. Одного взгляда на четвероклассницу Сидзуку Кудзэ достаточно, чтобы понять: что-то не так. Возможно, над ней издеваются сверстники. Может быть, дома не всё в порядке. Вероятно, уже дают ростки детские травмы.
Осьминогоподобный хэппианин Нъуэйнукф, отправившийся в космическую одиссею, чтобы причинять радость жителям разных планет, тревожные знаки, увы, не считывает. Он вообще удушающе наивен и оптимистичен, как и положено розовому комку милоты, для которого у счастья нет равновесного антипода. Пришелец, конечно, слышал про ссоры, одиночество и, кажется, даже смерть, но верует (как и все хэппианцы), что ни одно злоключение не выстоит против разговора по душам или волшебного девайса. Скажем, хлоп-хлоп крылышек, особой мгновенной камеры или шариковой ручки, пищащей как кролик с Сатурна (что бы это ни значило). На Земле, третьей планете Солнечной системы, идет 2016 год.
Сидзуку действительно буллят в школе — и посмотреть на эту историю глазами жизнерадостного пришельца на Shounen Jump+
захотела рекордная для короткой сериализации аудитория: ни одну мангу, выходившую на платформе с 10 декабря 2021-го по 25 марта 2022-го, не читали так увлеченно, как творение Taizan 5
. Контрастный душ из инопланетного кавая и очень земной безнадеги быстро подсаживает эмпатичных читателей на эмоциональные качели. Сколько бы у Такопи (земное имя Нъуэйнукфа) ни было причудливых устройств, жизнь Сидзуки и окружающих становится только хуже, а проблески надежды затем сильнее впечатывают в землю. По сути, Taizan 5 методично демонстрирует, как режут глаза разбивающиеся стекла розовых очков, с которыми добросьминог не торопится расставаться. Даже когда растрепанная благодетельница, угостившая голодного малыша хлебом из столовой, решает повеситься…
Таких сюрпризов в «Первородном грехе
» не один и не два: на IMDB рейтинг каждого эпизода не опускается ниже девятки, хотя сюжет довольно компактный, а многие сцены повторяются снова и снова — как в ночном кошмаре. Однотипный тлен повседневности умножается болезненными воспоминаниями, а те — перемещениями во времени, к которым прибегает Такопи, чтобы «всё исправить». Калейдоскоп disaster porn — педалирование страданий и катастроф — легко сбивает фокус и отвлекает от главного: ради какого откровения столь механически и методично повышается градус испытаний хэппианца и четырехклассников? Существует ли такой финал, где может безболезненно функционировать хоть кто-то?
В недавних «Мемуарах улитки
» оскароносного Адама Эллиота
— другой истории о моллюске-спасителе — похожая безысходность подавалась с юмором, избытком гротескных деталей и обожанием инаковости. Ошеломительный хеппи-энд вырывался из завитушки житейских бед на морально-волевых, через осознание, какое в жизни настигает вопреки драматургии и арке персонажа. Сюжет «Такопи» при всей демонстративной экстремальности движется на автопилоте, порой буквально волоча персонажей и зрителей в точку Х, пока титульный осьминог принимает насилие за легкое недопонимание, а ссоры — за черты дружной семьи. Аниме молодой студии Enishiya
, для которой это первая большая работа, лишь наследует родовую травму манги, где расплескивание боли можно принять за рефлексию или исследование бесконечной спирали насилия.
За страданиями юной Кудзэ стоит одноклассница Марина Кирарадзака — блондинка с холодным взглядом, чей отец предпочитает тратить свободное время и деньги на мать Сидзуки (та работает в хост-клубе и почти не бывает дома). Она преследует ненавистную сверстницу с неумолимостью онрё
— или, на западный лад, таинственного проклятья из «Оно приходит за тобой
». Разумеется, Марина не зло во плоти, а такая же травмированная девочка: мама впала в депрессию и не расстается со стаканом алкоголя, использует дочь как оружие против мужа или подушку для слез и битья. Третьим острым углом этого бермудского треугольника Карпмана
, где дети поочередно исполняют роли преследователя, спасителя и жертвы, становится прилежный староста Наоки Адзума. Несмотря на выдающиеся оценки, он чувствует себя неудачником и изгоем: заведующая клиникой мать постоянно сравнивает его со старшим братом, который все задания сдает на 100 баллов. Несчастная Сидзука напоминает ему отрешенную родительницу и позволяет вновь почувствовать себя нужным, из-за чего мальчуган втягивается в криминальную переделку — и вскоре оказывается на еще более глубоком эмоциональном дне.
В руках многообещающего режиссера Синъи Ино
, работавшего над «Баракамоном
», «Созданным в Бездне
» (!) и «Фрирен
», незамысловатая многоходовочка Taizan 5 расцветает красками и нюансами. Правда, дотошно подобранная
гамма ранцев для всего класса или особый визуальный контраст
между Землей и планетой хэппианцев не снимают главного противоречия. Характеры «Такопи» держатся на паре черт, тема социального давления и психологического насилия проработана не сильно подробнее, чем в попсовых баттл-сёнэнах (что и говорить про более тематические примеры вроде «Приоритета чудо-яйца
»), а твисты сводятся к чистой манипуляции или открытие в духе «Истребителя демонов
» (жестокость свойственна тем, кто отчаялся, а не обязательно черен душой). После такой пробежки по общим местам даже мастерство и старания аниматоров не компенсируют издевательский эффект библейской нравоучительности развязки. Легким движением руки, удерживавшей ранее детей в черном пузыре фрустрации, они вдруг смогли заговорить с одноклассниками — и в чем же Нъуэйнукф тогда оказался не прав?
Возможно, роль Такопи всё же не в том, чтобы напомнить о разности мировоззрений (особенно с жителями другой планеты), столкнуть оптимизм с моральными дилеммами (в этой черно-розовой дуальности), воспеть коммуникацию или напомнить, как гласит
англоязычный слоган, что путешествия во времени не лечат душевные раны. Грех маленького пришельца, думается, созвучен с пагубным влиянием поп-культуры, которая с детства настраивает, что любую проблему можно легко решить — особенно с волшебными девайсами. Недаром в истории Taizan 5 столько пересечений с «Дораэмоном
» — от самого зачина до возникающих рефреном железобетонных труб
: легендарное кодомо, ориентированное на самых маленьких, наверняка многим оказало медвежью услугу. Как будто отсюда и сквозящий в «Такопи» рессентимент, желание сделать больно тем, кто поддерживает иллюзию, что мир наполовину добр.
Еще удивительнее, что сжигающий всё на своем пути луч разочарования — или пресловутого «что, если?», а не злого умысла, — рассеивает такая же популистская речевка. По сути, массовая культура — едва ли не лучший способ для того, чтобы завязать разговор (хоть об играх на PS4, хоть о загадочной кракозябре на полях тетради). Стоит ли это подобное откровение 157 минут экранного времени — тем более вскоре после многофигурного сай-фая «Мертвых-мертвых демонов
», где похожая линия вплетена в целый сноп переживаний и тем, — вопрос открытый.
«Первородный грех Такопи». Трейлер на японском языке
