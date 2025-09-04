Дружба с огрызком, попкорном и яичницей: «Соня из Тоствилля» — мультфильм на джемовой тяге

На Okko выходит уже второй сезон «Сони из Тоствилля» - анимационного сериала, созданного студией Метрафильмс («Три кота», «Барсукот. Очень зверский детектив»). Сценаристом и режиссером фантастической истории, которая понравится и детям, и родителям, стал Дмитрий Высоцкий, автор уже упомянутых и по-настоящему культовых «Трех котов», а художницей – японка Ека Хаски. Вместе им удалось создать красочный мир, полный сказочных игр и развлечений, а его обитателям — придумать остроумные и поучительные приключения.
Соня – обычная девочка, которая живет в квартире с родителями, ходит в школу и ведет блог, отвечая на вопросы подписчиков со всего мира. Еще она открыла портал в другое измерение и каждый день, с помощью хлебницы и тоста с джемом, путешествует на планету в форме тоста (вот он, настоящий плоский мир!). Местный город Тоствилль населен тостлями — красочными, добродушными и даже наивными существами любой, самой непредсказуемой, формы, среди которых Соня нашла настоящих друзей: яичницу-модницу по имени Майя, шаловливый огрызок яблока, которого зовут Ник, домоседа Маффина (конечно, в форме маффина), увлеченных компьютерными играми близнецов Би и Бо. В первой серии к ним присоединяется пес Попкорн – буквально зернышко попкорна. Каждая встреча Сони и тостлей оборачивается невероятным приключением: то они сражаются с черной дырой, то пытаются не заразиться насморком, при котором от каждого чиха из головы вылетает мозг, то увлекаются подлыми шалостями, чтобы заработать подарки. Однажды они даже спасают планету-тост от распада, вызванного очередными кознями крамблов — обитателей темной стороны, отделенной от Тоствилля сырной перемычкой. Сыр, к слову, швейцарский, то есть дырявый, а потому шпионы-крамблы с легкостью пробираются к тостлям и устраивают пакости.
Каждая серия – законченная история, хотя у всего сериала, конечно, есть общая рамка и некоторые паттерны. Поводом для путешествия Сони в Тоствилль – к слову, в её отсутствие время в мире людей останавливается – становятся любые мелкие неурядицы в жизни девочки: от нежелания делать домашнее задание до отказа мамы идти на аттракционы. Приключение, в свою очередь, тематически связано с насущной проблемой девочки и ненавязчиво учит её ответственности или другим полезным вещам, а в иных случаях — примеряет с действительностью, которая не всегда похожа на бесконечный праздник. Даже если дело происходит в Тоствилле – красочный мир переживает свои потрясения. Порой — из-за действий Сони. Впрочем, зла никто ни на кого не держит, а в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях на помощь приходит таинственная дама, выглядящая как смесь певицы Sia и Леди Гаги. Седовласая, стильная, в очках, она явно имеет какое-то отношение к Соне. Пока остается только гадать, не пропавшая ли это давным-давно бабушка героини, а если так – то как же она оказалась в Тоствилле?
Это не единственная загадка: авторы оставляют зрителю право решить, является ли мир, в который заглядывает героиня, реальным, или всё-таки тостли – не более чем воображаемые друзья, как дразнят Соню одноклассники или константируют (впрочем, без всякого негатива) родители. Ведь сфотографировать их невозможно, только зарисовать. В одной из серий девочка затащит в Тоствилль самого недоверчивого одноклассника, чтобы тот убедился сам. Хотя у всех детей богатая фантазия — и это ничего не доказывает.
Прелесть «Сони из Тоствилля» в том, что смотреть можно и детям, и взрослым. Особенно понравится тем, кто вырос на «Спанч Бобе
», а сейчас фанатеет от «Рика и Морти
» - уровень абсурдности схож, как и качество анимации. Картинка не просто яркая, а объемная, при этом с некоторой долей «ламповости»: всё выглядит очень уютным, даже в самых психоделических и фантасмагорических моментах. Ну а финальные хиты от группы Happy Stones - точно подарок родителям. Поющие камушки исполняют незамысловатые композиции на тему прошедшего эпизода, в разных музыкальных жанрах и порой даже с аллюзиями на реальные треки.
