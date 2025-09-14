Сделаем Ваканду снова великой: «Очи Ваканды» — анимационная антология, которая очень старается, но не очень справляется

В конце лета сервис Disney+ представил новое анимационное шоу «Очи Ваканды» — мини-серию, рассказывающую о различных событиях из прошлого одного из самых загадочных государств вселенной Marvel. События эпизодов разделяют тысячелетия, но суть остается прежней: снова и снова агентам Ваканды приходится возвращать украденные в прошлом артефакты, чтобы сохранять баланс в мире. Вышло ли в формате четырех получасовых эпизодов увлечь зрителей и раскрыть неизвестную сторону мира, разбирается Сергей Сергиенко.
Ваканда — маленькая, но очень гордая и технологически продвинутая страна в Африке. Веками она держалась в стороне от человечества из-за уверенности старейшин в том, что их технологии не принесут миру ничего хорошего. При этом иногда вещи из Ваканды все же оказываются вовне, и особым агентам, прозванным Псами Войны, приходится их возвращать. Нередко это приводит к неожиданным столкновениям и непростым решениям, что не раз случалось за прошедшие столетия. О четырех таких историях и пойдет речь в «Очах Ваканды».
Читать
«Черная пантера» — первое знакомство зрителей с Африкой вселенной Marvel
Анимационный сериал ныряет в неизведанную для киновселенной Marvel территорию — вернее, временной отрезок. Пока большинство фильмов и сериалов придерживается ближайшего будущего (из-за «щелчка» в «Войне бесконечности
» время чуть спешит относительно реального, как мы помним) или недалекого прошлого (редкое произведение заглядывает дальше Второй мировой), «Очи Ваканды» даже не пытаются заигрывать с современностью. Благодаря этому на экране разворачиваются сюжеты из по-настоящему далекого прошлого — во втором эпизоде, например, фигурирует Ахиллес.
Скачки во времени дают и еще одну интересную особенность сериалу — отсутствие сквозного протагониста. Каждый эпизод представляет зрителям нового героя (или героиню), который мало-мальски успевает раскрыться за крошечный хронометраж в 20 с небольшим минут. Разумеется, привязаться к персонажам за столь короткое время невозможно, хотя сценаристы и делают попытку расположить зрителя за счет эмоциональных сцен — найдется место и тяжелым потерям, и болезненной любви, и драме взросления. Рудиментарно, разумеется, но таковы условия формата.
Читать
«Громовежцы*» как попытка спасения от супергеройского застоя
Ваканда — страна африканская, и авторы старательно напоминают об этом. Центральная тема с возвращением реликвий явно отражает дискурс о длительном периоде разграбления континента и восстановлении исторической справделивости. Вторит этому и первый эпизод, полностью строящийся вокруг темы рабства: в нем героине не только и не столько нужно вернуть определенные артефакты, сколько свергнуть тоталитарный режим бывшего вакандца. Который, выбравшись из продвинутой родины, начал создавать собственный мир, порабощая всех, до кого способен дотянуться.
Упор на выбранные темы сделан такой, что за ним местами словно теряются интересные находки и идеи. Например, вышеупомянутый второй эпизод с Ахиллесом мог бы стать отличной идеей представить миф о герое с необычного ракурса и объяснить подвиги как раз вакандскими технологиями. Увы, но авторы не заходят на эту территорию, ограничиваясь, разве что, пораженной лодыжкой героя. Да и остальные серии тоже сосредотачиваются именно на возвращении артефактов, а не на других темах, что делает шоу несколько однобоким — особенно на фоне того, что внутренние конфликты на деле намечены, но решаются однозначно в пользу государства.
Читать
Яркие антигерои на страже Вселенной
Даже финальный эпизод, где встает вопрос о том, что иногда вакандское наследие должно оставаться в руках других, все равно работает именно на пользу Ваканде. Местное внутреннее противостоятние — долг против будущего — решается за пару минут и не ощущается чем-то по-настоящему значимым. И это, увы, касается всего шоу — каждый из четырех эпизодов пролетает незаметно и не оставляет после себя каких-то глубоких эмоций. Во многом «благодарить» за это стоит компоновку. И речь не только о небольшом хронометраже.
Дело в том, что большая часть этого самого хронометража отведена под экшен: персонажи почти безостановочно вынуждены сражаться, из-за чего и без того малое для раскрытия время ужимается еще сильнее. Стоит отдать должное: некоторые из боевых сцен при этом выглядят по-хорошему стильно, не в последнюю очередь благодаря аниматорам. Видно, что художники Marvel Studios Animation хоть и не пошли полностью по пути Sony Pictures Animation
или той же Fortiche
, но тоже постарались добавить определенную стилизацию в изображение, местами смешивая трехмерную графику с двухмерной постобработкой и другими находками. Результат не столь впечатляющ, как у коллег по анимационному цеху, но в отдельных сценах выглядит более чем достойно.
Читать
Педро Паскаль и ретрофутуризм в «Фантастической четверке: Первые шаги»
Если бы это распространялось на все «Очи Ваканды», вопросов было бы куда меньше. Однако визуального пиршества не вышло, как и увлекательной истории — это классический спин-офф, который можно смело пропускать: общую вселенную он толком не развивает, а взаимодействие с более глобальными событиями ограничивается оммажами и камео вроде появляющегося в кадре Железного Кулака. Впрочем, на фоне того, в каком кризисе находится киновселенная Marvel, такие вещи выглядят почти интересно — всяко свежее тех же «Громовержцев*
».
«Очи Ваканды». Трейлер на английском языке
обсуждение >>