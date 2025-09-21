Кино-Театр.Ру
История Японии в аниме: от шедевров Ghibli до «Истребителя демонов»

Анимация >>
21 сентября 2025
В международном прокате бушует «Истребитель демонов»: фильм «Возвращение Акадзы», первый из финальной трилогии «Бесконечный замок», добрался до кинотеатров Северной Америки, Европы и стран СНГ. Там он развивает успех, достигнутый на родине: вслед за вторым результатом в истории национального бокс-офиса (лучше среди всех японских фильмов только «Поезд «Бесконечный») детище ufotable уже показало лучший для аниме старт в США, Гонконге, Таиланда и Филиппин. Поскольку у нас уже выходила рецензия на главный блокбастер лета, мы решили подробнее рассказать об эпохе, когда разворачиваются события хита, а заодно вспомнить еще несколько аниме, где фигурирует (не)далекое прошлое Страны восходящего солнца. Диапазон — с Х века по начало ХХ-го, поскольку о новейших временах в одном произведении не расскажешь. Своих фаворитов, чисто костюмных и с фантастическими допущениями, пишите в комментариях.

X век: «Сказание о принцессе Кагуя»


Сказание о принцессе Кагуя (2013)

Последний фильм Исао Такахаты, старшего товарища Хаяо Миядзаки и сооснователя студии Ghibli, вдохновлен одноименной народной сказкой. «Сказание о принцессе Кагуя» (другое название — «…о старике Такэтори») считают древнейшим из сохранившихся японских рассказов, а также первым образчиком моногатари — национального литературного жанра, где устная традиция и эпический масштаб соединяются с беллетристикой. Пожилой сборщик бамбука обнаруживает на одном из стеблей крохотное дитя, начинает воспитывать стремительно растущую девочку и решает сделать из нее принцессу (сама Кагуя к статусу равнодушна и вообще принадлежит другому миру). Визуально аниме стилизовано под классическую японскую живопись, что позволяет насладиться легкостью и выразительностью этого древнего сюжета.

Читать Альтернативная история: аниме, которое иначе показывает известные события

XII век: «Повесть о доме Тайра»


Повесть о доме Тайра (2021)

Одно из самых известных средневековых преданий охватывает события целого столетия, когда в Японии развернулась борьба за власть между кланами Тайра и Минамото. В сериале Наоко ЯмадыТвой цвет») и студии Science SARUРуки прочь от кинокружка!») показан лишь фрагмент грандиозного сюжета, который наблюдает юная сирота Бива, не расстающаяся с одноименным музыкальным инструментом. Благодаря дару предвидения она знает наперед, какая судьба ждет аристократов Тайра, как пожилых, так и совсем юных, но ничего не может с этим поделать. Практически апофеозом истории становится битва при Данноуре 1185 года, когда на дне залива исчезнут три священные реликвии. Аниме Ямады отличается не только живописной выразительностью, но и повествовательной мощью: благодаря необычной сказительнице в «Повести…» легко соединяются частные истории и трагедии с масштабными событиями, неумолимым ходом времени.

Читать «Повесть о доме Тайра» — современная классика по мотивам предания

XIV-XVI век: «Принцесса Мононоке»


Принцесса Мононоке (1997)

Сюжет прощального, как он считал в конце 90-х, фильма Хаяо Миядзаки разворачивается в период Муромати (1336–1573), а протагонист живет в последней деревне эмиси — коренного народа Японского архипелага. Принца Аситаки становится участником войны лесных духов, на стороне которых выступает «принцесса Мононоке» Сан, с Железным городом, оплотом металлургов. В начале аниме можно увидеть башню, вероятно, вдохновленную аналогичной постройкой эпохи Дзёмон, а среди природных защитников встретить ёкаев (например, духа-волка оками). Используя мифологические и исторические элементы, режиссер ставит во главу угла непростые отношения человека с природой, а также культурной самоидентификации (финал, по одной из версий, знаменует неизбежное исчезновение эмиси).

Читать Сокровища ходячего замка: все фильмы Миядзаки — от хорошего к лучшему

XV-XVII век: «Дороро»


Дороро (2019)

Классическая ронинская одиссея «бога манги» Осаму Тэдзуки разворачивалась в период Сэнгоку (~1573–1603), когда власть сёгуната ослабла, а провинции враждовали между собой (в каком-то смысле это была гражданская война). С историческим задником рифмовался и сюжет: отпрыск феодала-даймё Хяккимару родился без многих органов и частей тела, которые отец посулил демонам в обмен на власть. Младенец должен был погибнуть, однако выжил и отправился странствовать по стране, чтобы сразиться с нечистью и вернуть то, что его по праву. Дороро — имя воришки, решившего сопровождать бессловесного поначалу воина. Хотя Тэдзука писал о далеком прошлом, он нередко ссылался на актуальные для 1960-х события (например, Корейской войне или Нанкинской резне). В экранизации производительной студии MAPPAМагическая битва») сценаристка Ясуко Кобаяси решали перенести незаконченный мэтром сюжет в период Муромати, подарив Хяккимару подобие хеппи-энда. Однако эпоха Сэнгоку как раз ожидает его и страну на горизонте.

Читать Его тело — его дело: «Дороро» — ронинский эпос по классике «бога манги»

XVIII: «Ооку: Внутренние покои»


Внутренние покои (2023)

Еще один слегка фантастический взгляд на японскую историю, а именно на времена политики самоизоляции в период Сакоку (1641–1853). Студия DeenБродяга Кэнсин») взялась за экранизацию манги Фуми Ёсинаги, где мужчины и женщины поменялись местами. Причина — эпидемия загадочной красной оспы, особенно смертоносной для обладателей Y-хромосомы. Отправной точкой для многофигурного романа о влиянии гендерного переворот на японский уклад становится 1716 год, когда очередная наследника клана Токугава наследует титул сёгуна. Наблюдая за разбродом во дворце и гареме Ооку, где теперь обитают, соответственно, юноши, она решает обратиться к летописям, чтобы узнать о событиях последних 80 лет с возникновения напасти. Оказывается, что строгие ритуалы не сильно изменились, а гендерные предрассудки никуда не делись.

Читать «Ооку» — фантастическая история об исчезновении мужчин

XIX век: «Мститель»


Мститель (2023)

В стильном аниме по оригинальному сценарию Гэна УробутиПсихопаспорт», «Пузырь») описывается жизнь приморского города Нагасаки времен примерно середины XIX века. Райдзо Курима — самурай, которому приказали убить будущего тестя, а затем подставили. Теперь, уже в статусе ронина, он готов мстить, а помогает ему группа таинственных умельцев, которые защищают слабых от власть имущих. Важная часть истории связана с последствиями Опиумных войн, распространением наркотических средств в Восточной Азии и противостоянии триадам (китайский мафии). В одной из ключевых сцен также фигурирует чай матча, который попал в Японию из Китая с дзен-буддизмом в XII веке, а также стал одной из причин конфликта Империи Цин с Великобританией, которой не хватало серебра, чтобы покупать чай, так что они придумали использовать в качестве валюты опиум.

Читать «Бродяга Кэнсин» — культовое историческое аниме о самурае-пацифисте

XX век: «Истребитель демонов»


Клинок, рассекающий демонов (2019-2023)

Время действия франшизы — начало XX века, эра-«передышка» Тайсё (1912-1926), на которую пришлись Первая мировая, обострение отношений с Китаем и СССР, а также попытки демократической реформации. Лозунг эпохи — «Великая справедливость», а культурный и социальный ландшафт характеризовал яркий контраст между уходящим феодализмом и расцветающей индустриализацией, которая началась еще в период Мэйдзи. Единственное существенное расхождение мира «Истребителя» с историей заключается в том, что здесь обитают демоны, которые по ночам убивают людей — ради пищи или забавы. Среди жертв нечисти оказывается семья Тандзиро — юного торговца углем, который в роковой час не успел вернуться с заработков, а дома застал пять трупов и обратившуюся сестру Нэдзуко. Той невероятным образом удается сдерживать жажду крови, а старший брат становится истребителем демонов, чтобы найти лекарство от недуга, даже если для этого понадобится убить могучего повелителя нежити Мудзана Кибуцуджи. В сериале и фильмах студии ufotableСудьба/Начало», «Пожиратель богов») декорации эпохи, казалось бы, играют третьестепенную роль, однако персонажи видят, как растут города, по стране распространяется электричество, в арсенале появляется огнестрельное оружие и даже начинают курсировать поезда. Бесконечный замок, где разворачивается финальная битва, и вовсе напоминает кучный необъятный мегаполис.

Читать Гид по вселенной «Истребитель демонов»
«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок». Трейлер №4 с английскими субтитрами

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о мультфильмах про эпоху Эдо или влиянии римского искусства на Миядзаки.

№ 2
Дмитрий А. Мишин   22.09.2025 - 22:04
«Истребитель демонов» продолжает покорять мир!Радует, что аниме бьёт рекорды даже в США — значит, глобальная аудитория готова к сложным историям. читать далее>>
№ 1
Paul_Atreides (Санкт-Петербург)   21.09.2025 - 21:09
>Время действия франшизы — начало XX века, эра-«передышка» Тайсё (1912-1926), на которую пришлись Первая мировая, конфликты с Китаем и СССР . Конфликты с Китаем (даже война) и СССР случились в 30-е... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

