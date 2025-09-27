Кино-Театр.Ру
Гарем во время ковида: «В любом случае я влюблюсь в тебя» — оригинальная японская мелодрама

Анимация >>
27 сентября 2025
Школьным годам — с их первой влюбленностью и поисками себя — посвящено множество сюжетов, но что, если взросление приходится на (пост)ковидное время? Еще и в окружении четырех верных друзей детства. Частично на этот вопрос отвечает сериал «В любом случае я влюблюсь в тебя», с которым нас познакомит аниме-канал «Покебол с предсказанием». Чем интересен реверс-гарем, созданный Typhoon GraphicsЕгипетские боги») по мотивам манги Мицуи Харуки, рассказывает Юлия Тарасюк! Второй сезон ждем в следующем январе.

В любом случае я влюблюсь в тебя (2025)

Для Мидзухо учеба в старших классах пришлась на эпидемию ковида. Школьные праздники и соревнования отменяют, любые необязательные контакты сведены к минимуму. Даже признаться в чувствах любимому парню так, как изначально хотела, у героини не получилось. Многие взрослые жалеют старшеклассников: на пандемию выпала такая важная пора юности, когда дружишь, влюбляешься, совершаешь ошибки. Правда, девушка всё равно живет полной жизнью: у нее есть милое сердцу хобби (рисование и чтение манги), любящий отец и поддержка близких.

Смотреть онлайн «В любом случае я влюблюсь в тебя»
С детства Мидзухо дружит с четырьмя ребятами, с которыми и сейчас проводит много времени. Добродушный спортсмен Кидзуки из школьной секции по плаванию; бывший хулиган Айру, ныне блогер и модель; серьезный красавчик-ботаник Син; оптимист и весельчак Синго. Поскольку «В любом случае я влюблюсь в тебя» — реверс-гарем, все юноши ожидаемо симпатичные и питают романтические чувства к героине. Вероятно, жанр аниме многих и отпугивает: большинство зрителей полагают, что гаремники для девушек либо несерьезные и сделаны «рвано» (как почти все экранизации отомэ-игр), либо могут быть «хороши» только за счет качественной комедии («Гостевой клуб лицея Оран») или эпичности («Повесть о Стране Цветных Облаков»).

В любом случае я влюблюсь в тебя (2025)

В манге Мицуи Харуки и одноименном сериале Typhoon GraphicsНевеста герцога по контракту», «Египетские боги») изначальный сюжет максимально прост, а акцент сделан на беззаботной атмосфере дружбы и ярких эмоциях. Едва уловимое сердцебиение от первых романтических признаний; парализующее смущение и нескрываемая радость; глубокие сомнения наедине с собой. Отлично ухвачено ощущение из юности: робкая влюбленность с тайными поцелуями, когда вы вроде бы друг другу симпатичны, но что-то не клеится — и развития отношений не происходит.

Читать 💌 «Повесть о стране цветных облаков» — политика в альтернативном Китае
Атлет Кидзуки признается Мидзухо в любви и ждет от нее взаимности, но та не торопится с ответом. Постепенно остальные замечают, что эти двое теперь хранят какой-то секрет. Пара не начинает открыто встречаться, а девушка стесняется и не очень понимает свои чувства. Еще недавно ей казалось, что она влюблена в красавца-сэмпая, а Кидзуки для нее лишь друг детства. Героиня мечтает, чтобы ничего не менялось: пусть она всегда будет рядом с четверкой юношей, даже после окончания школы. Наивное и добродушное желание, которое не учитывает ответственности взрослой жизни, новые отношения и банальные перемены, которым люди могут подвергаться с годами.

В любом случае я влюблюсь в тебя (2025)

О том, что фантазии Мидзухо сбыться вряд ли суждено, героине прямо говорит Син. В отличие от Айру и Синго, которые выбрали наблюдать за её неловким романом с Кидзуки, он решает побороться за сердце подруги. Возникает любовный треугольник…

Читать 💌 «Ты умеешь хранить секреты?» — безопасный офисный ромком
«В любом случае я влюблюсь в тебя» не отличается излишне драматичными событиями или яркими эпизодами: всё довольно размеренно и ненапряжно. Ощущения затянутости тоже не возникает — благодаря интересной находке мангаки: перемешать событиях школьных дней с моментами взрослой жизни, где Мидзухо уже не наивная девочка, а молодая женщина. Периодически действие переносится в будущее, где мы видим, что у героини не получилось стать сёдзё-мангакой, как она мечтала, зато она работает в тематическом журнале редакторкой — и пытается помочь молодой художнице сочинить интересный сюжет. Еще выясняется, что Мидзухо почему-то одна.

В любом случае я влюблюсь в тебя (2025)

Это обстоятельство создает интригу: что же случилось в прошлом, что у протагонистки всё же не сложились отношения с Кидзуки? Ну или с Сином? Зрители видят, что после школы стало со всеми персонажами — и как они теперь воспринимают себя. Заодно можно проверить, удалось ли им пронести во взрослую жизнь ту крепкую дружбу из детства. Первый сезон заканчивается на интересном повороте, а выход продолжения ожидается в 2026 году.

Читать 💌 Девочка-волшебница, реверс-гарем и сказка в «Легенде о Новой Белоснежке»
Сериал основан на манге из сёдзё-журнала Nakayoshi, который всегда отличался особым вниманием к фансервису для отаку — в первую очередь девочек, но не только. Отсюда и некоторая «мэрисьюшность» героини, и набор красавцев вокруг нее, но всё же «В любом случае я влюблюсь в тебя» может тронуть. Особенно тех, чей круг друзей стал распадаться по мере взросления (и с появлением новых влюбленностей). Хотя анимация довольно бюджетная, нежная графика и коричневые линии контуров делают просмотр особенным.

«В любом случае я влюблюсь в тебя». 2 сезон. Трейлер на японском языке

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о смекалистых, отважных и разных героинях или интервью с талантливой художницей Матико Кё, написавшей «Кокон» и «Богиню с косичками».

