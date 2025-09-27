Гарем во время ковида: «В любом случае я влюблюсь в тебя» — оригинальная японская мелодрама

Школьным годам — с их первой влюбленностью и поисками себя — посвящено множество сюжетов, но что, если взросление приходится на (пост)ковидное время? Еще и в окружении четырех верных друзей детства. Частично на этот вопрос отвечает сериал «В любом случае я влюблюсь в тебя», с которым нас познакомит аниме-канал «Покебол с предсказанием». Чем интересен реверс-гарем, созданный Typhoon Graphics («Египетские боги») по мотивам манги Мицуи Харуки, рассказывает Юлия Тарасюк! Второй сезон ждем в следующем январе.
Для Мидзухо учеба в старших классах пришлась на эпидемию ковида. Школьные праздники и соревнования отменяют, любые необязательные контакты сведены к минимуму. Даже признаться в чувствах любимому парню так, как изначально хотела, у героини не получилось. Многие взрослые жалеют старшеклассников: на пандемию выпала такая важная пора юности, когда дружишь, влюбляешься, совершаешь ошибки. Правда, девушка всё равно живет полной жизнью: у нее есть милое сердцу хобби (рисование и чтение манги), любящий отец и поддержка близких.
С детства Мидзухо дружит с четырьмя ребятами, с которыми и сейчас проводит много времени. Добродушный спортсмен Кидзуки из школьной секции по плаванию; бывший хулиган Айру, ныне блогер и модель; серьезный красавчик-ботаник Син; оптимист и весельчак Синго. Поскольку «В любом случае я влюблюсь в тебя
» — реверс-гарем
, все юноши ожидаемо симпатичные и питают романтические чувства к героине. Вероятно, жанр аниме многих и отпугивает: большинство зрителей полагают, что гаремники для девушек либо несерьезные и сделаны «рвано» (как почти все экранизации отомэ-игр), либо могут быть «хороши» только за счет качественной комедии («Гостевой клуб лицея Оран
») или эпичности («Повесть о Стране Цветных Облаков
»).
В манге Мицуи Харуки
и одноименном сериале Typhoon Graphics
(«Невеста герцога по контракту
», «Египетские боги
») изначальный сюжет максимально прост, а акцент сделан на беззаботной атмосфере дружбы и ярких эмоциях. Едва уловимое сердцебиение от первых романтических признаний; парализующее смущение и нескрываемая радость; глубокие сомнения наедине с собой. Отлично ухвачено ощущение из юности: робкая влюбленность с тайными поцелуями, когда вы вроде бы друг другу симпатичны, но что-то не клеится — и развития отношений не происходит.
Атлет Кидзуки признается Мидзухо в любви и ждет от нее взаимности, но та не торопится с ответом. Постепенно остальные замечают, что эти двое теперь хранят какой-то секрет. Пара не начинает открыто встречаться, а девушка стесняется и не очень понимает свои чувства. Еще недавно ей казалось, что она влюблена в красавца-сэмпая, а Кидзуки для нее лишь друг детства. Героиня мечтает, чтобы ничего не менялось: пусть она всегда будет рядом с четверкой юношей, даже после окончания школы. Наивное и добродушное желание, которое не учитывает ответственности взрослой жизни, новые отношения и банальные перемены, которым люди могут подвергаться с годами.
О том, что фантазии Мидзухо сбыться вряд ли суждено, героине прямо говорит Син. В отличие от Айру и Синго, которые выбрали наблюдать за её неловким романом с Кидзуки, он решает побороться за сердце подруги. Возникает любовный треугольник…
«В любом случае я влюблюсь в тебя» не отличается излишне драматичными событиями или яркими эпизодами: всё довольно размеренно и ненапряжно. Ощущения затянутости тоже не возникает — благодаря интересной находке мангаки: перемешать событиях школьных дней с моментами взрослой жизни, где Мидзухо уже не наивная девочка, а молодая женщина. Периодически действие переносится в будущее, где мы видим, что у героини не получилось стать сёдзё-мангакой, как она мечтала, зато она работает в тематическом журнале редакторкой — и пытается помочь молодой художнице сочинить интересный сюжет. Еще выясняется, что Мидзухо почему-то одна.
Это обстоятельство создает интригу: что же случилось в прошлом, что у протагонистки всё же не сложились отношения с Кидзуки? Ну или с Сином? Зрители видят, что после школы стало со всеми персонажами — и как они теперь воспринимают себя. Заодно можно проверить, удалось ли им пронести во взрослую жизнь ту крепкую дружбу из детства. Первый сезон заканчивается на интересном повороте, а выход продолжения ожидается в 2026 году.
Сериал основан на манге из сёдзё
-журнала Nakayoshi
, который всегда отличался особым вниманием к фансервису для отаку — в первую очередь девочек, но не только. Отсюда и некоторая «мэрисьюшность» героини, и набор красавцев вокруг нее, но всё же «В любом случае я влюблюсь в тебя» может тронуть. Особенно тех, чей круг друзей стал распадаться по мере взросления (и с появлением новых влюбленностей). Хотя анимация довольно бюджетная, нежная графика и коричневые линии контуров делают просмотр особенным.
«В любом случае я влюблюсь в тебя». 2 сезон. Трейлер на японском языке
