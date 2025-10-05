Мастер на все Кабуки: «Мононокэ: Огненная крыса» — живописный детектив с наложницами и духами

На Netflix сравнительно тихо вышел фильм «Мононокэ: Огненная крыса» — вторая часть полнометражной трилогии о странствующем Аптекаре. Многие прозевали это знаменательное событие, но не аниме-канал «Покебол с предсказанием», который поможет нам познакомиться с новой жемчужиной японской мультипликации. Сиквел мистической франшизы продолжает гнуть линию «Зонтика» на уровне сеттинга, визуала и тем, но режиссер Кэндзи Накамура («Трапеция», «Когти зверя») чуть меняет подход и задает темпоритм для грядущего эндшпиля. Валерия Куприна рассказывает, что скрывается за красочными стенами Ооку, при чем здесь театр Кабуки и почему выросшие из кайданов истории о мононокэ актуальны до сих пор.
Через месяц после трагедии с цукумогами
в Ооку всё еще неспокойно: смутное время подстегивает дворцовые интриги, сначала разыгранные властными даймё
в партии сёги
, а затем реализованные чужими руками во внутренних покоях. Среди двух тысяч императорских наложниц тоже веет раздором: на место прежней госпожи-отисоёри, усопшей по воле мстительного ёкая
, приходит беспрекословно подчиняющаяся правилам Ботан из знатного рода Отомо. Конкуренцию ей составляет разве что Фуки Токита — дочь торговца тканями, добившаяся расположения императора (читай: еженощных аудиенций), которая, напротив, всем своим видом отвергает традиционные устои. Разные по статусу, они воплощают непримиримую оппозицию верхов и низов, расцветающую гуще прежнего в условиях сложной иерархии замка Эдо.
На месте и почувствовавший неладное Аптекарь. Его пропуск давно просрочен, но загадочный мужчина снова отирается у входа в покои: то словит тётин
, выпавший из рук прислуги, то косо посмотрит на нэдзуми
— талисман в виде белой крысы, обещающий легкую беременность и роды. Разумеется, не случайно: очень скоро по Ооку разнесется весть о беременности Фуки, а в тщательно контролируемых пожарным патрулем тётинах зажгутся демонические огоньки, предвещающие дурное.
«Мононокэ: Огненная крыса
» во всем вторит предшественнику: если в сериале нулевых
визуальная часть варьировалась от приглушенных монохромов суми-э
до модернистского декора, то в полных метрах Кэндзи Накамура
выдерживает триединство формы (и, забегая наперед, содержания). Гравюры укиё-э
подернуты складками бумаги-васи
, за которыми спокойные, мягкие цвета японской ксилографии насыщаются сочными, концентрированными красками ар-нуво.
Сознательный акцент на вычурной изобразительности подчеркивает выбранная иконография: текстуальность минимизируется в угоду гегемонии образов — пестрых, едких, калейдоскопических, но между тем утонченных и проницаемых. Так, фусума
, разграничивающая повествование взамен монтажных склеек, теперь предвещает сюжетные перипетии не сделанными поверх надписями, а тканевым естеством — то есть въевшимся узором туши. Как любой предмет в японском интерьере обыгрывает пространство, так и фусума в «Мононокэ» отражает фабулу.
Подвергается украшательству и речевой пласт аниме: в диалогах визуальность расцветает на уровне аллегорий и метафор. Персонажи нарочитого ускользают от прямоты высказывания: «пепел ярости», «роящиеся огоньки», «даже самая маленькая искра способна вызвать пламя». Во многом такой ход подменяет изобразительный максимализм «Зонтика
»: в сиквеле нет ни запахов, принимающих форму разноцветных облачков, ни капель дождя, отскакивающих от поверхности цветастыми стеклышками калейдоскопа, вызывающих сенсорную перегрузку в и без того насыщенном пространстве Ооку.
Переработанный мангакой Кицунэко Нагата
облик Аптекаря вписывается в пестрые плоскостные интерьеры замка, подобно расписным комодам-тансу
, вазам-имари
или приближенным наложницам императора, рассекающим по энгавам
Ооку в узорчатых утикакэ
. Его наряд, стилизованный под костюм оннагата
, утрируется с еще большей интенсивностью, а грим-кумадори
теперь в разы сильнее намекает на принадлежность к театру Кабуки. Красный цвет в нем символизирует справедливость, синий — хладнокровие. При этом традиционный черный, отвечающий за божественность и потусторонность, отсутствует, но являет себя в воплощении священного меча, способного побороть мононокэ.
Сама личность Аптекаря по-прежнему terra incognita: он нулевая степень письма, посторонний Камю, сочетающий черты рассказчика и протагониста. Лишенный всякой личной мотивации (как это свойственно нарратору), он всё равно действует (как принято у главных героев). Это выгодно отличает его от ставших общим местом персонажей с глубоким, прописанным психологизмом и сложной судьбой — энигма его личности привлекает не меньше, чем собственно рассказанная история.
В свою очередь фабула вырастает из того же принципа триединства: от необходимости выяснить форму, событие и первопричину для изгнания злого духа — до выбора формата трилогии, позволяющего разворачивать повествование неспешно, подобно свитку эмакимоно
. Если первая часть знакомила с внутренними устоями Ооку, вторая больше тяготеет к раскрытию уже заявленных конфликтов и персонажей. Так, вечная тема японской жизни — противоречие между интересами коллектива и личности — дополняется сонмом оттенков: вопросами происхождения и рода, долга и справедливости, единичности выбора и его последствий. С большой вероятностью третий фильм закольцует все заявленные темы и образы, как это делает завершающий акт в постановках Кабуки.
Постоянное сравнение с классическим японским театром неслучайно. Дело не только в визуальном коде, подчеркнуто заимствованной образности или выбранном способе повествования. Спектакли Кабуки всегда так или иначе реагируют на социальные и/или политические события, происходящие именно в момент написания пьесы. Из-за запрета сёгуната драматурги переносили место действия на столетия назад и меняли имена реальных деятелей: самый известный пример — «инцидент Ако
», когда сюжет о 47 ронинах 1703 года предстал в театре как история XII века. Так авторы говорили на насущные темы, избегая карательных мер.
«Мононокэ» прибегает к аналогичной иносказательности. Несмотря на продиктованную временем смену фокуса
с феномена «заблокированных эмоций» на тему «ложного обобщения», история Накамуры по-прежнему обращена к зрителю. Аптекарю больше не требуется сцена после титров и прямой призыв («Друзья мои
») к тем, кто находится по ту сторону экрана: за 18 лет аудитория сериала повзрослела, а новые зрители уже привыкли считывать злободневные рефрены в полутонах и таких же половинчатых намеках. Посыл франшизы не изменился: мононокэ есть в нашем мире, во всех людях — и даже самая чистая душа по воле случая может им обратиться. Мстительную нечисть истребить невозможно, но усмирить — вполне. Напоминание, что зло есть в каждом из нас, но не каждый выбирает ему потворствовать, сегодня кажется даже более актуальным, чем в нулевые, эпоху оригинального сериала.
«Мононокэ: Огненная крыса». Трейлер №2 на японском языке
