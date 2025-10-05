Кино-Театр.Ру
Мастер на все Кабуки: «Мононокэ: Огненная крыса» — живописный детектив с наложницами и духами

Анимация >>
5 октября 2025
На Netflix сравнительно тихо вышел фильм «Мононокэ: Огненная крыса» — вторая часть полнометражной трилогии о странствующем Аптекаре. Многие прозевали это знаменательное событие, но не аниме-канал «Покебол с предсказанием», который поможет нам познакомиться с новой жемчужиной японской мультипликации. Сиквел мистической франшизы продолжает гнуть линию «Зонтика» на уровне сеттинга, визуала и тем, но режиссер Кэндзи НакамураТрапеция», «Когти зверя») чуть меняет подход и задает темпоритм для грядущего эндшпиля. Валерия Куприна рассказывает, что скрывается за красочными стенами Ооку, при чем здесь театр Кабуки и почему выросшие из кайданов истории о мононокэ актуальны до сих пор.

Мононокэ: Огненная крыса (2025)

Через месяц после трагедии с цукумогами в Ооку всё еще неспокойно: смутное время подстегивает дворцовые интриги, сначала разыгранные властными даймё в партии сёги, а затем реализованные чужими руками во внутренних покоях. Среди двух тысяч императорских наложниц тоже веет раздором: на место прежней госпожи-отисоёри, усопшей по воле мстительного ёкая, приходит беспрекословно подчиняющаяся правилам Ботан из знатного рода Отомо. Конкуренцию ей составляет разве что Фуки Токита — дочь торговца тканями, добившаяся расположения императора (читай: еженощных аудиенций), которая, напротив, всем своим видом отвергает традиционные устои. Разные по статусу, они воплощают непримиримую оппозицию верхов и низов, расцветающую гуще прежнего в условиях сложной иерархии замка Эдо.

Читать 🐁 История Японии в аниме: от шедевров Ghibli до «Истребителя демонов»
На месте и почувствовавший неладное Аптекарь. Его пропуск давно просрочен, но загадочный мужчина снова отирается у входа в покои: то словит тётин, выпавший из рук прислуги, то косо посмотрит на нэдзуми — талисман в виде белой крысы, обещающий легкую беременность и роды. Разумеется, не случайно: очень скоро по Ооку разнесется весть о беременности Фуки, а в тщательно контролируемых пожарным патрулем тётинах зажгутся демонические огоньки, предвещающие дурное.

Мононокэ: Огненная крыса (2025)

«Мононокэ: Огненная крыса» во всем вторит предшественнику: если в сериале нулевых визуальная часть варьировалась от приглушенных монохромов суми-э до модернистского декора, то в полных метрах Кэндзи Накамура выдерживает триединство формы (и, забегая наперед, содержания). Гравюры укиё-э подернуты складками бумаги-васи, за которыми спокойные, мягкие цвета японской ксилографии насыщаются сочными, концентрированными красками ар-нуво.

Читать 🐁 «Ооку» — аниме о Япония XVIII века, где мужчины и женщины поменялись местами
Сознательный акцент на вычурной изобразительности подчеркивает выбранная иконография: текстуальность минимизируется в угоду гегемонии образов — пестрых, едких, калейдоскопических, но между тем утонченных и проницаемых. Так, фусума, разграничивающая повествование взамен монтажных склеек, теперь предвещает сюжетные перипетии не сделанными поверх надписями, а тканевым естеством — то есть въевшимся узором туши. Как любой предмет в японском интерьере обыгрывает пространство, так и фусума в «Мононокэ» отражает фабулу.

Мононокэ: Огненная крыса (2025)

Подвергается украшательству и речевой пласт аниме: в диалогах визуальность расцветает на уровне аллегорий и метафор. Персонажи нарочитого ускользают от прямоты высказывания: «пепел ярости», «роящиеся огоньки», «даже самая маленькая искра способна вызвать пламя». Во многом такой ход подменяет изобразительный максимализм «Зонтика»: в сиквеле нет ни запахов, принимающих форму разноцветных облачков, ни капель дождя, отскакивающих от поверхности цветастыми стеклышками калейдоскопа, вызывающих сенсорную перегрузку в и без того насыщенном пространстве Ооку.

Читать 🐁 «Тетрадь дружбы Нацумэ» — мистическая история про ёкаев и людей
Переработанный мангакой Кицунэко Нагата облик Аптекаря вписывается в пестрые плоскостные интерьеры замка, подобно расписным комодам-тансу, вазам-имари или приближенным наложницам императора, рассекающим по энгавам Ооку в узорчатых утикакэ. Его наряд, стилизованный под костюм оннагата, утрируется с еще большей интенсивностью, а грим-кумадори теперь в разы сильнее намекает на принадлежность к театру Кабуки. Красный цвет в нем символизирует справедливость, синий — хладнокровие. При этом традиционный черный, отвечающий за божественность и потусторонность, отсутствует, но являет себя в воплощении священного меча, способного побороть мононокэ.

Мононокэ: Огненная крыса (2025)

Сама личность Аптекаря по-прежнему terra incognita: он нулевая степень письма, посторонний Камю, сочетающий черты рассказчика и протагониста. Лишенный всякой личной мотивации (как это свойственно нарратору), он всё равно действует (как принято у главных героев). Это выгодно отличает его от ставших общим местом персонажей с глубоким, прописанным психологизмом и сложной судьбой — энигма его личности привлекает не меньше, чем собственно рассказанная история.

Читать 🐁 CLAMP, пороки и стильный визуал в «Триплексоголике»
В свою очередь фабула вырастает из того же принципа триединства: от необходимости выяснить форму, событие и первопричину для изгнания злого духа — до выбора формата трилогии, позволяющего разворачивать повествование неспешно, подобно свитку эмакимоно. Если первая часть знакомила с внутренними устоями Ооку, вторая больше тяготеет к раскрытию уже заявленных конфликтов и персонажей. Так, вечная тема японской жизни — противоречие между интересами коллектива и личности — дополняется сонмом оттенков: вопросами происхождения и рода, долга и справедливости, единичности выбора и его последствий. С большой вероятностью третий фильм закольцует все заявленные темы и образы, как это делает завершающий акт в постановках Кабуки.

Мононокэ: Огненная крыса (2025)

Постоянное сравнение с классическим японским театром неслучайно. Дело не только в визуальном коде, подчеркнуто заимствованной образности или выбранном способе повествования. Спектакли Кабуки всегда так или иначе реагируют на социальные и/или политические события, происходящие именно в момент написания пьесы. Из-за запрета сёгуната драматурги переносили место действия на столетия назад и меняли имена реальных деятелей: самый известный пример — «инцидент Ако», когда сюжет о 47 ронинах 1703 года предстал в театре как история XII века. Так авторы говорили на насущные темы, избегая карательных мер.

Читать 🐁 «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» — красочный боевик и тонкая драма
«Мононокэ» прибегает к аналогичной иносказательности. Несмотря на продиктованную временем смену фокуса с феномена «заблокированных эмоций» на тему «ложного обобщения», история Накамуры по-прежнему обращена к зрителю. Аптекарю больше не требуется сцена после титров и прямой призыв («Друзья мои») к тем, кто находится по ту сторону экрана: за 18 лет аудитория сериала повзрослела, а новые зрители уже привыкли считывать злободневные рефрены в полутонах и таких же половинчатых намеках. Посыл франшизы не изменился: мононокэ есть в нашем мире, во всех людях — и даже самая чистая душа по воле случая может им обратиться. Мстительную нечисть истребить невозможно, но усмирить — вполне. Напоминание, что зло есть в каждом из нас, но не каждый выбирает ему потворствовать, сегодня кажется даже более актуальным, чем в нулевые, эпоху оригинального сериала.

«Мононокэ: Огненная крыса». Трейлер №2 на японском языке

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о классных новинках 2024 года или обстоятельное интервью с режиссером «Мононокэ».

обсуждение >>
№ 3
Кириешки   9.10.2025 - 16:21
Я в шоке! Какая прикольная стилистика! читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   6.10.2025 - 21:04
Мне вот такая анимация как-то не очень. если и смотрю анимэ, то попроще, там где всё чётко и ясно. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   6.10.2025 - 20:44
Звучит очень глубоко и сложно. Боюсь, что без предварительного просмотра первого фильма или сериала будет трудно оценить все нюансы и отсылки. Но рецензия определенно мотивирует разобраться в этой вселенной. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
