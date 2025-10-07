Дождь для нас: «Человек-Бензопила: Резе» — убойный аттракцион с пиротехникой

Долгожданное продолжение «Человека-бензопилы» наконец добралось до больших экранов — сперва, конечно, в Японии, где фильм благополучно подвинул «Истребителя демонов» с первой строчки и удерживает лидерства две недели кряду (в России ждем в октябре-ноябре). Узнать о новинке подробнее, но без спойлеров нам поможет аниме-канал «Покебол с предсказанием», где давно наблюдают за творчеством Тацуки Фудзимото («Оглянись», «Огненный удар», «Прощай, Эри»). Полнометражный сиквел «Резе», как и недавний сериал, делает студия MAPPA («Лазарь», «Танцуй свой танец, танцор»), а насколько успешно — читайте в обзоре Элио Цвинария. Кстати, живая бомба в какой-то момент исполняет песню на русском!
Большая часть экранного времени предоставлена бешеному и мимолетному роману Дэндзи с баристой из кафе по имени Резе. Сильно меньше показывают Аки, Ангела и Макиму, а совсем мельком — Пауэр, Кисибэ, Кобэни и других сотрудников «Бюро общественной безопасности». Дэндзи всё такой же наивный подросток, вздрагивающий от одной мысли о женщинах (а думает о них он много), чем пользуются окружающие его манипуляторши. Соблазняя и вдохновляя юношу, что Резе, что Макима преследуют собственные цели, до поры скрытые вуалью страсти и влюбленности. Сам протагонист без задней мысли наслаждается их вниманием, мучимый лишь выбором: с кем же он хочет встречаться?
С буйным досугом Резе и Дэндзи контрастируют монотонные будни Аки и Ангела. Первый всё также безупречно справляется с заданиями, следуя интуиции (и помощи демона будущего). Второй хорошо дополняет напарника, не задавая лишних вопросов и выполняя лишь необходимый минимум. Неразрывный дуэт замедляет стремительное повествование фильма, давая зрителям передышку от романтических похождений центральной пары.
, давая зрителям передышку от романтических похождений центральной пары.
Фраза «Макима всё слышит
» идеально описывает роль героини в аниме. Хотя глава Бюро не так ярко представлена в сюжете, её незримое присутствие добавляет нешуточного саспенса. Она объявляется именно тогда, когда ей нужно. Гипнотический взгляд каждый раз напоминает, что у нее всё под контролем, даже когда события выходят за рамки. Непоколебимость Макимы прослеживается и в простых сценах, например, при просмотре фильма: оставаясь невозмутимой, девушка лишь изредка демонстрирует намеки на эмоции.
Визуально фильм выглядит очень свежо: художественный стиль Тацуки Фудзимото
гармонично сочетается с анимационным подходом MAPPA
. Дизайны персонажей выполнены так, будто герои, нарисованные ручками и карандашами, оживают — прямо как в «Оглянись
» (кстати, аниме и начинается с панели из манги «Человек-бензопила
»). Окружение — наоборот, фотореалистичное, напитанное игрой света и тени, чем напоминает токийские пейзажи в работах Макото Синкая
. Особенно кропотливо аниматоры работают с повседневными моментами, продолжая атмосферную линию из первого сезона, где Аки варил кофе и занимался домашними делами (или фильма-компиляции
по «Магической битве
», где в финале показали слайд-шоу из фотопленки со студентами магического техникума). Таких эпизодов может быть немного, но они задают тон истории, напоминая, что у героев бывают обычные дни и увлечения, вроде желания наесться рамена перед сном или выкурить пару сигарет.
Повседневность
в аниме нередко связана с романтикой, а потому во фрагментах, когда Дэндзи и Резе гуляют по уличному фестивалю, всё настолько трогательно и тепло, даже идеально, что наводит на мысли о неизбежном подвохе и грядущем крахе скоротечной идиллии. Ведь остальное время Токио заливает бесконечный дождь, словно пытаясь заполнить бездну одиночества персонажей. Дэндзи, Резе, Аки, Ангел — каждому чего-то не хватает, и все они находятся в поисках. Кто-то настроен более революционно (и не пожалеет чужих жизней ради борьбы с внутренней пустотой), другие — плывут по течению. Беспросветный ливень и мрачное небо уступают ясной погодой лишь в тех сценах, где происходит что-то светлое для героев.
Сам фильм по тональности тоже делится на две части. Ту, что посвящена взаимоотношениям Дэндзи и Резе, можно охарактеризовать как «первую любовь». Неспроста свидание парочки происходит ночью в школе, где они гуляют по кабинетам, имитируют уроки и плескаются голышом в бассейне под открытым небом. Всё это еще раз напоминает о возрасте протагониста, который остается подростком, несмотря на боевой дух и пережитые тяжелые события. Он еще незрелый, порой глупый, но честный и человечный. Именно таким Дэндзи и остается до конца. Зарождающаяся романтика довольно быстро перерастает в драму, вновь вынуждая юношу вступать в кровопролитную схватку.
Вторая половина — бесконечный аттракцион, где каждую минуту что-то взрывается. Если в сериале было много крови и выпущенных наружу внутренностей, то в фильме акцент на смертоносных фейерверках. «Резе» — буквально водоворот безумия, где подросток — наполовину бензопила ездит верхом на человеке-акуле, сражаясь с живой бомбой. Видимо, чтобы зрители не забывали о диком характере произведения. Финальная битва запоминается не за счет напряжения, потому что в ней почти ничего не разберешь, а благодаря веселью и драйву.
