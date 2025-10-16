Кино-Театр.Ру
Дай мне руку, смерть: «Лето, когда погас свет» — самый атмосферный хоррор года

Анимация >>
16 октября 2025
Летний сезон кончился, но жар впечатлений еще не остыл! Благодаря аниме-каналу Покебол с предсказанием ненадолго возвращаем стрекотание цикад с одной из ярчайших премьер года. Экранизация манги Рэн(а) Мокумоку уверенно захватила внимание зрителей по всему миру и уже продлена на второй сезон. Его созданием занималась студия CygamesPictures, которая наиболее известна по франшизе «Девушки-пони: Славное дерби» и недавнему «Апокалипсису: Отелю». Ярославна Фролова погрузилась в хтонь удаленного японского поселения, где обитают знакомые эмоции и невиданные существа, а теперь рассказывает, чего хорошего в «Лете, когда погас свет».

Лето, когда погас свет (2025)

Мальчик пропадает. Целую неделю о нем ни слуха ни духа. Внезапно Хикару возвращается — с провалами в памяти и по-прежнему светлым взглядом. Жители деревни не мучают расспросами парнишку, который, вероятно, чудом выжил. Лишь полгода спустя лучший друг Ёсики решается прервать мучительное молчание и спросить прямо: кто же он на самом деле? Не уходя от ответа, Лже-Хикару сообщает, что он — демоническая сущность, что нашла в горном лесу умирающего мальчика и заняла его тело. Дальнейшие расспросы могут стоить Ёсики жизни. Если только он не согласится хранить секрет и впредь притворяться близким другом нечто. Тоскующий паренек соглашается делать вид, будто ничего не изменилось, — лишь бы Хикару был рядом.

Читать 🌞 «Летнее время» — еще один мистический сюжет в теплое время года
В «Лето, когда погас свет» мангака Рэн Мокумоку и студия CygamesPictures внимательно и неторопливо исследуется темы утраты и горя. Со временем Ёсики не просто смиряется с гибелью лучшего друга, но и проникается симпатией к «двойнику». Их отношения с Лже-Хикару сродни попытке обуздать дикого зверя: тот может лизать руки и ласкаться, но в любой момент хищная природа возьмет свое. Сколько бы юноша ни пытается очеловечить потустороннюю сущность, это по-прежнему нечто чужеродное, опасное и смертоносное. Причем она будет влиять на судьбу не только друга, но и коснется почти всех обитателей деревни — косвенно или даже в прямом смысле. Будь то чуткая и одаренная Асако Ямагаси, взбалмошные и явно подходящие друг другу влюблённые Юки и Юта или вкрадчивая и мудрая Курэбаяси, которая лучше других понимает всю опасность положения.

Лето, когда погас свет (2025)

В какой-то степени «Лето…» разворачивается на территории хоррора, но ключевые архетипы японского ужаса собраны здесь не бездумно, а как дань культурной традиции. Здесь есть и глухая провинция с древними поверьями, и родовое проклятие, и жертвоприношения, и призраки, и одержимость, и даже длинные черные волосы в ванной. Мангака создал(а) уникальный фольклор, который, хоть и опирается на национальную мифологию, формирует абсолютно самостоятельный мир. Ужас не обрушивается на зрителя грубо и наотмашь, а расцветает, набирает силу от серии к серии. С каждым новым эпизодом визуальный язык становится всё изощреннее, постепенно сводя с ума и погружая зрителя в состояние неконтролируемого страха, что застилает глаза. У него, как известно, глаза велики.

Читать 🌞 История Японии в аниме: от шедевров Ghibli до «Истребителя демонов»
Герои аниме — не наивные деревенщины, верящие в любую страшилку. Они умны и внимательны, способны распознать зло и четко рефлексируют происходящее. Оттого наблюдать, как деревня постепенно погружается в пучину жутких событий, не утомляет — даже несмотря на порой томный и ленивый ритм повествования. Хотя на первый взгляд «Лето, когда погас свет» — чистокровный хоррор, история обращается не только к мотивам оцепенения перед космическим злом. Одна из главных тем для обоих протагонистов — самоидентификация, поиск своего места. Лже-Хикару с самого начала жаждал обрести дом и ощутить прелести физической жизни, хотя признается, что не понимает ни её ценности, ни человеческого страха небытия. Его образ дуален: с одной стороны, внутри Хикару — опасный и кровожадный монстр, а с другой — трудно не поддаться очарованию его восторженного, по-детски наивного восприятия мира.

Лето, когда погас свет (2025)

Тем временем Ёсики гложут тоска и всепоглощающий страх: он не может быть собой рядом с близкими и постоянно что-то скрывает в душе. Лишь рядом с новым Хикару он начинает исследовать глубины страха и признавать его разрушительную мощь. Сперва поражает, с какой легкостью паренек смиряется со смертью друга, принимая его замену. Однако постепенно становится ясно: общение с Лже-Хикару — это не просто способ побороть утрату, но и шанс справиться с внутренней драмой, пожирающей одинокого юношу в месте, где он тоже чужак.

Читать 🌞 Госпожа Месть: «Скарлет» — необычное прочтение «Гамлета» от Мамору Хосоды
В аниме «Лето, когда погас свет» уживаются изысканность и искренность. Оно не прячет сюжетные повороты, но говорит на сложные темы осторожно, будто пробираясь на ощупь в темном лесу. Этот подход трудно назвать недостатком. Может показаться странным такое описание для хоррора, но «Лето» — нежная история, где переживаниями героев показаны бережно и с теплом. Это подкупает — и может стать началом ужасной прекрасной дружбы.

«Лето, когда погас свет». Тизер с русскими субтитрами

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на Покебол с предсказанием. Например, там вы можете прочитать о создании манги «Лето, когда погас свет» или классных хоррорах из Японии.

