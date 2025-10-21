«За небрежной молодой девушкой ухаживает бывший жених её сестры» — сказка о Золушке и семейных тайнах

Каждый сезон выходит столько новинок, что немудрено в водовороте хайпа упустить скрытую жемчужину. Одну такую вещицу среди летних премьер обнаружили в аниме-канале «Покебол с предсказанием». Сериал с подозрительно подробным названием «За небрежной молодой девушкой ухаживает бывший жених её сестры» — это милая романтика о баронской дочери, которую шпыняли всей семьей (и чуть не лишили счастья), но в итоге она попадает из барака во дворец. В чем прелесть новинки и лукавство заголовка — читайте в обзоре Юлии Тарасюк.
«За небрежной молодой девушкой ухаживает бывший жених её сестры» — одна из новинок лета 2025-го, по названию которой уже можно догадаться, что перед нами экранизация ранобэ о всевозможных принцессах-герцогинях, которым в жизни пришлось несладко. Соответственно, нас ждет аниме в жанре «боль/комфорт»: романтический интерес будет всячески защищать, холить и лелеять настрадавшуюся героиню, открывая ей красоты внешнего мира. Почти как в другом не таком уж давнем сериале «Мой счастливый брак».
Мари — младшая дочь барона Шадерана, главы импозантного семейства. С детства родители её презирают и держат в тесной пристройке рядом с шикарным домом, заставляя работать как прислугу с утра до ночи. Всю любовь и внимание фамилии получает старшая Анастасия, которая не понимает, откуда такая неприязнь окружающих к сестре, и всячески ей сочувствует. Отец тем временем постоянно внушает Мари, что она уродина и ни на что не годится, хотя девушка обладает незаурядным умом и знает несколько языков. Да и некрасивой едва ли можно её назвать — героине просто не покупают новую одежду, поэтому она ходит в обносках и тряпье.
Наступает день рождения Мари, когда она, казалось бы, обязана стать звездой вечера. Родители даже позволяют ей надеть платье понаряднее. Однако праздник ничего не меняет: вместо вечеринки для именинницы семья устраивает смотрины женихов Анастасии. Расстроенная Мари сбегает в сад, где случайно знакомится с одним из «кандидатов» — приятным смуглым юношей по имени Кирос. Они находят много общих тем для разговора и выясняют, что даже любимая книга детства у них одна и та же! Приятный новый знакомый, по закону жанра, оказывается местным герцогом, а Мари вдруг пристыженно вспоминает, какая она никчемная замухрышка, и сбегает.
Вскоре Кирос вдруг присылает Шадеранам письмо, где просит выдать за него Анастасию. Так, из дома забирают любимую сестру Мари — единственного человека в семье, кто хорошо к ней относился. Словно этого мало, следом приходят печальные известия: по пути в замок герцога невеста гибнет от рук напавших на экипаж бандитов. Горю Мари нет предела, а отец, уже растративший все деньги и дары жениха, решает отвезти её Киросу в качестве «замены». Он надеется, что аристократ выгонит оборванку, но тот почему-то с большой радостью принимает её у себя.
Здесь кроется первая «обманка», упомянутая в названии: на самом деле Кирос никакой не «бывший жених старшей сестры» — с Анастасией они даже не общались. Герцог влюбился именно в Мари, но перепутал возраст и имя, что привело к недопониманию. Письмо о замужестве он изначально адресовал именно героине, не зная, что она — младшая сестра. Так девушка попадает во дворец Кироса и знакомится с его обитателями. Постепенно она учится преодолевать комплексы, которые в ней взрастила родная семья. Разумеется, отец и мать не рады счастливой жизни «замухрышки» и пытаются вернуть её домой при помощи всяких манипуляций. Тут еще и выясняется, что Анастасия вовсе и не умерла…
Аниме небольшой студии LandQ
, прежде работавшей над промежуточной анимацией «Пузыря
» и «Человека-бензопилы: Резе
», получилось легким и милым. Здесь много утрирования в духе старых сказок и ранобэ подобного жанра: злые родители, нелегкая судьба, всепринимающая любовь, — но при просмотре всё равно отдыхаешь душой, наблюдая за неловким развитием чувств между персонажами. Вряд ли подобный сериал захочется пересмотреть еще раз, но со своей задачей он точно справляется: можно утонуть в комфорте вместе с героиней, полюбоваться красавчиком Киросом и посмотреть, как герои придут к хеппи-энду. В «Небрежной молодой девушке…» также есть две интриги, которые распутываются по ходу сюжета. Первая — это правда о судьбе Анастасии. Вторая — причина ненависти семьи Шадеран к Мари. На оба вопроса в конце обязательно будут даны ответы, поскольку это завершенная история.
