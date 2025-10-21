«За небрежной молодой девушкой ухаживает бывший жених её сестры» — сказка о Золушке и семейных тайнах

Кино-Театр.Ру
21 октября 2025
Каждый сезон выходит столько новинок, что немудрено в водовороте хайпа упустить скрытую жемчужину. Одну такую вещицу среди летних премьер обнаружили в аниме-канале «Покебол с предсказанием». Сериал с подозрительно подробным названием «За небрежной молодой девушкой ухаживает бывший жених её сестры» — это милая романтика о баронской дочери, которую шпыняли всей семьей (и чуть не лишили счастья), но в итоге она попадает из барака во дворец. В чем прелесть новинки и лукавство заголовка — читайте в обзоре Юлии Тарасюк.

За небрежной молодой девушкой ухаживает бывший жених её сестры (2025)

«За небрежной молодой девушкой ухаживает бывший жених её сестры» — одна из новинок лета 2025-го, по названию которой уже можно догадаться, что перед нами экранизация ранобэ о всевозможных принцессах-герцогинях, которым в жизни пришлось несладко. Соответственно, нас ждет аниме в жанре «боль/комфорт»: романтический интерес будет всячески защищать, холить и лелеять настрадавшуюся героиню, открывая ей красоты внешнего мира. Почти как в другом не таком уж давнем сериале «Мой счастливый брак».

Мари — младшая дочь барона Шадерана, главы импозантного семейства. С детства родители её презирают и держат в тесной пристройке рядом с шикарным домом, заставляя работать как прислугу с утра до ночи. Всю любовь и внимание фамилии получает старшая Анастасия, которая не понимает, откуда такая неприязнь окружающих к сестре, и всячески ей сочувствует. Отец тем временем постоянно внушает Мари, что она уродина и ни на что не годится, хотя девушка обладает незаурядным умом и знает несколько языков. Да и некрасивой едва ли можно её назвать — героине просто не покупают новую одежду, поэтому она ходит в обносках и тряпье.

За небрежной молодой девушкой ухаживает бывший жених её сестры (2025)

Наступает день рождения Мари, когда она, казалось бы, обязана стать звездой вечера. Родители даже позволяют ей надеть платье понаряднее. Однако праздник ничего не меняет: вместо вечеринки для именинницы семья устраивает смотрины женихов Анастасии. Расстроенная Мари сбегает в сад, где случайно знакомится с одним из «кандидатов» — приятным смуглым юношей по имени Кирос. Они находят много общих тем для разговора и выясняют, что даже любимая книга детства у них одна и та же! Приятный новый знакомый, по закону жанра, оказывается местным герцогом, а Мари вдруг пристыженно вспоминает, какая она никчемная замухрышка, и сбегает.

Вскоре Кирос вдруг присылает Шадеранам письмо, где просит выдать за него Анастасию. Так, из дома забирают любимую сестру Мари — единственного человека в семье, кто хорошо к ней относился. Словно этого мало, следом приходят печальные известия: по пути в замок герцога невеста гибнет от рук напавших на экипаж бандитов. Горю Мари нет предела, а отец, уже растративший все деньги и дары жениха, решает отвезти её Киросу в качестве «замены». Он надеется, что аристократ выгонит оборванку, но тот почему-то с большой радостью принимает её у себя.

За небрежной молодой девушкой ухаживает бывший жених её сестры (2025)

Здесь кроется первая «обманка», упомянутая в названии: на самом деле Кирос никакой не «бывший жених старшей сестры» — с Анастасией они даже не общались. Герцог влюбился именно в Мари, но перепутал возраст и имя, что привело к недопониманию. Письмо о замужестве он изначально адресовал именно героине, не зная, что она — младшая сестра. Так девушка попадает во дворец Кироса и знакомится с его обитателями. Постепенно она учится преодолевать комплексы, которые в ней взрастила родная семья. Разумеется, отец и мать не рады счастливой жизни «замухрышки» и пытаются вернуть её домой при помощи всяких манипуляций. Тут еще и выясняется, что Анастасия вовсе и не умерла…

Аниме небольшой студии LandQ, прежде работавшей над промежуточной анимацией «Пузыря» и «Человека-бензопилы: Резе», получилось легким и милым. Здесь много утрирования в духе старых сказок и ранобэ подобного жанра: злые родители, нелегкая судьба, всепринимающая любовь, — но при просмотре всё равно отдыхаешь душой, наблюдая за неловким развитием чувств между персонажами. Вряд ли подобный сериал захочется пересмотреть еще раз, но со своей задачей он точно справляется: можно утонуть в комфорте вместе с героиней, полюбоваться красавчиком Киросом и посмотреть, как герои придут к хеппи-энду. В «Небрежной молодой девушке…» также есть две интриги, которые распутываются по ходу сюжета. Первая — это правда о судьбе Анастасии. Вторая — причина ненависти семьи Шадеран к Мари. На оба вопроса в конце обязательно будут даны ответы, поскольку это завершенная история.


что почитать?