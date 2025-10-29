Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В поисках дзена: «ЧаО» — японская «Русалочка» в футуристическом Шанхае

Анимация >>
29 октября 2025
На XIX Большом фестивале мультфильмов программа — под стать названию — довольно обширна. Хватает на смотре и анимации из разных стран Азии, а тематический канал «Покебол с предсказанием» особенно рекомендует долгострой под названием «ЧаО» (сеансы — 1 и 4 ноября). Девять лет над нестандартным прочтением «Русалочки» Ханса Кристиана Андерсена тайком работали умельцы Studio 4°C (трилогия «Берсерк: Золотой век»). Знаменитая история любви разворачивается в Шанхае будущего, где всё одновременно знакомо и удивительно. О красотах мегаполиса и стихии, подводных камнях и течениях рассказывает Алексей Филиппов.

Чао (2025)
фото: Studio 4°C / Большой фестиваль мультфильмов

Шанхай, 20хх-е. Нескладный репортер Дзюно торопится на задание, нервно отвечая на звонки главной редакторки. В будущем человечество живет бок о бок с русалочьим народом, поэтому водный транспорт теперь конструируют без лопастей, а морские обитатели могут перемещаться по специальным прозрачным тоннелям, напоминающим пневмотрубы из «Футурамы». Даже прыгнув в одно из таких устройств, журналист опаздывает на нужный корабль, зато встречает знаменитость. Стефан известен тем, что благодаря нему люди перестали вредить соседям из гидросферы, а еще он первый, кто женился на русалке. Об этом написано множество сказок, но узнать легенду из первых уст — бесценно.

Читать 🧜‍♀️ Валькирия, ветчина, великий потоп: 5 важных идей «Рыбка Поньо»
Началось всё довольно прозаично. Будущий герой нации работал в судостроительной корпорации, чье руководство отчаянно пыталось наладить отношения с Королем моря Нептуном. Тот в ультимативном порядке требовал, чтобы люди отказались от использования гребных винтов — частого виновника смерти рыб и русалок. Стефан как раз занимался этой проблемой, но ход проекту дали лишь после того, как на авансцене возникла принцесса ЧаО. Внезапно объявившаяся дочь Нептуна призналась инженеру в любви и заявила, что готова выйти замуж. Под давлением колобка-начальника, общественности и экономических интересов города он вынужденно согласился. Однако «жить с рыбой» оказалось не так-то просто, вдобавок жених не помнит, чтобы виделся с невестой раньше и тем более признавался ей в чувствах, как утверждает августейшая особа.

Чао (2025)
фото: Studio 4°C / Большой фестиваль мультфильмов

Андерсеновский сюжет о русалочке так популярен в Японии, что аниме-индустрия неоднократно обращалась к нему за последние годы. В голову сразу приходят эко-притча Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо» (2008) и хулиганская сказка о мнимых различиях «Лу за стеной» (2017) Масааки Юасы, не говоря о более вольном обращении с русалочьими мотивами в (пост)апокалиптическом «Пузыре» (2022) Тэцуро Араки, пронзительной драме «Её заветное желание» (2020) или грядущем сериале «Прощай, Лара» (2026). Неудивительно, что от проверенной классики решили оттолкнуться при создании оригинального проекта и в Studio 4°CВечная семейка», «Никуко из рыбацкой гавани»). Работа тайком (!) велась девять лет, семь из которых, видимо, ушло непосредственно на мультипликацию: студийные умельцы отрисовали вручную 100 000 ключевых кадров, что в три или четыре раза превышает «норму».

Читать 🧜‍♀️ «Никуко из Рыбацкой гавани» — трагикомедия о девочке, любящей Сэлинджера
Руководил амбициозным предприятием Ясухиро Аоки — аниматор с 30-летним стажем, для которого «ЧаО» стала полнометражным дебютом в режиссуре. Прежде в этом качестве ему доверяли лишь спешлы, отдельные сцены или эпизоды, например, «Бэтмена: Рыцаря Готэма» и «Капризного робота». Теперь же постановщику удалось выплеснуть накопившиеся идеи — пускай и в рамках сценария Саку КоноханыДети моря»). В фильме легко опознается рука ветерана Studio 4°C, где в нулевые не чурались избыточных экспериментальных историй в духе «Железобетона» или «Игры разума». Над последним как раз и работал Аоки, что заметно не только в подражании юасовскому слэпстику, но и решениях отдельных сцен (вроде поездки на американских горках). Правда, в нулевые мало какой проект студии мог похвастаться такой проработкой вкупе с разнообразием движущихся гротескных форм. Получилась настоящая выставка достижений к 40-летию: столько времени потратить на создание одного фильма — роскошь в стиле Хаяо Миядзаки.

«Игра разума» (2004) vs «ЧаО» (2025)
фото: «Игра разума» (2004) vs «ЧаО» (2025) / Большой фестиваль мультфильмов

В визуальных богатствах фильма легко затеряться сквозной линии, которая чем дальше, тем сильнее примагничивает неудобные вопросы. Комичная завязка — ЧаО буквально «клюнула» на Стефана — перерастает в череду неловких миниатюр из семейной жизни, строящихся на культурно-физиологических различиях людей и русалок. Пока новоявленная супруга бьется как рыба об лед, пытаясь угодить возлюбленному (даже учится готовить по-человечески, как принято на суше), тот корпит над проектом и терпеливо сносит брак по расчету, который теперь навязан не семьей, а корпорацией (зато начальник требует себя называть старшим братом). Веселого в этом мало, поскольку на бешенной скорости встречаются два вредоносных тропа: маниакальная девушка-мечта (Manic Mermaid Dream Girl) и принудительная женитьба. Мираж ромкома под руку с реальной практикой недавнего прошлого как будто требуют особенно мощной рефлексии и комментария, но — служат лишь рельсами к перерождению Стефана. Удачно, в общем, всё сложилось: и карьерный толчок, и налаженный быт, и возможность наконец задуматься, чего же он на самом деле хочет от жизни.

Читать 🧜‍♀️ Интервью с Масааки Юасой о новейшей работе
Титульная русалка хоть и являет себя в двух ипостасях — очаровательно нескладной (на суше) рыбьей и изящно угловатой человеческой — выступает, по сути, проводницей душевных чаяний избранника. Её непосредственность и жертвенность лишь пунктирно скреплены характером и мотивацией, а когда Стефан высвобождает подавленные воспоминания о смерти родителей, роль ЧаО как внутреннего голоса становится очевидной. Без завиральной машинерии с привлечением магии и высоких технологий затюканный инженер не смог бы выбрать между карьерой в большом городе и уединенной жизнью (с семьей).

Чао (2025)
фото: Studio 4°C / Большой фестиваль мультфильмов

В аналогичном ключе предстает и красочный Шанхай, который Аоки с командой выбрали из-за необычной (для японского взгляда) архитектуры. Учитывая, что режиссер намеренно отказывается от доминирующего тренда на реалистичный дизайн, решение довольно неоднозначное. Есть риск, что китайская аудитория, глядя на парад большеголовых и просто карикатурных обитателей города, припомнит имперское прошлое соседа и увидит в этом не стилистический ход, а насмешку. Тем более в ключевой момент Стефан прибегает к помощи бусины-магатамы — сугубо японской драгоценности, что лишний раз подчеркивает декоративность всей заявленной шанхайской эстетики.

Читать 🧜‍♀️ Пена дней: «Пузырь» — «Русалочка» в маленьком разрушенном Токио
Такая неаккуратность в работе с символами и тропами бросает глубокую тень на грандиозную работу Ясухиро Аоки и его команды, взявшихся переосмыслить старомодный классический сюжет в необычных декорациях и с привлечением новых тем. Даже грустно, что столько усилий нужно, чтобы простой мечтательный юноша нашел место в жизни. Уважающие себя русалки вряд ли захотели бы связываться с таким пассажиром. Чао, бамбино, сорри.

«Чао». Трейлер на японском языке


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать репортаж из музея Ghibli или интервью с автором эффектного фэнтези «Адский рай».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Аниме осени — 2025: «Человек-бензопила: Резе», «Семья шпиона», «Моя геройская академия» и не только
Скуф, самурай, конструктор: необычные Бэтмены в кино и анимации
Абсолютное Бао и кошачий суп: короткометражное аниме, которое взорвет вам мозг
«Футурама» — возвращение комедии о будущем, которое случайно наступило
Ты не рыба-ангел, но для меня: «Её заветное желание» — жизнеутверждающая «Русалочка» в современной Японии
Поиск по меткам
Studio 4°CАлексей ФилипповАнимацияанимеБФМЯпонское кино
персоны
Ясухиро АокиТэцуро АракиХаяо МиядзакиКэнта МиякэМасааки ЮасаАнна Ямада
фильмы
Берсерк. Золотой век. Фильм I. Бехерит ВластителяБерсерк. Золотой век: Фильм III. СошествиеБерсерк: Золотой век. Фильм II. Битва за ДолдрейБэтмэн: Рыцарь ГотэмаВечная семейкаДети моряЕё заветное желаниеЖелезобетонИгра разумаЛу за стенойНикуко из Рыбацкой гаваниПрощай, ЛараПузырьРыбка Поньо на утёсеФутурамаЧао

фотографии >>
"Чао" (2025)
"Чао" (2025)
"Чао" (2025)
"Чао" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Костас Сморигинас
28 октября ушёл из жизни актёр Костас Сморигинас.
Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.
Геннадий Назаров
26 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Назаров.
Бьёрн Андресен
26 октября ушёл из жизни шведский актёр Бьёрн Андресен.
Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.

День рождения >>

Владимир Виноградов
Алексей Горбунов
Андрей Дементьев (III)
Лидия Константинова
Михаил Лавровский
Владимир Особик
Александр Самойлов
Александр Сигуев
Катерина Шпица
Петронелла Баркер
Мариуш Дмоховский
Джанет Монтгомери
Вайнона Райдер
Руфус Сьюэлл
Бен Фостер
Роберт Харди
все родившиеся 29 октября >>

Афиша кино >>

Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Извне. Петля времени
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен