В поисках дзена: «ЧаО» — японская «Русалочка» в футуристическом Шанхае

На XIX Большом фестивале мультфильмов программа — под стать названию — довольно обширна. Хватает на смотре и анимации из разных стран Азии, а тематический канал «Покебол с предсказанием» особенно рекомендует долгострой под названием «ЧаО». Девять лет над нестандартным прочтением «Русалочки» Ханса Кристиана Андерсена тайком работали умельцы Studio 4°C (трилогия «Берсерк: Золотой век»). Знаменитая история любви разворачивается в Шанхае будущего, где всё одновременно знакомо и удивительно. О красотах мегаполиса и стихии, подводных камнях и течениях рассказывает Алексей Филиппов.
Шанхай, 20хх-е. Нескладный репортер Дзюно торопится на задание, нервно отвечая на звонки главной редакторки. В будущем человечество живет бок о бок с русалочьим народом, поэтому водный транспорт теперь конструируют без лопастей, а морские обитатели могут перемещаться по специальным прозрачным тоннелям, напоминающим пневмотрубы из «Футурамы». Даже прыгнув в одно из таких устройств, журналист опаздывает на нужный корабль, зато встречает знаменитость. Стефан известен тем, что благодаря нему люди перестали вредить соседям из гидросферы, а еще он первый, кто женился на русалке. Об этом написано множество сказок, но узнать легенду из первых уст — бесценно.
Началось всё довольно прозаично. Будущий герой нации работал в судостроительной корпорации, чье руководство отчаянно пыталось наладить отношения с Королем моря Нептуном. Тот в ультимативном порядке требовал, чтобы люди отказались от использования гребных винтов — частого виновника смерти рыб и русалок. Стефан как раз занимался этой проблемой, но ход проекту дали лишь после того, как на авансцене возникла принцесса ЧаО. Внезапно объявившаяся дочь Нептуна призналась инженеру в любви и заявила, что готова выйти замуж. Под давлением колобка-начальника, общественности и экономических интересов города он вынужденно согласился. Однако «жить с рыбой» оказалось не так-то просто, вдобавок жених не помнит, чтобы виделся с невестой раньше и тем более признавался ей в чувствах, как утверждает августейшая особа.
Андерсеновский сюжет о русалочке так популярен в Японии, что аниме-индустрия неоднократно обращалась к нему за последние годы. В голову сразу приходят эко-притча Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо» (2008) и хулиганская сказка о мнимых различиях «Лу за стеной» (2017) Масааки Юасы, не говоря о более вольном обращении с русалочьими мотивами в (пост)апокалиптическом «Пузыре» (2022) Тэцуро Араки, пронзительной драме «Её заветное желание» (2020) или грядущем сериале «Прощай, Лара» (2026). Неудивительно, что от проверенной классики решили оттолкнуться при создании оригинального проекта и в Studio 4°C («Вечная семейка», «Никуко из рыбацкой гавани»). Работа тайком (!) велась девять лет, семь из которых, видимо, ушло непосредственно на мультипликацию: студийные умельцы отрисовали вручную 100 000 ключевых кадров, что в три или четыре раза превышает «норму».
Руководил амбициозным предприятием Ясухиро Аоки — аниматор с 30-летним стажем, для которого «ЧаО» стала полнометражным дебютом в режиссуре. Прежде в этом качестве ему доверяли лишь спешлы, отдельные сцены или эпизоды, например, «Бэтмена: Рыцаря Готэма» и «Капризного робота». Теперь же постановщику удалось выплеснуть накопившиеся идеи — пускай и в рамках сценария Саку Коноханы («Дети моря»). В фильме легко опознается рука ветерана Studio 4°C, где в нулевые не чурались избыточных экспериментальных историй в духе «Железобетона» или «Игры разума». Над последним как раз и работал Аоки, что заметно не только в подражании юасовскому слэпстику, но и решениях отдельных сцен (вроде поездки на американских горках). Правда, в нулевые мало какой проект студии мог похвастаться такой проработкой вкупе с разнообразием движущихся гротескных форм. Получилась настоящая выставка достижений к 40-летию: столько времени потратить на создание одного фильма — роскошь в стиле Хаяо Миядзаки.
В визуальных богатствах фильма легко затеряться сквозной линии, которая чем дальше, тем сильнее примагничивает неудобные вопросы. Комичная завязка — ЧаО буквально «клюнула» на Стефана — перерастает в череду неловких миниатюр из семейной жизни, строящихся на культурно-физиологических различиях людей и русалок. Пока новоявленная супруга бьется как рыба об лед, пытаясь угодить возлюбленному (даже учится готовить по-человечески, как принято на суше), тот корпит над проектом и терпеливо сносит брак по расчету, который теперь навязан не семьей, а корпорацией (зато начальник требует себя называть старшим братом). Веселого в этом мало, поскольку на бешенной скорости встречаются два вредоносных тропа: маниакальная девушка-мечта (Manic Mermaid Dream Girl) и принудительная женитьба. Мираж ромкома под руку с реальной практикой недавнего прошлого как будто требуют особенно мощной рефлексии и комментария, но — служат лишь рельсами к перерождению Стефана. Удачно, в общем, всё сложилось: и карьерный толчок, и налаженный быт, и возможность наконец задуматься, чего же он на самом деле хочет от жизни.
Титульная русалка хоть и являет себя в двух ипостасях — очаровательно нескладной (на суше) рыбьей и изящно угловатой человеческой — выступает, по сути, проводницей душевных чаяний избранника. Её непосредственность и жертвенность лишь пунктирно скреплены характером и мотивацией, а когда Стефан высвобождает подавленные воспоминания о смерти родителей, роль ЧаО как внутреннего голоса становится очевидной. Без завиральной машинерии с привлечением магии и высоких технологий затюканный инженер не смог бы выбрать между карьерой в большом городе и уединенной жизнью (с семьей).
В аналогичном ключе предстает и красочный Шанхай, который Аоки с командой выбрали из-за необычной (для японского взгляда) архитектуры. Учитывая, что режиссер намеренно отказывается от доминирующего тренда на реалистичный дизайн, решение довольно неоднозначное. Есть риск, что китайская аудитория, глядя на парад большеголовых и просто карикатурных обитателей города, припомнит имперское прошлое соседа и увидит в этом не стилистический ход, а насмешку. Тем более в ключевой момент Стефан прибегает к помощи бусины-магатамы — сугубо японской драгоценности, что лишний раз подчеркивает декоративность всей заявленной шанхайской эстетики.
Такая неаккуратность в работе с символами и тропами бросает глубокую тень на грандиозную работу Ясухиро Аоки и его команды, взявшихся переосмыслить старомодный классический сюжет в необычных декорациях и с привлечением новых тем. Даже грустно, что столько усилий нужно, чтобы простой мечтательный юноша нашел место в жизни. Уважающие себя русалки вряд ли захотели бы связываться с таким пассажиром. Чао, бамбино, сорри.
