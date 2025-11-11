Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Чем мы заняты в тени: «Токийский гуль» — самый живучий вампирский сериал последних лет

Анимация >>
11 ноября 2025
Не проходит и недели, чтобы в интернете не вспомнили «Токийского гуля» — громкий хит нулевых, недавно отметивший десятилетие. Одни считают аниме провалом, другие более благосклонны к сериалу PierrotНаруто», «Кафе «У Белого медведя»). Разобраться в многолетнем споре нам поможет тематический канал «Покебол с предсказанием», где решили выяснить: Кэн скорее жив или всё же мертв? Об экстремальных метафорах взросления, кафкианских мотивах, ошибках адаптации и двойственности культового шоу читайте в обзоре Анастасии Зайцевой.

Токийский гуль (2014-2018)
фото: Кадр из аниме "Токийский гуль" / Pierrot Studio

Токио накрыла тень: город объят страхом перед гулями — монстрами, которые под человеческой личиной охотятся на людей, чтобы удовлетворить голод. Для нерешительного студента Кэна Канеки, поглощенного учебой и книгами, эта проблема казалась далекой. Всё изменилось в тот момент, когда он встретил очаровательную девушку Ризе, первое свидание с которой обернулось кошмаром. Книголюбка оказалась гулем и после неловкой прогулки решила отужинать доверчивым юношей. К счастью, ЧП на стройке оборвало жизнь девушки, а её органы послужили спасением умирающему Канеки. С этого момента его прежняя жизнь рухнула. Мир предстал в истинной, жестокой ипостаси, а сам Кэн превратился в получеловека-полугуля. Теперь ему предстоит освоить эту непростую роль.

Читать 🩸 Эволюция вампиров: от гроба в Германии до дома в Смоленске
Вряд ли кто-то станет спорить, что франшиза «Токийский гуль» стала феноменом. Истории о полумонстрах регулярно оказываются в фаворе у аудитории, что доказывают недавние хиты вроде «Дандадана» и «Кайдзю №8». Тем не менее комьюнити четко разделяет мангу Суи Исиды и аниме Pierrot («Наруто», «Блич»). Если оригинал считают достойным представителем жанра, то сериал оказался примером неудачной адаптации. Причина в том, что студия, желая упростить запутанный сюжет и сделать его доступнее для широкой аудитории, отошла от канона. В итоге история действительно стала понятнее, но потеряла шарм и, что важнее, логику.

Токийский гуль (2014-2018)
фото: Кадр из аниме "Токийский гуль" / Pierrot Studio

Первый сезон служит масштабным прологом, где зритель знакомится с миром, персонажами и центральным конфликтом. В отличие от одноименных мифических существ из арабских легенд, токийские гули внешне неотличимы от людей. Однако превосходят их в силе, скорости и устойчивости к физическим повреждениям. Анатомия кровожадных созданий также имеет отличительные черты: черные глаза с красными зрачками и кагуне — уникальный охотничий орган, служащий оружием. Впрочем, их особенности проявляются либо во время голода, либо в момент опасности.

Читать 🩸 «Лето, когда погас свет» — самый атмосферный хоррор года
Сюжет «Токийского гуля» строится вокруг напряженного конфликта между человечеством и фантастическими тварями. Их зловещее внешнее сходство — художественный прием, намеренно размывающий границу между «своими» и «чужими», что делает невозможным однозначную характеристику героев. Однако изначально Суи Исида всеми силами противопоставляет обычных людей и плотоядных существ, питающихся человеческой плотью. Перспектива смертных дана через агентов Управления по Борьбе с гулями — специальной правительственной организации, чья миссия — спасение человечества от истребления.

Токийский гуль (2014-2018)
фото: Кадр из аниме "Токийский гуль" / Pierrot Studio

По мере развития истории становится очевидно, что не все гули — злодеи. Да, существуют те, кто поддался звериным инстинктам и совершает убийства из прихоти, но другие сознательно отказываются от насилия, стремясь к гармоничному сосуществованию с людьми. Мы знакомимся с группой «Антейку», в которую входят вполне миролюбивые кровопийцы. Сюжет намеренно переключается между персонажами, раскрывая их во многом трагические судьбы, что еще больше очеловечивает гулей в глазах читателей и зрителей.

Читать 🩸 На один укус: 5 недавних аниме про вампиров
Агенты УБГ тоже далеки от идеала. Они подвержены предрассудкам, бывают эгоистичны и жестоки, а у некоторых проявляются садистские наклонности. Яркий пример — следователь Курэо Мадо, который хладнокровно убивает мать на глазах у дочери, получая от этого удовольствие. «Токийский гуль» ставит под сомнение природу человечности: является ли она лишь биологическим признаком, или чем-то большим? Гули, несмотря на физиологию, способны на любовь, дружбу и самопожертвование. В то же время люди, движимые ненавистью и страхом, могут превращаться в монстров. Напрашивается банальный вопрос: так кто же из них настоящее чудовище?

Токийский гуль (2014-2018)
фото: Кадр из аниме "Токийский гуль" / Pierrot Studio

Его и задают зрителям создатели, а ответ по мере развития сюжета становится всё менее однозначным. Во втором сезоне фокус смещается на «Древо Аогири» — революционную организацию гулей, борющихся за права вида. Казалось бы, в этой арке следовало ожидать развития темы социального неравенства, однако из-за сложностей в адаптации повествование стало рваным и непоследовательным. Связь между событиями ослабла, а новые элементы — вроде искусственно созданных гулей, подобных Канеки, — превратились в сюжетную условность, так и не получив должного развития.

Читать 🩸 «Грешники» — музыкальный вампирский хоррор, ставший откровением года
Третий и четвертый сезоны, экранизирующие мангу-сиквел «Токийский гуль: Перерождение», должны были исправить эти недочеты и усилить базовый конфликт. Студия вернулась к первоисточнику и сменила режиссера: Тосинори ВатанабэХвост Феи: Столетний квест») занял место Сюхэя МоритыИгра в прятки»). Помог мягкий перезапуск, где Канеки, потеряв память, стал следователем УБГ под именем Хайсэ Сасаки. Однако смена перспективы еще больше запутала историю, не только усложнив восприятие сюжета, но и сделав его краткое изложение практически невозможным.

Токийский гуль (2014-2018)
фото: Кадр из аниме "Токийский гуль" / Pierrot Studio

Помимо внешнего противостояния, в сюжете «Токийского гуля» есть и глубокий внутренний конфликт — гиперболизированная история взросления. Канеки после рокового столкновения с Ризе оказался на перепутье: прежняя жизнь стала невозможной, а новая сущность — пугающей и чуждой. Словом, типичная метафора пубертата. Его природная доброта и нерешительность оказались несовместимы с жестокими законами мира, где царит насилие. Именно этой внутренней дилеммой и можно объяснить кажущуюся пассивность героя, которая превращает его историю в кафкианскую драму человека, брошенного в жернова абсурдной судьбы (неслучайно в начале манги Кэн читает «Превращение»).

Читать 🩸 Гормоны против монстров: мистика о подростках и взрослении
Прежняя личность была стерта в процессе метаморфоз, что толкнуло героя на поиск новой: сначала мрачной и жестокой, затем ответственной и, наконец, достигшей глубокого самосознания. В стремлении обрести себя и заслужить одобрение общества, Канеки трансформировался из робкого юноши в преступника, затем — в решительного командира и лидера сопротивления, движимого твердыми принципами. Главной темой его внутренних метаний было не только сохранение остатков человечности, но и принятие монструозной природы. Причем, как показывает «Токийский гуль», эта сущность была скорее защитной реакцией, стремлением оберегать тех, кто ему дорог, нежели проявлением внутренней кровожадности.

Токийский гуль (2014-2018)
фото: Кадр из аниме "Токийский гуль" / Pierrot Studio

История Кэна находит интересное отражение в визуальное языке аниме, пронизанного гнетущей атмосферой, которую усиливает мрачная, депрессивная палитра. Резкие контрасты света и тени подчеркивают душевные терзания героя, а искаженные перспективы отражают хрупкость психики, балансирующей на грани безумия. Мир «Токийского гуля» сообразен протагонисту, чьи ценности и ментальное состояние диктуют курс на реализм (отсюда же неоднозначные персонажи и отсутствие опереточного злодея).

Читать 🩸 «Хеллсинг: Война с нечистью» — напрасно забытая классика
При всей показной многозначительности и запутанности сюжета, поднятые вопросы стары как мир. Здесь и расизм, подпитываемый взаимной ненавистью, и конфликт личности с обществом, и масса общих мест (вроде мантры, что зло порождает еще большее зло). Кажется, «Токийский гуль» стремится с головой погрузить зрителя в мир насилия, стремясь воспитать в нем эмпатию, но насколько успешно это удается — тоже открытый вопрос.

Токийский гуль (2014-2018)
фото: Кадр из аниме "Токийский гуль" / Pierrot Studio

Порой излишне прямолинейное и претенциозное, в итоге аниме не справляется с амбициями, но точно может похвастаться мрачным обаянием, которое обеспечивает меланхоличная атмосфера. Для одних это слишком буквальное воплощение раскольниковской дилеммы «тварь я дрожащая или право имею», для других — вдохновляющая история взросления и самопознания. Возможно, в этой амбивалентности и кроется суть «Токийского гуля»: шедевром не стал, но и провалом не был.

«Токийский гуль»


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать редкое интервью с автором манги Суи Исидой или подобрать атмосферный хоррор из разнообразия японской мультипликации.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Подрастешь — спасешь: «Кайдзю №8» вернулся с подмогой драмы и саспенса
Босоногий Кэн: «Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет (пришельцы! духи! суперсилы!)
Маленький ночной секрет: «Игра в прятки» — городской хоррор от режиссера «Токийского гуля»
Дружба — это чудо: «Хвост феи» — культовое и забавное аниме, которое умнее, чем кажется
«Кафе “У белого медведя”» — душевный ситком, напоминающий сериал «Друзья»
Поиск по меткам
Studio PierrotАнастасия ЗайцеваАнимацияанимевампирысёнэнЭкранизацияЯпонское кино
персоны
Сюхэй Морита
фильмы
БличДандаданИгра в пряткиКайдзю №8Кафе «У белого медведя»НарутоТокийский гульХвост Феи: Столетний квест

фотографии >>
"Токийский гуль" (2014-2018)
"Токийский гуль" (2014-2018)
"Токийский гуль" (2014-2018)
"Токийский гуль" (2014-2018)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Гайчук
10 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Евгений Гайчук.
Всеволод Турчин
9 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Турчин.
Владимир Симонов
8 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Симонов.

День рождения >>

Александр Аравушкин
Мария Бабанова
Алексей Борзунов
Даша Верещагина
Олеся Железняк
Эдуард Изотов
Павел Кузьмин
Анна Пескова
Александр Соколов (VI)
Биби Андерсон
Леонардо ДиКаприо
Сальватор Ксереб
Анджей Лапицкий
Деми Мур
Роберт Райан
Стэнли Туччи
все родившиеся 11 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram