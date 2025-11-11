Чем мы заняты в тени: «Токийский гуль» — самый живучий вампирский сериал последних лет

Не проходит и недели, чтобы в интернете не вспомнили «Токийского гуля» — громкий хит нулевых, недавно отметивший десятилетие. Одни считают аниме провалом, другие более благосклонны к сериалу Pierrot («Наруто», «Кафе «У Белого медведя»). Разобраться в многолетнем споре нам поможет тематический канал «Покебол с предсказанием», где решили выяснить: Кэн скорее жив или всё же мертв? Об экстремальных метафорах взросления, кафкианских мотивах, ошибках адаптации и двойственности культового шоу читайте в обзоре Анастасии Зайцевой.
фото: Кадр из аниме "Токийский гуль" / Pierrot Studio
Токио накрыла тень: город объят страхом перед гулями — монстрами, которые под человеческой личиной охотятся на людей, чтобы удовлетворить голод. Для нерешительного студента Кэна Канеки, поглощенного учебой и книгами, эта проблема казалась далекой. Всё изменилось в тот момент, когда он встретил очаровательную девушку Ризе, первое свидание с которой обернулось кошмаром. Книголюбка оказалась гулем и после неловкой прогулки решила отужинать доверчивым юношей. К счастью, ЧП на стройке оборвало жизнь девушки, а её органы послужили спасением умирающему Канеки. С этого момента его прежняя жизнь рухнула. Мир предстал в истинной, жестокой ипостаси, а сам Кэн превратился в получеловека-полугуля. Теперь ему предстоит освоить эту непростую роль.
Вряд ли кто-то станет спорить, что франшиза «Токийский гуль» стала феноменом. Истории о полумонстрах регулярно оказываются в фаворе у аудитории, что доказывают недавние хиты вроде «Дандадана» и «Кайдзю №8». Тем не менее комьюнити четко разделяет мангу Суи Исиды и аниме Pierrot («Наруто», «Блич»). Если оригинал считают достойным представителем жанра, то сериал оказался примером неудачной адаптации. Причина в том, что студия, желая упростить запутанный сюжет и сделать его доступнее для широкой аудитории, отошла от канона. В итоге история действительно стала понятнее, но потеряла шарм и, что важнее, логику.
Первый сезон служит масштабным прологом, где зритель знакомится с миром, персонажами и центральным конфликтом. В отличие от одноименных мифических существ из арабских легенд, токийские гули внешне неотличимы от людей. Однако превосходят их в силе, скорости и устойчивости к физическим повреждениям. Анатомия кровожадных созданий также имеет отличительные черты: черные глаза с красными зрачками и кагуне — уникальный охотничий орган, служащий оружием. Впрочем, их особенности проявляются либо во время голода, либо в момент опасности.
Сюжет «Токийского гуля» строится вокруг напряженного конфликта между человечеством и фантастическими тварями. Их зловещее внешнее сходство — художественный прием, намеренно размывающий границу между «своими» и «чужими», что делает невозможным однозначную характеристику героев. Однако изначально Суи Исида всеми силами противопоставляет обычных людей и плотоядных существ, питающихся человеческой плотью. Перспектива смертных дана через агентов Управления по Борьбе с гулями — специальной правительственной организации, чья миссия — спасение человечества от истребления.
По мере развития истории становится очевидно, что не все гули — злодеи. Да, существуют те, кто поддался звериным инстинктам и совершает убийства из прихоти, но другие сознательно отказываются от насилия, стремясь к гармоничному сосуществованию с людьми. Мы знакомимся с группой «Антейку», в которую входят вполне миролюбивые кровопийцы. Сюжет намеренно переключается между персонажами, раскрывая их во многом трагические судьбы, что еще больше очеловечивает гулей в глазах читателей и зрителей.
Агенты УБГ тоже далеки от идеала. Они подвержены предрассудкам, бывают эгоистичны и жестоки, а у некоторых проявляются садистские наклонности. Яркий пример — следователь Курэо Мадо, который хладнокровно убивает мать на глазах у дочери, получая от этого удовольствие. «Токийский гуль» ставит под сомнение природу человечности: является ли она лишь биологическим признаком, или чем-то большим? Гули, несмотря на физиологию, способны на любовь, дружбу и самопожертвование. В то же время люди, движимые ненавистью и страхом, могут превращаться в монстров. Напрашивается банальный вопрос: так кто же из них настоящее чудовище?
Его и задают зрителям создатели, а ответ по мере развития сюжета становится всё менее однозначным. Во втором сезоне фокус смещается на «Древо Аогири» — революционную организацию гулей, борющихся за права вида. Казалось бы, в этой арке следовало ожидать развития темы социального неравенства, однако из-за сложностей в адаптации повествование стало рваным и непоследовательным. Связь между событиями ослабла, а новые элементы — вроде искусственно созданных гулей, подобных Канеки, — превратились в сюжетную условность, так и не получив должного развития.
Помимо внешнего противостояния, в сюжете «Токийского гуля» есть и глубокий внутренний конфликт — гиперболизированная история взросления. Канеки после рокового столкновения с Ризе оказался на перепутье: прежняя жизнь стала невозможной, а новая сущность — пугающей и чуждой. Словом, типичная метафора пубертата. Его природная доброта и нерешительность оказались несовместимы с жестокими законами мира, где царит насилие. Именно этой внутренней дилеммой и можно объяснить кажущуюся пассивность героя, которая превращает его историю в кафкианскую драму человека, брошенного в жернова абсурдной судьбы (неслучайно в начале манги Кэн читает «Превращение»).
Прежняя личность была стерта в процессе метаморфоз, что толкнуло героя на поиск новой: сначала мрачной и жестокой, затем ответственной и, наконец, достигшей глубокого самосознания. В стремлении обрести себя и заслужить одобрение общества, Канеки трансформировался из робкого юноши в преступника, затем — в решительного командира и лидера сопротивления, движимого твердыми принципами. Главной темой его внутренних метаний было не только сохранение остатков человечности, но и принятие монструозной природы. Причем, как показывает «Токийский гуль», эта сущность была скорее защитной реакцией, стремлением оберегать тех, кто ему дорог, нежели проявлением внутренней кровожадности.
История Кэна находит интересное отражение в визуальное языке аниме, пронизанного гнетущей атмосферой, которую усиливает мрачная, депрессивная палитра. Резкие контрасты света и тени подчеркивают душевные терзания героя, а искаженные перспективы отражают хрупкость психики, балансирующей на грани безумия. Мир «Токийского гуля» сообразен протагонисту, чьи ценности и ментальное состояние диктуют курс на реализм (отсюда же неоднозначные персонажи и отсутствие опереточного злодея).
При всей показной многозначительности и запутанности сюжета, поднятые вопросы стары как мир. Здесь и расизм, подпитываемый взаимной ненавистью, и конфликт личности с обществом, и масса общих мест (вроде мантры, что зло порождает еще большее зло). Кажется, «Токийский гуль» стремится с головой погрузить зрителя в мир насилия, стремясь воспитать в нем эмпатию, но насколько успешно это удается — тоже открытый вопрос.
Порой излишне прямолинейное и претенциозное, в итоге аниме не справляется с амбициями, но точно может похвастаться мрачным обаянием, которое обеспечивает меланхоличная атмосфера. Для одних это слишком буквальное воплощение раскольниковской дилеммы «тварь я дрожащая или право имею», для других — вдохновляющая история взросления и самопознания. Возможно, в этой амбивалентности и кроется суть «Токийского гуля»: шедевром не стал, но и провалом не был.
