Сладкая парочка: «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» — согревающий школьный ромком

Теплые дни позади, но аниме летнего сезона могут согреть в любую погоду. Сейчас тематический канал «Покебол с предсказанием» рекомендует присмотреться к свежей романтике про подростков от студии CloverWorks, которая знает знает толк в душевных драмах подростков («Хоримия», «Приоритет чудо-яйца», «Семья шпиона»). «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» основан на манге Саки Миками, которая продолжает выходить (и легально издается в России). О сериале, где за вуалью сентиментальности и слащавостью первых чувств четко видна история о принятии себя, рассказывает Элио Цвинария.
Каоруко Вагури
— ученица элитной академии для девушек «Кикё». Она любит торты и постоянно захаживает побаловать себя сладостями в уютную кондитерскую. Один из таких визитов переворачивает её мир: девушка испытывает смущение под взглядом Ринтаро Цумуги
— высокого блондина, помогавшего семье в работе за прилавком. Еще больше Каоруко шокирует новость, что юноша ходит в «школу хулиганов» «Тидори». Её здание расположено прямо напротив «Кикё», и учителя с учениками на дух не переносят соседей…
«Благоухающий цветок расцветает с достоинством
» — добрый сериал, фокусирующийся на повседневности
и отношениях старшеклассников. Местами наивное и даже приторное, аниме не лишено очарования, свойственного многим сюжетам о размеренной школьной рутине. Вдобавок персонажей и зрителей обволакивает теплотой взаимопонимания, ведь любые трудности здесь решаются благодаря разговорам, поддержке или преодолению себя. Главное — сделать первый шаг.
Каоруко — милая и умная девушка, слегка застенчивая, но открытая к новому и решительная, когда дело касается важных для нее людей. За хмурым лицом Ринтаро, которого выделяют в толпе пирсинг и окрашенные волосы, скрывается добрейшая душа. Их короткие неловкие диалоги, полные взаимной чуткости, формируют доверительные отношения, а затем к ребятам подтягивается и близкий круг. Цумуги приводит в компанию трех друзей Сёхэя
, Аято
и Саку
, а Вагури — лучшую подругу Субару
. Вначале подростки исполнены навязанных предубеждений, но со временем им удается не просто найти общий язык, а крепко подружиться.
Пока Каоруко и Ринтаро лучше узнают друг друга, фокус периодически смещается на второстепенных персонажей. За счет этого раскрывается, к примеру, Субару Хосина, с детства привязанная к активной и жизнерадостной подруге. В обществе она держится холодно и отстраненно, но может проявлять агрессию к мужчинам, а новообретенная дружба Вагури с Цумуги пробуждает в ней ревность. Однако в процессе общения ей удается найти в себе открытость и смелость, чтобы довериться окружающим. К финалу сезона девушка даже признается, отчего ей было так непросто. Несмотря на противоречивые чувства, Субару искренне желает быть частью компании, где ощущает себя нужной: «Хочу стать таким же теплым человеком, как и все вы. До сегодняшнего дня мои шаги казались такими тяжелыми, но теперь…Они невероятно легки»
.
В аниме показано, как личный опыт формирует характер и взгляды на жизнь. Как сильно порой на человека влияет неприятие окружающих. История «Благоухающего цвета» — более зрелая и взрослая, чем может показаться: здесь и разборки с уличными хулиганами, и неприятие себя из-за внешности, и сложности в общении, вызванные травматичным прошлым. Хотя персонажи воплощают очевидные клише, они не кажутся шаблонными, потому что по-своему проявляют человечность и эмпатию. Благодаря этому сериал кажется сбалансированным: простой сюжет дополняют легкий юмор и многогранные герои с разными характерами и желаниями.
Иной раз, поедая за просмотром кусок торта, можно ощутить разливающееся в груди тепло — будто удалось высказал нечто, лежавшее камнем на сердце. Кажется, «Благоухающий цветок» учит нас тому, что позволить себе измениться и отпустить душевный груз порой гораздо легче с правильными людьми рядом. Нужно лишь захотеть им довериться.
