Любовная Формула-4: «Сначала парни — потом цветы» — экранизация романтического хита 90-х

Анимация >>
4 декабря 2025
Сегодня благодаря тематическому каналу «Покебол с предсказанием» перенесемся в конец XX века, когда телеканал Asahi TV пытался завлечь новую аудиторию так называемым трендовым аниме. Среди них — экранизация невероятно популярной сёдзё-манги Ёко Камио «Сначала парни — потом цветы», которую выпустила студия Toei AnimationЦветущая банда Асуки», «Воровка-камикадзе Жанна»). Пока оригинал бил рекорды (в том числе Гиннеса), сериал будто бы канул в Лету. К счастью, есть Юлия Тарасюк всё помнит и может рассказать о трендах эпохи и неудаче телевизионщиков.

Сначала парни — потом цветы (1996-1997)

«Сначала парни — потом цветы» — классика сёдзё 1990-х, оказавшая огромное влияние на индустрию. Первоисточник Ёко Камио даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как абсолютный рекордсмен в сегменте девичьей манги по количеству выпущенных томов (речь о допечатках и переизданиях). Hana yori dango действительно стала легендой — правда, в первую очередь благодаря многочисленным дорамам по мотивам, а не аниме. Причем сериалы успели снять не только японцы: свои версии выпустили даже США и Индия! Американская версия, правда, потерпела фиаско — как в производстве, так и среди фанатов.

Читать 🍒 Злые улицы и верные подруги в аниме «Цветущая банда Асуки»
Цукуси Макино — храбрая и отзывчивая девушка из небогатой семьи. Ей удается поступить в престижную старшую школу Эйтоку, где бедных не любят, а негласными «королями» школы являются так называемые F4 (Flower 4) — квартет парней из влиятельных фамилий. Они начинают травить новенькую, когда та встает на защиту подруги. Хотя к травле присоединяется вся школы, Макино не сдается и решает противостоять F4. В итоге Цукуси влюбляет в себя их лидера Цукасу, наглого и нарциссичного хама. Юноша привык, что все ему подчиняются, поэтому сначала отпор девушки вызывает у него ярость, но чем больше он общается с ней — тем больше привязывается.

Сначала парни — потом цветы (1996-1997)

Сама же героиня млеет от чуткого красавца Руи, который, в отличие от заводилы, кажется более зрелым и мягким. Поначалу чувство девушки остается без ответа, ведь у парня уже есть пара. Историю двигают непростые взаимоотношения Цукуси и Цукасы, которые в итоге влюбляются друг в друга. Противостоять их чувствам будут и социальное неравенство, и недоброжелатели, и тараканы в голове обоих.

Читать 🍒 «Убийца романтики» — нестандартный ромком 2022 года
Современному зрителю сюжет аниме может показаться странным, но темы школьной травли, предательства и жестоких любовных треугольников были в тренде, когда публиковалась манга. Собственно, в начале 2000-х популярность историй о буллинге в сёдзё достигла пика c выходом таких работ, как «Жизнь» Кэйко Суэнобу. В середине десятилетия вышло аниме «Гостевой клуб лицея Оран», где школы для богатых и социальное неравенство как следует обсмеяли. Постепенно вышеперечисленные темы сошли на нет либо видоизменились.

Сначала парни — потом цветы (1996-1997)

Экранизация Toei AnimationКэнди-Кэнди», «Трапеция») выходила в легендарном блоке «трендового аниме» телеканала Asahi TV. Там предприняли одну из первых попыток транслировать шоу для девушек постарше (дзёсэй) с акцентом на романтику и повседневность. Первыми вышли «Мармеладный мальчик» и «Соседские истории», а «Сначала парни…» оказались последним сериалом блока. К сожалению, аниме не сыскало должной популярности — в том числе из-за маркетинга: товары по романтическим драмам продавать зрителям было куда более сложнее, чем игрушки по махо-сёдзё. Концовка адаптации тоже вышла провальной — скомканной и внезапной. Причина в том, что манга продолжала выходить на момент окончания сериала. Однако со временем произведение всё же обрело заслуженную славу: дорамы по истории Ёко Камио оказались невероятно популярны.

Читать 🍒 «Соседские истории» — одно из первых аниме для молодых женщин
Секрет франшизы, конечно, кроется в динамике между Цукуси и Цукасой — двух сильных и упрямых персонажа, влюбленных друг в друга. Многие следили с замиранием сердца за развитием отношений парочки, которая была чем-то новым для «девичьего» аниме. Сегодня же их образы — узнаваемые символы сёдзё 1990-х.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о смекалистых, отважных и разных героинях или выбрать спортивную историю по вкусу.

что почитать?

