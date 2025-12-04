Любовная Формула-4: «Сначала парни — потом цветы» — экранизация романтического хита 90-х

Сегодня благодаря тематическому каналу «Покебол с предсказанием» перенесемся в конец XX века, когда телеканал Asahi TV пытался завлечь новую аудиторию так называемым трендовым аниме. Среди них — экранизация невероятно популярной сёдзё-манги Ёко Камио «Сначала парни — потом цветы», которую выпустила студия Toei Animation («Цветущая банда Асуки», «Воровка-камикадзе Жанна»). Пока оригинал бил рекорды (в том числе Гиннеса), сериал будто бы канул в Лету. К счастью, есть Юлия Тарасюк всё помнит и может рассказать о трендах эпохи и неудаче телевизионщиков.
«Сначала парни — потом цветы
» — классика сёдзё
1990-х, оказавшая огромное влияние на индустрию. Первоисточник Ёко Камио
даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как абсолютный рекордсмен в сегменте девичьей манги по количеству выпущенных томов (речь о допечатках и переизданиях). Hana yori dango действительно стала легендой — правда, в первую очередь благодаря многочисленным дорамам по мотивам, а не аниме. Причем сериалы успели снять не только японцы
: свои версии выпустили даже США и Индия! Американская версия, правда, потерпела фиаско
— как в производстве, так и среди фанатов.
Цукуси Макино — храбрая и отзывчивая девушка из небогатой семьи. Ей удается поступить в престижную старшую школу Эйтоку, где бедных не любят, а негласными «королями» школы являются так называемые F4 (Flower 4) — квартет парней из влиятельных фамилий. Они начинают травить новенькую, когда та встает на защиту подруги. Хотя к травле присоединяется вся школы, Макино не сдается и решает противостоять F4. В итоге Цукуси влюбляет в себя их лидера Цукасу, наглого и нарциссичного хама. Юноша привык, что все ему подчиняются, поэтому сначала отпор девушки вызывает у него ярость, но чем больше он общается с ней — тем больше привязывается.
Сама же героиня млеет от чуткого красавца Руи, который, в отличие от заводилы, кажется более зрелым и мягким. Поначалу чувство девушки остается без ответа, ведь у парня уже есть пара. Историю двигают непростые взаимоотношения Цукуси и Цукасы, которые в итоге влюбляются друг в друга. Противостоять их чувствам будут и социальное неравенство, и недоброжелатели, и тараканы в голове обоих.
Современному зрителю сюжет аниме может показаться странным, но темы школьной травли, предательства и жестоких любовных треугольников были в тренде, когда публиковалась манга. Собственно, в начале 2000-х популярность историй о буллинге в сёдзё достигла пика c выходом таких работ, как «Жизнь» Кэйко Суэнобу
. В середине десятилетия вышло аниме «Гостевой клуб лицея Оран
», где школы для богатых и социальное неравенство как следует обсмеяли. Постепенно вышеперечисленные темы сошли на нет либо видоизменились.
Экранизация Toei Animation
(«Кэнди-Кэнди
», «Трапеция
») выходила в легендарном блоке «трендового аниме» телеканала Asahi TV
. Там предприняли одну из первых попыток транслировать шоу для девушек постарше (дзёсэй
) с акцентом на романтику и повседневность
. Первыми вышли «Мармеладный мальчик
» и «Соседские истории
», а «Сначала парни…» оказались последним сериалом блока. К сожалению, аниме не сыскало должной популярности — в том числе из-за маркетинга: товары по романтическим драмам продавать зрителям было куда более сложнее, чем игрушки по махо-сёдзё
. Концовка адаптации тоже вышла провальной — скомканной и внезапной. Причина в том, что манга продолжала выходить на момент окончания сериала. Однако со временем произведение всё же обрело заслуженную славу: дорамы по истории Ёко Камио оказались невероятно популярны.
Секрет франшизы, конечно, кроется в динамике между Цукуси и Цукасой — двух сильных и упрямых персонажа, влюбленных друг в друга. Многие следили с замиранием сердца за развитием отношений парочки, которая была чем-то новым для «девичьего» аниме. Сегодня же их образы — узнаваемые символы сёдзё 1990-х.
