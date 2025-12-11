Кино-Театр.Ру
И тебя вылечат: «Трапеция» — психотерапевтическая галлюцинация с ярким визуалом

Анимация >>
11 декабря 2025
Необычный визуал, нестандартная врачебная методика и незаурядный подход к повествованию — это лишь некоторые черты «Трапеции» Кэндзи Накамуры, который в нулевые, после экстравагантного сериала «Мононокэ», нашел еще один яркий способ врачевать человеческие души. Вновь, кстати, в стенах Toei AnimationСейлор Мун», «Мармеладный мальчик»). С замечательным образчиком японского сюра нас знакомит аниме-канал «Покебол с предсказанием». Как перестать беспокоиться по поводу и без, рассказывает Сергей Сергиенко.

Трапеция (2009)
фото: «Трапеции» (2009) / United Artists

Психиатр Итиро Ирабу консультирует пациентов в отдельном кабинете, мало похожем на обычную приемную. Благодарить за интерьерные и другие изыски нужно отца, заведующего клиникой: высокое положение родителя дарит мозгоправу определенную свободу, недоступную простым смертным. Речь не только о вычурном рабочем месте и медсестре Маюми, которая щеголяет в вызывающей униформе розового цвета, но и методах лечения. Далеко не все даже похожи на терапию в принципе, однако это не мешает им быть эффективными.

Читать 💊 Гарем для интертекстуалов: обзор франшизы «Моногатари»
«Трапеция» на первый взгляд притворяется эдаким альманахом отклонений от нормы: на прием к доктору Ирабу заглядывают и политики, и спортсмены, и журналисты, и якудза — кто только не. Каждый из 11 эпизодов посвящен одному посетителю и его расстройству, чей спектр также широк: от ОКР и ПТСР до нарциссизма и выгорания. Ко всем, разумеется, нужен индивидуальный подход, хотя в большинстве случаев лечение начинается одинаково: с опроса и укола. Первый ведется без привычных форм, а особая «витаминная смесь» должна выявить истинную суть пациента, которой в 90% случаев оказывается какое-то животное. Звериные повадки лучше демонстрируют особенности поведения.

Трапеция (2009)
фото: «Трапеции» (2009) / United Artists

Подобный ход мог бы смотреться странно и инородно или же ограничиться ролью фишки, как в «Необычном такси». Однако в руках Кэндзи Накамуры, наиболее известного по франшизе «Мононокэ», происходящее почти не вызывает удивления, за что стоит благодарить уникальный визуал шоу. «Трапеция» напоминает одновременно и упомянутые приключения Аптекаря, и «Игру разума» Масааки Юасы, и ряд других аниме, но не теряет при этом идентичности. «Безуминка» видеоряда с постоянно меняющимися стилями, яркими цветами и необычными паттернами отлично иллюстрирует центральную идею: норма довольно условна.

Читать 💊 Студент паранойи: абсурд юности в «Сказе о четырех с половиной татами»
Логика альманаха тоже работает сложнее, чем может показаться: каждая серия в том или ином виде отсылает к событиям других эпизодов (чтобы узнать подробности, нужно отсмотреть аниме целиком). В персональные сюжеты как бы невзначай просачиваются отголоски чужих судеб: так, бейсболист, чья карьера летит под откос из-за проблем с моторикой, сталкивается с журналистом, у которого чудовищное ОКР, а на фоне и вовсе может промелькнуть якудза с запущенной трипанофобией. Подобные включения чаще всего происходят неожиданно и не раскрываются целиком, но задают интересный тон повествования. Они же помогают увидеть общую картину, словно намекающую, что каждый из нас, вероятно, страдает от какого-либо расстройств. И не всегда те, у кого их нет, «нормальнее» людей с поставленным диагнозом.

Трапеция (2009)
фото: «Трапеции» (2009) / United Artists

В последнем суждении, пожалуй, и кроется главная красота «Трапеции». Методы доктора Ирабу при всей их радикальности оказываются действенными — даром, что не все клиенты получают полноценную помощь к финалу истории. В некоторых эпизодах речь идет скорее о валидации — в первую очередь, в глазах самих пациентов. В диалоге с одним из подопечных Ирабу прямо заявляет, что далеко не каждая проблема требует решения: иногда достаточно её принять, довольствуясь тем, что она может не мешать. Или даже помогать, подчеркивая определенные стороны характера.

Читать 💊 «Сядь на поезд Икс» — экспериментальный макабр Ринтаро
Стоит проговорить, что, несмотря на определенные абсурдность и комичность, «Трапеция» ни в коем случае не пытается умалить или высмеять ментальные сложности. За это во многом стоит благодарить Хидэо Окуду — автора ранобэ-первоисточника «Летящая трапеция» (так дословно переводится Kuuchuu Buranko). По всему видно, что при написании он основательно изучил те или иные реальные проблемы. Вкупе с визуальной детализацией (и аудиальной, к слову, тоже: Ирабу, например, озвучили два сэйю, которые меняются в зависимости от текущей «формы» врача) получается крайне запоминающееся произведение, которое в плане проработки тем и социальных проблем заслуживает место где-то рядом с «Агентом паранойи». Полезное, в общем, зрелище, напоминающее о хрупкости каждого и важности заботы как о себе, так и других.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о классных новинках 2024 года или обстоятельное интервью с режиссером «Мононокэ».

№ 1
Мечта о жевательной резинке   11.12.2025 - 19:25
Как человек, интересующийся психологией, оцениваю подход автора: показать ментальные расстройства через метафору животных - это неожиданно и свежо. Главное, чтобы не скатилось в поверхностную аллегорию.... читать далее>>
