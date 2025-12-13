Кино-Театр.Ру
Фото на память: «Агент времени» — захватывающий китайский триллер о попытках исправить всё

Анимация >>
13 декабря 2025
Сегодня нас ждет путешествие — не только во времени, но и в мир китайской анимации (дунхуа). «Агент времени» — один из самых хайповых проектов из Поднебесной, интерес к которому настолько велик, что в российском прокате можно увидеть фильм-компиляцию «Агент времени: Глава Инду». Неравнодушны к франшизе и те, кто любят аниме, так что разобраться в феномене шоу нам поможет тематический канал «Покебол с предсказанием». Тем более режиссер Хаолин Ли известен не только работой над «Благословением небожителей», но и китайско-японским альманахом «Вкусы молодости». Подробнее об остросюжетном хите рассказывает Ярославна Фролова.

Агент времени (2021-2027)
фото: «Агент времени» (2021 — настоящее время) / Bilibili, «Иви»

В небольшом фотоателье «Время» работают трое молодых людей: бойкая и ответственная Лин, молчаливый и рассудительный Гуан, взбалмошный и своенравный Сяоши. Помимо стандартных услуг здесь предлагают еще и одну — крайне необычную: сотрудники при помощи одного лишь снимка могут найти ответы на ваши вопросы. Парни Гуан и Сяоши обладают феноменальными способностями: один может наблюдать за событиями в реальности фотокарточки на протяжении 12 часов, второй — погружаться в запечатленное прошлое, вселяясь в тело автора изображения. Свой дар герои предпочитают использовать для благих целей: помогают отыскать пропавших людей или разобраться в причине давнего пожара. Главное правило, нарушаемое с завидным постоянством: ничего не менять, а только наблюдать. Дело в том, что идеалист Сяоши бросается исправлять любую несправедливость, один вид которой действует на него как красная тряпка на быка. Вмешательство в таймлайн, разумеется, выходит команде боком — и даже запускает роковую для них цепочку событий.

Читать ⏳ Добрый пришелец и попытки обмануть время в «Первородном грехе Такопи»
«Агент времени» — обласканное критиками и зрителями дунхуа студии LANБыть героем»), которое уже несколько лет сохраняет высокий рейтинг на MAL. Первый сезон вышел в 2021 году, и тогда опенинг сериала просто снес крышу пользователям TikTok. Под специально написанную для шоу песню Dive Back in Time дуэта JAWS пользователи копировали движения главных героев (танцевали буквально все, даже Тахён из группы BTS). Продолжение было неизбежно — правда, в нем команда неожиданно изменила формат повествования, хотя режиссером обоих сезонов выступил Хаолин ЛиБлагословение небожителей», «Вкусы молодости»). Новшество разделило зрителей на сторонников исходной концепций и тех, кому больше по душе продолжение.

кадр второго сезона
фото: «Агент времени» (2021 — настоящее время) / Bilibili, «Иви»

Дунхуа стартует как процедурал, фокусирующийся на миссиях фотоателье: каждая серия — эмоционально и сюжетно завершенная история, способная вызвать не только удивление, но и слезы — как эпизод с одинокой девушкой, которую работа и тоска загнали в тупик. Конечно, есть и сквозная линия с серийным маньяком из прошлого, чьи следы обнаруживаются в настоящем, но вертикальный формат позволяет не держать в голове большое количество фактов и историй, перемешивающихся на таймлайне.

Читать ⏳ «Девочка, покорившая время» — незабываемая история взросления
Второй сезон движется совсем по другой траектории. Это полноценный детективный триллер, где события закручиваются уже в первой серии и не останавливаются до финала. С каждым эпизодом добавляются не только новые прыжки во времени, но и ключевые герои вроде Сяо Лю и Вейна, прямо влияющие на сюжетную канву. Их появление и в «Главе Инду» доказывает, что новые персонажи и их сверхспобности будут лихо закручивать события. Плотность и темп резко возросли, а прошлое, настоящее и будущее образуют петлю, которая быстро сжимается на шеях центрального трио.

Агент времени (2021-2027)
фото: «Агент времени» (2021 — настоящее время) / Bilibili, «Иви»

Судя по рейтингам и кассовым сборам, китайская анимация обретает всё больше поклонников в Поднебесной и за её пределами. За рубежом, конечно, на себя обращают внимания дунхуа, работающие с национальными культурой и мифами, но предлагающие иностранцам еще и радость узнавания. Например, благодаря стилистике в духе Хаяо Миядзаки, Аюму Ватанабэ и Масааки Юасы, как в лирическом «По ту сторону океана», авантюрном «Магистре дьявольского культа» или живописном «Шторме», а в недавнем суперхите «Нэчжа», где находит отражение любовь китайских аниматоров к 3D, легко увидеть классическую историю героя. Каким бы ни были визуальные переклички, китайские мультфильмы отличают аутентичность и самобытность, так что «Агент времени», с одной стороны, радует вполне привычным экшн вокруг детективной истории, но в то же время удивляет модой и дизайном персонажей, выдающим китайский проект (особенно ярко это заметно во «Главе Инду»).

Читать ⏳ «Летнее время» — непредсказуемое аниме Ватанабэ с прыжками во времени
Глобально дунхуа Хаолина Ли заходит на территорию условного «Монстра», где есть и захватывающая детективная линия, и яркие проработанные персонажи, и приятный глазу визуал. При этом «Агенты» не заигрываются с мрачностью и обреченностью. Тут на выручку приходит юмор — неотъемлемая часть сериала, которая помогает не застрять в кровавых и жестоких дебрях, хотя уровень напряжения в финале второго сезона, кажется, достигает пика. Держится он и в «Главе Инду» — своего рода интерлюдии перед развязкой линии в третьем сезоне. Однако в ней же формируется ряд вопросов, уже разросшихся до фанатским теорий. Особенно будоражит зрителей происходящее с Вейном в финале.

Агент времени (2021-2027)
фото: «Агент времени» (2021 — настоящее время) / Bilibili, «Иви»

Вероятно, «Агент времени» цепляет не только многообразием тем — от домашнего насилия до суицида, — но и отлично скроенной историей. Благодаря саспенсу за развитием сюжета крайне интересно наблюдать, а особое удовольствие — погружаться в вязкую трясину моральных дилемм. Для бесконечных вариаций «проблемы вагонетки» нет решения ни у персонажей, ни у зрителей. Как, впрочем, и у всего мира.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать, как создавался новый «Триган» или интервью с автором манги «Пламенная бригада пожарных».

Поиск по меткам
что почитать?

