Образцовый финал: «Моя геройская академия» справилась там, где оступились «Очень странные дела»

фото: «Моя геройская академия: Финал» (2025) / TOHO, Crunchyroll
Восьмой сезон героической саги начинается без раскачки: противники сошлись в решающем сражении за мирное небо всей Японии. Битва вступает в критическую фазу: необходимо совладать с двумя эпицентрами зла — Всеми за одного и Томурой Сигараки. С первым бьется чистый антипод — бронированный до зубов Всемогущий, который в ходе дуэли оказывается на волосок от гибели, но в строй очень вовремя возвращается Кацуки Бакуго (ранее от почти неминуемой смерти его уберег герой-ниндзя Меткий Стрелок). Именно на его долю выпадает схватка с верховным антагонистом, который торопится напасть на Идзуку Мидорию. На последнем издыхании, после многочисленных взрывных атак, юноша берет вверх.
Читать🤞 Векны вечные: как закончился сериал «Очень странные дела»
В то же время бой с Томурой развивается по иному сценарию: Идзуку хочет не просто одолеть Сигараки, но достучаться до него и спасти некогда травмированного ребенка, утопающего в ненависти. За саму попытку ему предстоит заплатить высокую цену: расстаться с дарованной причудой Один за всех. На его стороне только души предыдущих владельцев суперсилы, которые хоть и не поддерживают идею Мидории, всё равно верят в него.
фото: «Моя геройская академия: Финал» (2025) / TOHO, Crunchyroll
Кульминация поединка за душу Сигараки наступает, когда Идзуку вместе с Наной Симурой проникает в воспоминания антагониста. Там происходит, по сути, акт психотерапии: прошлое не изменить, но, вернувшись к болезненным событиям, их можно ощутить заново, принять и отпустить. Герои не могут влиять на былое — их присутствие иллюзорно: они лишь пытаются глубже узнать Томуру и то, с чем ему пришлось столкнуться.
Читать🤞 Чем закончилась «Атака титанов» — франшиза с миллионной аудиторией
Силу его травмирующих переживаний ярко иллюстрирует то, как Мидорию атакует внутренний мир злодея, который всё же получает возможность еще раз испытать эмоции, зародившиеся в детстве. Теперь — «рядом» с искренним и сострадающим Идзуку, который, хоть и оппонент, готов слушать, в отличие от всех остальных. Добраться же до самого чувствительного момента помогает то, что Симура — бабушка Сигараки. Её выбор пути героини и постоянная занятость сильно отразились на родных: сын Котаро вырос холодным и отстраненным мужчиной, ненавидящим мать и защитников человечества. Даже одно упоминание бабушки вызывает у него такую ярость, что он бьет Томуру. Глядя на это, Нана осознает ошибку и ощущает всю боль, что ненароком причинила семье.
фото: «Моя геройская академия: Финал» (2025) / TOHO, Crunchyroll
Финалом ретроспективного путешествия становится вторжение в сознание Сигараки умирающего Всех за одного, который раскрывает, что изначально стоял за всеми бедами. Завоевав доверие озлобленного Котаро, он намеревался украсть причуду новорожденного Томуры, внедрив ему уничтожающую способность «Распад». Злодею требовалась марионетка, а впоследствии — идеальный сосуд для перерождения, заряженный ненавистью и волей к уничтожению. Этот момент напоминает о зеркальном контрасте антагониста с Идзуку: если носитель силы Одного за всех в любой момент готов взять на себя ответственность и ношу других людей, то Все за одного — лишь крадет чужие способности ради собственной выгоды, игнорируя нанесенный окружающим ущерб.
Читать🤞 «Стальной Алхимик: Братство» — аниме №1 для тех, кто не смотрит аниме
В этот момент «Моя геройская академия» напоминает зрителям еще один ключевой посыл: не нужно делать всё в одиночку. Рассчитывай на тех, кому доверяешь. Лишившись руки и оставшись с «тлеющими угольками» суперсилы, Мидория должен нанести решающий удар Сигараки, чтобы закончить масштабное сражение и злодеяния Всех за одного. Именно тогда из множественных порталов один за другим появляются друзья и учителя Идзуку, готовые ему помочь (прямо как в сцене из «Мстителей: Финала»). Его рану излечивает причуда малышки Эри, а Сотриголова передает лекарства и одежду — то, чем поделились обычные жители, наблюдающие за битвой издалека. Крики «Постарайся!» доносятся со всего света: от матери, соратников, наставников, простых граждан Японии и других стран (включая тех, кого Мидория встретил в полнометражных фильмах).
фото: «Моя геройская академия: Финал» (2025) / TOHO, Crunchyroll
«Я слышу голоса всех»: вера людей дает парню силы атаковать в последний раз. Он побеждает Томуру и буквально рассеивает тучи, за которыми скрывалось ясное голубое небо. Напоследок поверженный враг просит сообщить напарнику Спиннеру, что «Томура Сигараки до последнего сражался ради разрушения». Идзуку признает, что миссия злодея достигнута: всё уже разгромлено — и он никогда не сможет простить его за содеянное.
Что герои оставляют после себя?
фото: «Моя геройская академия: Финал» (2025) / TOHO, Crunchyroll
Одержав верх, герои помогают восстановлению послевоенной Японии. На подмогу даже приходят коллеги из других стран, и все, в том числе еще зеленые первокурсники ЮЭЙ, стремятся внести свой вклад в ремонт городской инфраструктуры.
Читать🤞 «Магия и мускулы» — комедия о волшебной школе и невероятной силе
Тем временем участников битвы преследует горечь потерь. Идзуку навещает в тюрьме злодея Спиннера, передавая ему последние слова Томуры и выслушивая преступника. Тот потерял смысл жизни, но обрел новую цель: написать книгу о настоящей истории Лиги Злодеев и их лидера. Адская семья Тодороки собирается в последний раз, чтобы навестить в больнице Тою (ака злодея Даби). Искалеченный Старатель намерен каждый день приходить к вновь обретенному сыну, желая хоть как-то исправить былые ошибки. Для Сёто визит к брату — шанс поставить точку в мрачном прошлом фамилии и хоть как-то узнать настоящего Тою (начиная с вопроса о любимом блюде). Отяко Урарака переживает убийство Тоги Химико, чья злодейская маска скрывала одинокую маленькую девочку. Все герои медленно приходят в себя — раны затягиваются, но впереди еще много работы.
фото: «Моя геройская академия: Финал» (2025) / TOHO, Crunchyroll
Повторится ли случай Томуры Сигараки? Это ключевой вопрос, не имеющий однозначного ответа. Есть лишь надежда на лучшее — что шрамы, оставленные миру, послужат ярким напоминанием о цене злодеяний и силе добра, которое всегда начинается с малого. С одного человека, протянувшего руку помощи. Именно это демонстрирует сцена с пожилой женщиной, когда-то испугавшейся растерянного маленького Томуру. В этот раз она берет за руку похожего израненного мальчика, преодолевая страх и не желая оставлять ребенка в беде (впоследствии он станет учеником ЮЭЙ). Финал «Моей геройской академии» подчеркивает: чтобы история не повторялась, нужно что-то менять.
Читать🤞 Не все герои носят плащи: мало кто знает, что эти фильмы сняты по комиксам
Дальнейшие события разворачиваются через восемь лет. Одноклассники Мидории теперь стараются во благо Японии — в парах и по одиночке. Беспричудный протагонист стал учителем в ЮЭЙ, где наставляет юных учеников на путь геройский, работая бок о бок с бывшим классным руководителем Сотриголовой. Здесь история Идзуку закольцовывается: всё началось со слов Всемогущего «Ты можешь стать героем», а теперь Мидория говорит их маленькому мальчику, который сомневается в себе. Когда-то вдохновленный кумиром, юноша повзрослел и сам превратился в ролевую модель. Более того — обрел новое начало не только как наставник. Вновь посланником силы оказывается Всемогущий, некогда передавший Идзуку причуду и наделивший верой в себя. В финальном эпизоде он дарит воспитаннику суперкостюм, созданный на деньги его друзей (во многом Бакуго). В нем парень сможет и дальше защищать Японию бок о бок с товарищами.
фото: «Моя геройская академия: Финал» (2025) / TOHO, Crunchyroll
Пускай комфортные дни в академии, музыкальные фестивали и подростковый максимализм остались позади, а шрамы, нанесенные войной, никогда не исчезнут, «Моя геройская академия» дарит веру, что любимых персонажей ждет еще много приключений. Бывшие ученики класса «А» — теперь спасители, несущие яркое знамя героев и вдохновляющие новые поколения.
«Моя геройская академия». 8 сезон. Тизер на японском языке
обсуждение >>