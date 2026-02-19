Кино-Театр.Ру
Очумелые ручки! «Гачиакута» — хитовая антиутопия о выброшенных вещах и людях

Анимация >>
19 февраля 2026
Хулиганский первоисточник, эффектный визуал, классный трейлер — сериал по хитовой манге Кэй Ураны сразу же привлекл внимание зрителей, ранее не слышавших о «Гачиакуте». За анимацию отвечают умельцы из Bones Film, чье портфолио еще только наполняется («Моя геройская академия: Вне закона», «Цугаи загробного мира»), но за её плечами — бренд и наследии головной студии BonesСтальной алхимик», «Моб Психо 100»). Погрузиться в мир волшебной свалки, где второй шанс получают люди и вещи, нам поможет тематический канал «Покебол с предсказанием». Как при помощи волшебных перчаток и старой-доброй антиутопии устроить себе досуг на ближайшую неделю, читайте в обзоре Ярославны Фроловой! Аниме продлили на второй сезон, так что продолжение не за горами.

Гачиакута (2025)
фото: «Гачиакута» (2025) / DEEP

Мир «Гачиакуты» представляется решительно дуальным. Есть высший свет и низшие слои. Есть преступники и благонадежные граждане. Есть земная твердь и бездна, куда отправляют самых опасных и непослушных. Там, как принято считать, они и находят последний приют. На протяжении дебютного сезона контрастное деление на черное и белое будто бы не подвергается сомнению. Однако сюжетная динамика позволяет ожидать, что всё не раз перевернется с ног на голову.

Читать 🧤 «Моя геройская академия: Вне закона» — житейское ответвление хита
Рудо — мальчишка не без тайн и странностей. Его руки покрывают ужасные ожоги неизвестного происхождения, а родители куда-то подевались. К счастью, пацана взял под крыло Регто, ставший для него моральным и эмоциональным ориентиром. Наставник помогает герою не только разобраться в законах мира, где им не повезло жить, но и анализировать переживания. Как заботливый родитель он ведет его через гнев из-за колкостей мальчишек, через первое сильное чувство к девчонке, через обиду на несправедливости жизни.

Гачиакута (2025)
фото: «Гачиакута» (2025) / DEEP

Главное — Регто открывает в подопечном талант: юноша не только знает цену «хламу», но и умеет находить ему самое невероятное применение. Очумелые ручки станут его главной фишкой: Рудо чинит, создает и перепридумывает вещи в мире, тонущем в мусоре, где всё отправляется на свалку, едва утратив былой лоск. Судьба распоряжается так, что пацана несправедливо обвиняют в убийстве, а значит, путь ему один — в Бездну. Чудом выжив, на дне Рудо открывает для себя по-настоящему интересную и остросюжетную жизнь. Теперь он горит желанием вернуться домой и отомстить.

Читать 🧤 Это всего лишь конец света: 10 аниме в постапокалиптических мирах
«Гачиакута» Кэй Ураны — гимн второму шансу для всех и вся, кого общество потребления записало в отбросы. В злоключениях Рудо считываются экологическая повестка и критика перепроизводства, но это не раздражающее нравоучение. Скорее — логичное развитие идей синтоизма в логике антиутопии (знакомых с цукумогами не удивишь мыслью о душе вещей). Мангака, по сути, лишь описала то, что видит каждый день.

Гачиакута (2025)
фото: «Гачиакута» (2025) / DEEP

Неудивительно, что приключения в Бездне по ощущениям и откликнулись больше всего тем, кто ощущает себя вычеркнутыми из жизни общества. В том числе тоскующим по юности вчерашним подросткам и инфантильным взрослым. Для них как будто и собран из обломков минувших лет вечный двигатель бунта. Команда «Гачиакуты» поженила «Отряд самоубийц» с «Аркейном», разрисовала стены граффити (за их дизайн отвечает Хидэёси Андо), добавила каждому герою внушительное количество пирсинга и тату, а также одела в наряды неформальной молодежи 2000-х.

Читать 🧤 Чем примечателен исекай «Отряд самоубийц из другого мира»
Солидный хронометраж первого сезона позволяет как следует познакомиться с этим миром. Внимательнее рассмотреть рисунки на стенах, заглянуть в Канвас-Таун, где стрит-арт — искусство и законный способ самовыражения, а не порицаемый обществом акт вандализма. Покопаться в истории и мироощущении основных героев, узнать, по каким принципам строится товарищество в этом обществе. Спойлер: на законах самых высоких!

Гачиакута (2025)
фото: «Гачиакута» (2025) / DEEP

Если бы над героями не нависала смертельная угроза в виде монстров, злодейских экспериментов и мусорного дождя, можно было бы сказать, что Бездна — идеальное новое воплощение Страны потерянных мальчишек (и девчонок в данном случае). В контркультурной версии Неверленда Джеймса Барри яркий вожак и его друзья играют в невероятные приключения и придумывают себе тысячу необычных забот. Наверняка каждый хоть раз да мечтал оказаться в таком месте бесконечных шалостей и воображения.

Читать 🧤 Плут с золотым сердцем и подросток-экстрасенс: «Моб Психо 100»
Жить в мире «Гачиакуты» ужасно интересно. Здесь все суперспособности уникальны: будь то ноги-ножницы Риё или волшебная сила татуировок Дзанки. Здесь хорошие стоят друг за друга горой, а злодеи ведут себя как ожидается: плюют на чужие жизни, упиваются безумием, руководствуются личной выгодой. Здесь высоко ценят живое общение, дружескую поддержку и таланты, но не требуют прыгать выше головы. В общем, продвигают идею адекватной заботы о себе, что хорошо иллюстрирует персонажная арка Дзанки, который пытается стать лучшим, но это, если честно, никому не нужно. Лишь бы был жив, цел, орел. Это Бездна здоровых отношений и принципов, которые не позволяют бить лежачего и безоружного, собой жертвуют ради другого, не требуя ничего в ответ, а еще обожают сладости. Естественно, существует и противовес: высшая организация, которая не может раскрыть истинных помыслов, но требует следовать правилам. Эдакие занудные и скучные «взрослые» эклектичной вселенной «Гачиакуты».

Гачиакута (2025)
фото: «Гачиакута» (2025) / DEEP

В целом, Урана лихо смешивает всё, что вздумается. Кажется, высшей цели, кроме желания классно провести время, тут искать не нужно. Эмоционально недоступный антагонист Зодил устраивает заварушку на несколько серий не ради победы, а в качестве эксперимента. Так и «Гачиакута» будто проводит художественные опыты, которые пока оборачиваются успехом.

«Гачиакута». Трейлер №2

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или интервью с создательницей «Гачиакуты».

что почитать?

