Воображение уступает реальности: «Энн Ширли» — история канадской девочки, которую обожают в Японии

Послевоенная Япония была очарована Аней из Зеленых мезонинов — героиней романов канадской писательницы Люси Мод Монтгомери, и сегодня эта любовь в Стране восходящего солнца никуда не делась. Её книги неоднократно экранизировали — есть даже старое аниме, — а в прошлом году вышла новая версия, которая для многих стала приятным открытием. Может сериал оказаться прорывом и для небольшой студии The Answer («Флаг», продолжение «Башни бога»). Разобраться в истории и особенностях этой прекрасной дружбы культур нам поможет тематический канал «Покебол с предсказанием». Андрей Серов рассказывает, чем же так хорош сериал «Энн Ширли» — не просто теплая история о непростом взрослении, но и важное послание тем, кто больше не находит красоту в окружающем мире.
фото: «Энн Ширли» (2025) / Crunchyroll, NHK Educational TV
Энн Ширли — рыжеволосая 11-летняя девочка из Новой Шотландии, наделенная удивительной фантазией, несмотря на трагические потрясения. Рано лишившись родителей, она вынуждена скитаться по приютам и приемным семьям. В её жизни мало доброты и тепла, но однажды героине улыбается удача, ведь её готова усыновить семья с острова Принца Эдуарда. Только возникает недоразумение: брат с сестрой Мэтью и Марилла Касберты хотели мальчика-подростка, который мог бы помогать по хозяйству, а к ним по ошибке отправляется разговорчивая и постоянно витающая в облаках Энн. Если Мэтью быстро очаровывается девочкой с ярким воображением, то строгая Марилла не сразу её принимает: «Никогда детей не воспитывала, а тут еще девочка!» На что Мэтью замечает: «Да, придется непросто. Зато она крайне любопытный ребенок».
Действительно, скучать с Энн Ширли не приходится: из-за детской наивности она часто попадает в неприятности, но благодаря бесконечной фантазии и любознательности успешно с ними справляется. «Каждая моя ошибка помогает мне избавиться от какого-нибудь недостатка», — философски замечает героиня. Она исследует природу и заводит друзей, стремится к высоким оценкам в школе и делает успехи в писательстве, ставит достойные жизненные цели и учится ценить простые будничные радости. На глазах девочка растет и становится всё более сознательной, уверенной в себе и самостоятельной. Наблюдать за этими переменами по-настоящему увлекательно, а то, как добродушие Энн покоряет жителей Авонлеи, может растрогать особо впечатлительных зрителей. Как замечает в одной из серий Ширли: «Оказывается слезы бывают от счастья!»
фото: «Энн Ширли» (2025) / Crunchyroll, NHK Educational TV
«Аню из Зеленых Мезонинов», как называется оригинальный роман канадской писательницы Люси Мод Монтгомери, очень любят в Японии. Знакомство с отважной рыжеволосой девочкой началось в послевоенный период, когда в библиотеках появился изначально подпольный перевод Ханако Мураоки (об этом даже сняли фильм!). С тех пор Энн Ширли стала не просто героиней из школьной программы, а образом, вдохновившим многих японских женщин (и не только). В 1990 году на Хоккайдо даже открыли тематический парк Canadian World, где можно посетить локации из книги.
Впечатляет и биография самой Монтгомери, чей дебют случился в 1908-м и удостоился высокой оценки Марка Твена. События книги во многом вдохновлены её личным опытом: мать Люси умерла через 21 месяц после рождения дочери, а отец передал опеку над девочкой родителям покойной супруги. Мод воспитывали в строгости, и она не стремилась проводить время со сверстниками, предпочитая чтение, фантазии и сочинение рассказов. Её трепетное отношение к природе острова Принца Эдуарда и унаследовала Энн: «Впервые в жизни мое воображение уступило реальности», — уже в начальной серии восклицает она при виде аллеи цветущих белых деревьев.
фото: «Энн Ширли» (2025) / Crunchyroll, NHK Educational TV
Неудивительно, что такой живописный и жизнеутверждающий сюжет неоднократно экранизировали. Особое место по праву занимает аниме Исао Такахаты, вышедшее в 1979 году. Будущий сооснователь Ghibli, как обычно, скрупулезно подошел к материалу — и его «Анну из Зеленых Мезонинов» можно легко принять за канадский мультфильм, если бы не японская речь. Совсем иначе — эмоциональнее, ярче и современнее — выглядит сериал The Answer Studio, где адаптированы первые три романа из цикла про Энн. За дизайн персонажей отвечал Кэнъити Цутия («Сад изящных слов», «Вкусы молодости»), а за режиссуру — Хироси Кавамата («Флейта Хала», «Дюгонь Дюдю»).
Каждый эпизод радует пестрой цветовой палитрой, а аниматоры не упускают шанса посмаковать виды природы. Нередко пейзажи напоминают полотна импрессионистов — и тут же становится ясно, чем Энн так милы родные просторы. Хотя действие происходит в Канаде начала XX века, визуально новая «Энн Ширли» совсем не кажется старомодной, благодаря плавным движениям, вспышкам чувств и крупным планам (куда же без них). Также в некоторых эпизодах визуализированы фантазии героини. Например, когда Энн проезжает с Мэтью по Аллее цветущих белых деревьев, воображение девочки рисует стволы в образе невест. Ну и, конечно, хочется выделить милый опенинг с композицией Yokan («Предчувствие») в исполнении Tota и лирический эндинг, где звучит песня Heart певицы Laura Day Romance.
фото: «Энн Ширли» (2025) / Crunchyroll, NHK Educational TV
«Энн Ширли» — яркий пример аниме, которое необходимо смотреть и взрослым и детям. Каждый найдет что-то важное для себя: те, кто постарше, вспомнят, какими непоседами и мечтателями были, а юные зрители — вдохновятся историей девочки из Авонлеи с её несгибаемым характером и постепенным принятием себя. Героиня растет с каждой новой серией, а вместе с ней меняются цели и желания, окружение и проблемы. В дальнейшем её ждут радости и трагедии, открытия и достижения, смерти и войны — всё-таки у Люси Мод Монтгомери была не самая простая судьба (только друзей и возлюбленных она похоронила немало).
Всё это потом, а пока у героини (и нас) есть возможность побыть ребенком. Возвращаться в дом с зелеными крышами, слышать детский смех и верить, что облака похожи на животных, а все любовные романы обязательно заканчиваются хеппи-эндом. Энн однажды замечает: «Как всё-таки здорово, что есть столько всего неизведанного! Разве можно не радоваться, что живешь, когда вокруг такой интересный мир?» Даже лишившись богатого воображения, не согласиться с ней попросту невозможно.
