Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Воображение уступает реальности: «Энн Ширли» — история канадской девочки, которую обожают в Японии

Анимация >>
26 февраля 2026
Послевоенная Япония была очарована Аней из Зеленых мезонинов — героиней романов канадской писательницы Люси Мод Монтгомери, и сегодня эта любовь в Стране восходящего солнца никуда не делась. Её книги неоднократно экранизировали — есть даже старое аниме, — а в прошлом году вышла новая версия, которая для многих стала приятным открытием. Может сериал оказаться прорывом и для небольшой студии The AnswerФлаг», продолжение «Башни бога»). Разобраться в истории и особенностях этой прекрасной дружбы культур нам поможет тематический канал «Покебол с предсказанием». Андрей Серов рассказывает, чем же так хорош сериал «Энн Ширли» — не просто теплая история о непростом взрослении, но и важное послание тем, кто больше не находит красоту в окружающем мире.

Энн Ширли (2025)
фото: «Энн Ширли» (2025) / Crunchyroll, NHK Educational TV

Энн Ширли — рыжеволосая 11-летняя девочка из Новой Шотландии, наделенная удивительной фантазией, несмотря на трагические потрясения. Рано лишившись родителей, она вынуждена скитаться по приютам и приемным семьям. В её жизни мало доброты и тепла, но однажды героине улыбается удача, ведь её готова усыновить семья с острова Принца Эдуарда. Только возникает недоразумение: брат с сестрой Мэтью и Марилла Касберты хотели мальчика-подростка, который мог бы помогать по хозяйству, а к ним по ошибке отправляется разговорчивая и постоянно витающая в облаках Энн. Если Мэтью быстро очаровывается девочкой с ярким воображением, то строгая Марилла не сразу её принимает: «Никогда детей не воспитывала, а тут еще девочка!» На что Мэтью замечает: «Да, придется непросто. Зато она крайне любопытный ребенок».

Читать 🍁 Городская стометровка Резе: 10 аниме, по которым мы запомним 2025 года
Действительно, скучать с Энн Ширли не приходится: из-за детской наивности она часто попадает в неприятности, но благодаря бесконечной фантазии и любознательности успешно с ними справляется. «Каждая моя ошибка помогает мне избавиться от какого-нибудь недостатка», — философски замечает героиня. Она исследует природу и заводит друзей, стремится к высоким оценкам в школе и делает успехи в писательстве, ставит достойные жизненные цели и учится ценить простые будничные радости. На глазах девочка растет и становится всё более сознательной, уверенной в себе и самостоятельной. Наблюдать за этими переменами по-настоящему увлекательно, а то, как добродушие Энн покоряет жителей Авонлеи, может растрогать особо впечатлительных зрителей. Как замечает в одной из серий Ширли: «Оказывается слезы бывают от счастья!»

Энн Ширли (2025)
фото: «Энн Ширли» (2025) / Crunchyroll, NHK Educational TV

«Аню из Зеленых Мезонинов», как называется оригинальный роман канадской писательницы Люси Мод Монтгомери, очень любят в Японии. Знакомство с отважной рыжеволосой девочкой началось в послевоенный период, когда в библиотеках появился изначально подпольный перевод Ханако Мураоки (об этом даже сняли фильм!). С тех пор Энн Ширли стала не просто героиней из школьной программы, а образом, вдохновившим многих японских женщин (и не только). В 1990 году на Хоккайдо даже открыли тематический парк Canadian World, где можно посетить локации из книги.

Читать 🍁 История Японии в аниме: от шедевров Ghibli до «Истребителя демонов»
Впечатляет и биография самой Монтгомери, чей дебют случился в 1908-м и удостоился высокой оценки Марка Твена. События книги во многом вдохновлены её личным опытом: мать Люси умерла через 21 месяц после рождения дочери, а отец передал опеку над девочкой родителям покойной супруги. Мод воспитывали в строгости, и она не стремилась проводить время со сверстниками, предпочитая чтение, фантазии и сочинение рассказов. Её трепетное отношение к природе острова Принца Эдуарда и унаследовала Энн: «Впервые в жизни мое воображение уступило реальности», — уже в начальной серии восклицает она при виде аллеи цветущих белых деревьев.

Энн Ширли (2025)
фото: «Энн Ширли» (2025) / Crunchyroll, NHK Educational TV

Неудивительно, что такой живописный и жизнеутверждающий сюжет неоднократно экранизировали. Особое место по праву занимает аниме Исао Такахаты, вышедшее в 1979 году. Будущий сооснователь Ghibli, как обычно, скрупулезно подошел к материалу — и его «Анну из Зеленых Мезонинов» можно легко принять за канадский мультфильм, если бы не японская речь. Совсем иначе — эмоциональнее, ярче и современнее — выглядит сериал The Answer Studio, где адаптированы первые три романа из цикла про Энн. За дизайн персонажей отвечал Кэнъити ЦутияСад изящных слов», «Вкусы молодости»), а за режиссуру — Хироси КаваматаФлейта Хала», «Дюгонь Дюдю»).

Читать 🍁 «Малышка Маруко» — на этом аниме выросло несколько поколений японцев
Каждый эпизод радует пестрой цветовой палитрой, а аниматоры не упускают шанса посмаковать виды природы. Нередко пейзажи напоминают полотна импрессионистов — и тут же становится ясно, чем Энн так милы родные просторы. Хотя действие происходит в Канаде начала XX века, визуально новая «Энн Ширли» совсем не кажется старомодной, благодаря плавным движениям, вспышкам чувств и крупным планам (куда же без них). Также в некоторых эпизодах визуализированы фантазии героини. Например, когда Энн проезжает с Мэтью по Аллее цветущих белых деревьев, воображение девочки рисует стволы в образе невест. Ну и, конечно, хочется выделить милый опенинг с композицией Yokan («Предчувствие») в исполнении Tota и лирический эндинг, где звучит песня Heart певицы Laura Day Romance.

Энн Ширли (2025)
фото: «Энн Ширли» (2025) / Crunchyroll, NHK Educational TV

«Энн Ширли» — яркий пример аниме, которое необходимо смотреть и взрослым и детям. Каждый найдет что-то важное для себя: те, кто постарше, вспомнят, какими непоседами и мечтателями были, а юные зрители — вдохновятся историей девочки из Авонлеи с её несгибаемым характером и постепенным принятием себя. Героиня растет с каждой новой серией, а вместе с ней меняются цели и желания, окружение и проблемы. В дальнейшем её ждут радости и трагедии, открытия и достижения, смерти и войны — всё-таки у Люси Мод Монтгомери была не самая простая судьба (только друзей и возлюбленных она похоронила немало).

Читать 🍁 «Блюз машины времени...» — будничная фантастика с музыкой Митиру Осимы, работавшей над «Энн Ширли»
Всё это потом, а пока у героини (и нас) есть возможность побыть ребенком. Возвращаться в дом с зелеными крышами, слышать детский смех и верить, что облака похожи на животных, а все любовные романы обязательно заканчиваются хеппи-эндом. Энн однажды замечает: «Как всё-таки здорово, что есть столько всего неизведанного! Разве можно не радоваться, что живешь, когда вокруг такой интересный мир?» Даже лишившись богатого воображения, не согласиться с ней попросту невозможно.

«Энн Ширли». Тизер на японском языке

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или модных нарядах из спортивной драмы «Бей эйс!».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Очумелые ручки! «Гатиакута» — пирсинг, тату и граффити в подпольном Неверленде
Ваш любимый российский сериал не аниме? Давайте проверим!
Останется только один: фильмы и сериалы о смертельных играх
Неугасающий огонь: «Пламенная Альпийская роза: Джуди и Ланди» — история взросления в 1930-е
«Вкусы молодости» — аниме, которое делали студия Макото Синкая и создатели «Благословения небожителей»
Поиск по меткам
GhibliThe Answer StudioАндрей СеровАнимацияанимеЭкранизация
персоны
Исао Такахата
фильмы
Анна из зелёных мезониновБашня БогаВкусы молодостиДюгонь ДюдюСад изящных словФлагЭнн из Зеленых крышЭнн из Зелёных крыш: ПродолжениеЭнн из Зелёных МезониновЭнн Ширли

фотографии >>
"Энн Ширли" (2025)
"Энн Ширли" (2025)
"Энн Ширли" (2025)
"Энн Ширли" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталья Климова
25 февраля ушла из жизни актриса Наталья Климова.
Владимир Довжик
24 февраля ушел из жизни актер Владимир Довжик.
Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.
Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.

День рождения >>

Мярт Аванди
Оксана Базилевич
Яков Волков
Евгений Жариков
Илья Ильин
Марина Кондратьева
Иван Мартынов
Георгий Траугот
Михаил Хмуров
Джеки Глисон
Марк Дакаскос
Маделин Кэрролл
Мирослава
Тереза Палмер
Бетти Хаттон
Джекки Шварц
все родившиеся 26 февраля >>

Афиша кино >>

Соблазн
драма, мелодрама, триллер
США, Франция, 2001
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
драма, приключения
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Драники
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
Мой друг
драма, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен