Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Снега больше не будет? «Санда» — рождественская антиутопия о культе молодости и демографической зиме

Анимация >>
5 марта 2026
Провожаем зиму с одним из лучших аниме прошлого года — мрачной рождественской сказкой Пару Итагаки, которая заявила о себе мангой «Выдающиеся звери». Как превращение в Санту обычного школьника подсвечивает обилие социальных проблем (в Японии и не только), нам расскажет тематический канал «Покебол с предсказанием». Адаптировать новую работу художницы взялись фантазеры из студии Science SARU, которой одинаково хорошо даются исторические полотна («Повесть о доме Тайра»), подростковые мистические комедии («Дандадан») и пестрый ироничный сай-фай («Духи Деко»). О морозной свежести «Санды» — визуальной и смысловой — в обзоре Алексея Филиппова.

Санда (2025)
фото: «Санда» (2025) / Amazon Prime Video

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Санда Кадзусигэ обнаружил, что он у себя в постели превратился в могучего деда. На самом деле 14-летний протагонист манги Пару Итагаки осознал себя в новом статусе, лежа посреди опустевшего класса с кухонным ножом в груди. На тот свет паренька чуть не отправила Фуюмура Сиори — высокая, 182 сантиметра, соседка по парте и староста. Не со зла: девушка отчаянно хотела пробудить в сверстнике дух Санта-Клауса, чья помощь ей потребовалась в одном достаточно интимном деле. В Японии 2080-го никто не доверится интуиции ребенка, чтобы перевернуть школу вверх дном, разыскивая «привидение». В каком-то смысле Фуюмура надеется на чудо.

Читать 🌲 Закон каменных джунглей: «Выдающиеся звери» и серьезные темы
К финалу XXI века Страна восходящего солнца приближается в состоянии жесткого кризиса — демографического и экономического. В эпоху Тэнси («ангел», 天使) рождаемость упала, как никогда прежде: на весь архипелаг — 50 тысяч детей младше 15 лет, что не могло не сказаться на большинстве сфер жизни. Государство взяло юность под контроль, принявшись баловать молодежь в условиях жесткого надзора. Поколению Санды и Фуюмуры можно стоять на голове и не думать о будущем, но запрещено спать — так решено тормозить преждевременное взросление. Все необходимые витамины и минералы они получают из особо сбалансированной пищи (звучит как корм для животных), а заранее спланированные браки с ровесниками или ровесницами избавляют подростков от романтического стресса (и свободы выбора). Зато убийство взрослых не считается тяжким преступлением — детей с таким резюме просто отправляют в специальный класс.

Санда (2025)
фото: «Санда» (2025) / Amazon Prime Video

При такой безрадостной социальной архитектуре Сиори и понадобился забытый и объявленный вне закона волшебник с бородой. Девушка надеется разыскать пропавшую соседку по комнате Оно Итиэ. В школе её уже объявили мертвой, но Фуюмура отказывается верить в некрологи взрослых. Так в груди паренька с располагающей детской мордашкой и оказывается нож — перевоплощаться добровольно Кадзусигэ отказался, не подозревая, что он действительно потомок Санты. Мангака Пару Итагаки вновь, как и в прославивших её «Выдающихся зверях», разгоняет повествование за счет детективной интриги, однако учебное заведение Дайкоку Айго хранит иные секреты, чем Черритонская школа с антропоморфными животными. Если там в фокусе оказывались нетерпимость и конфликты на почве (любых) различий, то «Санде» фундаментом служат отношения людей с течением времени, выраженные в субъективном понимании «взросления» и «возраста».

Читать 🌲 Как оккультный хит «Дандадан» меняется во втором сезоне
На верхнем драматическом уровне все персонажи испытывают кризис самоопределения. Особенно заметны трудности с переходом в новый статус, конечно, у подростков. Санда, обычно полагающийся на юношескую кавайность, не может привыкнуть к пенсионерской дальнозоркости и брутальности морщин, а пубертатные романтические всполохи теперь охлаждают родительские инстинкты и дедморозная благостность (вчерашних сверстников он начинает воспринимать как нуждающихся в помощи детей). Рослая Фуюмура испытывает тотальный диссонанс, поскольку на ней расходятся мерки «нормы»: высокая нескладная фигура, нейроотличное поведение, особая привязанность к Оно — всё противоречит открыточному представлению о «мечтательной и феминной девочке-подростке». Тихая с виду Наматамэ Фуми, напротив, казалось бы, не выделяется из толпы, хотя она из класса взрослоубийц, — садистическую наклонность обнажила семейная нетерпимость к старению.

Санда (2025)
фото: «Санда» (2025) / Amazon Prime Video

Итагаки подчеркивает, что именно родительские фигуры, ведомые заблуждениями и комплексами, зачастую формируют у детей искаженное представление о зрелости. 92-летний директор Осибу Хифуми настолько одержим поддержанием юности, что превратил себя, по сути, в киборга, собранного заново из чужих или искусственных органов (о реальном возрасте напоминают лишь сердце в банке и морщинистые, как кора дерева, ладони). Столь же яростно, как хирурги резали его плоть, глава школы оберегает детей от психологических травм, возведя мнимую невинность детства в культ. Циничный охотник за Сантами из специального отряда Ягиуда Сабуро тоскует по временам, когда был ловок и юн, хотя и осознает, глядя на Санду, что нередко шел на поводу у социального одобрения. Благодаря этому контакту с внутренним подростком он внезапно оказывается не таким уж и врагом для протагониста, в котором видит молодого себя.

Читать 🌲 «Скотт Пилигрим жмет на газ» — задорная история Питера Пэна XXI века
Естественное течение вещей принимает лишь Тэцудомэ Тоё — 95-летняя председательница правления Дайкоку Айго. Отпустив все условности, она позволяет себе быть и капризной, и прозорливой, и боевитой. Ведь подобно детям люди преклонного возраста начинают плевать на иерархии и беспокойство по поводу чужого мнения. Так студия Science SARU вновь, как в хитовом «Дандадана», обзаводится козырем фасона «турбобабка»; впрочем, эксцентрично мудрый наставник, сочетающий малый рост и долгие лета, — расхожий японский троп, чей век тянется от фольклора до «Драгонболла». В случае матриархини с хитрецой, вероятно, не последнюю роль играет почти вековой стаж: свидетельница XX столетия застала не только Санту на пике славы, но и смену времен года — естественный ход вещей.

Санда (2025)
фото: «Санда» (2025) / Amazon Prime Video

Мир Санды отчего-то лишен этого цикла — буквально, зимой и летом одним цветом, — что художники Science SARU мастерски передают в приглушенной гамме, то выцветающей до монохрома, то взрывающейся рождественской пестротой. Несмотря на задор юности, в кадре витает отравляющее безвременье, намекающее на стагнацию общества и иллюзорность будущего. Итагаки выкручивает на максимум не только подростковые фантазии и страхи о столкновении со взрослой жизнью, но и, кажется, риторику государства, обеспокоенного демографической катастрофой, питающейся от суммы глобальных проблем — в том числе «эпидемии» бессонницы. Недаром Дайкоку Айго, расположенная в здании бывшего универмага, напоминает паноптикум, а её принципы — чуть ли не инкубатор (что созвучно с пропагандой деторождения, которую можно заметить в фильмах и аниме).

Читать 🌲 «Малышка Маруко» — аниме, на котором росли поколения японцев
Глобально сериал не углубляется в биополитику, а лишь рифмует бытовую тоску и недостаток гибкости во взрослом мышлении. Оттого красной тряпкой (!) для директора-кокетки и спецслужб оказывается сказочный друг детей — поставщик веры в чудо, а значит — перемену участи. Как мускулистый старик раскрашивает повседневность школьников, так и режиссер Томохиса Симояма вместе с командой аниматоров превращает каждый кадр в праздник эффектных ракурсов, лайн-арта, монтажных трюков и цветовых акцентов (пролог выполнен чуть ли не в стилистике «Города грехов» с его кровавыми акцентами посреди чб). Благодаря их азарту и озорству «Санда» ворочает масштабные категории, будто те не тяжелее носка для подарков. Правда, бодрое начало не страхует от роста драматических ставок и последующих сложностей. Как завещал Гаспар Ноэ: время убивает всё.

«Санда». Трейлер №2 на японском языке

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или создании мира «Выдающихся зверей».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Воображение уступает реальности: «Энн Ширли» — история канадской девочки, которую обожают в Японии
Самый лучший «Город» на Земле: рассказываем о новом шедевре Kyoto Animation
Шепоты и блики: «Твой цвет» — нежное аниме о том, что зажигает сердца рок-тихонь
Травма свидетеля: «Повесть о доме Тайра» — современная классика по мотивам средневекового предания
Большой и добрый паноптикум: Марк Твен и Мишель Фуко в метавселенной «Духов Деко»
Поиск по меткам
Science SaruАлексей ФилипповАнимацияанимесёнэнЭкранизация
персоны
Мария ИсэАюму МурасэАнна НагасэГаспар НоэТомохиса СимоямаЮки СинТосихико Сэки
фильмы
Выдающиеся звериГород греховДандаданДраконий жемчугПовесть о доме ТайраСандаЮрэй Дэко

фотографии >>
"Санда" (2025)
"Санда" (2025)
"Санда" (2025)
"Санда" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тимур Искяндаров
3 марта ушёл из жизни кинооператор Тимур Искяндаров.
Анатолий Хвастунов
3 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Хвастунов.
Ольга Кириченко
3 марта ушла из жизни актриса Ольга Кириченко.
Галина Чурилова
2 марта ушла из жизни актриса Галина Чурилова.
Слава Цукерман
2 марта ушёл из жизни режиссёр Слава Цукерман.
Николай Коляда
2 марта ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Коляда.

День рождения >>

Евгений Вакунов
Владимир Дюков-Самарский
Роман Индык
Нил Кропалов
Екатерина Маликова
Талгат Нигматулин
Серафима Низовская
Баадур Цуладзе
Елена Яковлева
Адриана Барраса
Иван Доан
Ева Мендес
Пейман Моади
Дин Стокуэлл
Рекс Харрисон
Крэйг Хилл
все родившиеся 5 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram