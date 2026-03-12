Кино-Театр.Ру
Деконструкция LIVE (апрель 2026)
Не бойся, Мари, я Цунагу: «Пересечение стен любви с тобой» — милая и откровенная школьная романтика

12 марта 2026
Встречаем весну с дикой, но симпатичной (и пушистой!) школьной романтикой «Пересечение стен любви с тобой», которым в прошлом году порадовала студия MillepenseeТеннис», «Девушка, в которую я влюбился на Окинаве, говорит на диалекте, и с ней трудно иметь дело»). Разобраться в особенностях проекта по манге Тихиро Юдзуки, выходящей с 2021 года, нам поможет аниме-канал «Покебол с предсказанием». Чем классический на первый взгляд сюжет о девушке и волке может удивить неподготовленного зрителя, читайте в обзоре Юлии Тарасюк.

Любовь сквозь стены (2025)
фото: «Пересечение стен любви с тобой» (2025) / Tokyo MX, Kansai TV, AT-X

Отношения девушки и некоего антропоморфного существа — не новая тема в манге и аниме, какое-то время назад даже ставшая трендом. Популярности таких историй привела к появлению, например, «Девочки из Чужеземья», «Невесты чародея», «Принесенной в жертву принцессы и царя зверей». Сюда же вполне можно отнести и «Пересечение стен любви с тобой».

Читать Давайте жить дружно: обзор аниме «Жертвенная принцесса и владыка зверей»
Мари Асака — идеальная девушка, будто из сёдзё-манги 2000-х: добрая, отзывчивая и порядочная. При этом невероятно милая и женственная — что уже характернее для героинь современного мейнстримного сёдзё. Окружающий героиню мир напоминает наш, только помимо людей его населяют антропоморфные животные, сочетающие человеческие и звериные качества.

Любовь сквозь стены (2025)
фото: «Пересечение стен любви с тобой» (2025) / Tokyo MX, Kansai TV, AT-X

Живут они в своеобразном «гетто», отгороженном стенами. Войти и выйти можно строго по специальным разрешениям. Внутри расположен милый городок практически со всеми удобствами, но высоченная ограда всё равно психологически давит на его обитателей. Такое разделение связано с предрассудками в обществе, где многие всё еще боятся зверолюдей, опасаясь их животной природы.

Читать «В поисках Полной Луны»: Если бы Сейлор Мун решила стать популярной певицей
Наша Мари не из таких. Познакомившись с новым одноклассником Цунагу Хидакой, она быстро начинает им интересоваться. Высокий полуволк участвует в эксперименте по адаптации зверолюдей в человеческом обществе. Дело в том, что он мечтает стать врачом, поэтому и отправился в людскую старшую школу. Интересно, что родители Цунагу — человеческая женщина и зверолюд, проживающие за стеной. С ними у юноши очень хорошие и доверительные отношения.

Любовь сквозь стены (2025)
фото: «Пересечение стен любви с тобой» (2025) / Tokyo MX, Kansai TV, AT-X

Несмотря на множество различий, парень и девушка проникаются симпатией и влюбляются. Тут-то и начинаются неизбежные испытания. Всё-таки в школе далеко не все рады появлению странного одноклассника. А вдруг он озвереет и нападет? К счастью, находятся и те, кто поддерживает новичка. Влюбленным очень помогает Юкихиро — друг детства Мари, добрый и милый парень. Вот только со временем он тоже влюбляется в подругу. Получится ли у него сохранить дружбу с Цунагу?

Читать «Выдающиеся звери» — серьезное аниме о социальных язвах
Аниме поднимает вечные темы: среди основных — конечно, взаимоуважение и принятие тех, кто не похож на тебя. Можно подумать, что всё это мы уже видели, но тут дают о себе знать особенности первоисточника. Дело в том, что мангу Тихиро Юдзуки вполне можно отнести к очень популярному сейчас направлению сёдзё — TL (Teen’s love). Это истории с упором на описание романтических отношений, включая секс. Порой в таких произведениях всё как бы немного «на грани» — так же дела обстоят и в «Пересечение стен любви с тобой», что может несколько шокировать неподготовленного зрителя.

Любовь сквозь стены (2025)
фото: «Пересечение стен любви с тобой» (2025) / Tokyo MX, Kansai TV, AT-X

В аниме герои много целуются, обсуждают физические контакты, а некоторые эпизоды — очень чувственные, хотя до постельных сцен не доходит. Очевидно, что из-за этой особенности лицензионный выпуск аниме в российских онлайн-кинотеатрах приостановили. Вероятно, прокатчики решили перестраховаться на фоне кейса с блокировкой пиратского сайта, где была размещена манга о романе девушки и змеи.

Читать «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» — теплый школьный ромком
Экранизация у студии MillepenseeДа, я паук, и что с того?», «Теннис») вышла неплохая, хотя и напоминает затравку для чтения манги, отчего кульминационный конфликт в сериале кажется довольно слабым. Да и та же Мари на фоне героинь современного сёдзё может показаться несколько безликой. Зато графика в сериале просто потрясающая: хорошо проработаны и серьезные, и комедийные моменты (где Цунагу выглядит как забавный пушистик).

«Любовь сквозь стены». Трейлер с английскими субтитрами

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или смекалистых, отважных и разных героинях в современной мультипликации.

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
