Игрушки вместо автоматов: почему «Семья шпиона» в третьем сезоне ранит еще сильнее

16 мая 2026
Четыре года назад спецагент-виртуоз с позывным Сумрак прибыл в Берлинт, столицу Остании, чтобы предотвратить нападение на родной Весталис. Теперь он живет там под именем Лойд Форджер, работает психотерапевтом и делит квартиру с фиктивными родственниками: женой — наемной убийцей Йор, притворяющейся сотрудницей почты, и дочерью Аней, которая обладает телепатическими способностями. Тем временем хитовая комедия «Семья шпиона» уже разрослась до трех сезонов, охватив с 60 по 87 главу оригинальной манги Тацуи Эндо. Как обстоят дела у Форджеров, нам поможет разобраться аниме-канал «Покебол с предсказанием». Внешне — без сюрпризов: за визуал всё также отвечают студии WitЯйба», «Моя подруга-олениха Нокотан») и CloverworksВетролом», «Благоухающий цветок расцветает с достоинством»). Зато повествование, уверен Андрей Серов, развивается всё более драматично и приземленно.

фото: «Семья шпиона». Третий сезон (2025) / Crunchyroll

Операция «Неясыть» продолжается: в Берлинте всё еще беспокойно, а до выполнения миссии по-прежнему далеко. Агент Сумрак, он же Лойд Форджер, ищет подход к влиятельному политику Доновану Десмонду: если не напрямую, то благодаря дружбе Ани с его младшим сыном Дэмиеном. Девочка как раз умудряется снова заработать тонитр, добровольно пожертвовав отпрыску чиновника платочек на внеплановом школьном досмотре, где оценивают порядок в карманах и портфелях. Однако её близящийся — во всяком случае, в фантазии — триумф может омрачить вмешательство мамы. Йор случайно знакомится с Мелиндой Десмонд и попадает в её «Общество жен-патриоток». Кто же из Форджеров первым удостоится приглашения в фамильное поместье? Интрига жива до самой последней серии!

В третьем сезоне «Семьи шпиона» хватает важных событий. Хотя всё начинается с довольно скучной миссии в парке, вторая и третья серии — пожалуй, одни из самых эмоционально сильных во всем шоу. Недаром на обложке десятого тома манги вместо модного дизайнерского стула изображены руины, на которых сидит юный Сумрак с игрушечным автоматом. Эти эпизоды посвящены детству Лойда в Весталисе — нескольким спокойным дням перед войной, когда дети в руках держали игрушки, а не настоящее оружие.

фото: «Семья шпиона». Третий сезон (2025) / Crunchyroll

Сентиментальный тон всему сезону задает трогательный опенинг, поставленный Синго Нацумэ, чьи «Сонни Бой» и «Блюз машины времени…» не раз вызывали схожее чувство тоски, а в особенно эмоциональные моменты — даже слезы. В заставке Аня держит за руку маленьких Йор и Лойда: окруженные игрушками, они вместе бегут куда-то вдаль, напоминая, что родители тоже когда-то были детьми. Звучит песня Protect the Light легендарной рок-группы Spitz, посвященная тому, как важно защитить «свет» внутри семьи. Его герои и пытаются скрыть от жестокого внешнего мира. Кстати, удивительно, но это первый трек в почти 40-летней карьере музыкантов, написанный специально для аниме-сериала.

Второй опенинг, где появляются основные участники шоу, выглядит уже не так трогательно, но не стоит забывать, что «Семья шпиона» еще и комедийный сериал. Примечателен и эндинг, где песню Actor исполнила Рира Икута — вокалистка дуэта YOASOBI, не чужая в мире кей-попа (их Duet с Зико рекомендуется к прослушиванию).

фото: «Семья шпиона». Третий сезон (2025) / Crunchyroll

Центральную часть третьего сезона занимает остросюжетная арка «Красный цирк», где радикалы захватывают школьный автобус с учениками «Эдема» (среди заложников оказываются Аня, Дэмиен и Бекки). В этих наполненных саспенсом эпизодах находится место как для предыстории лидера «Красного цирка», потерявшего дочь из-за протестов, так и для борьбы силовых ведомств между собой. Одни готовы к диалогу с преступниками, другие — не намерены вести переговоры. Напряженный сюжет об освобождении детей напоминает, что «Семья шпиона» может поднимать довольно серьезные политические темы. Например, террористическая ячейка образовалась после жестокого подавления студенческого движения, а еще здесь описывается работа в Остании с прессой, чтобы щекотливая информация не просочилась в газеты раньше времени.

Последние же эпизоды посвящены шпионским играм и борьбе с двойным агентом, а также включают эпичную битву между родственниками. Если без спойлеров, то развязка третьего сезона напоминает, что Сумрак тоже человек, а не супергерой, каким его изображал Тацуя Эндо на протяжении 12 томов. Даже лучшему агенту Весталиса не всегда по плечу сохранять мир в семье.

фото: «Семья шпиона». Третий сезон (2025) / Crunchyroll

Сериалу по-прежнему удается сохранять баланс между комедией и драмой, затрагивая темы, понятные любому семьянину. В одном эпизоде Йор ищет повод для обиды на «мужа» и пытается его ревновать, в другом — на прием к Лойду, работающему для конспирации психотерапевтом, записывается учитель «Эдема», чей страх перед женой развился в ПТСР. Выходит очень комично — особенно когда Сумрак заявляет: «Я тоже стараюсь уважать жену, иначе меня раскроют и убьют». «Семью шпиона» всегда отличало умение не только развлечь зрителей, но и натолкнуть на размышления о социально-политическом положении вещей. Например, не стоит забывать, что «пока тайные общества следят за порядком, мир может спать спокойно. Главное — не стоять у них на пути».

«Семья шпиона». 3 сезон. Трейлер №2 на японском языке

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать, как возник замысел «Семьи шпиона», или о лучших премьерах 2025-го.

№ 1
Андрей (Омск)   16.05.2026 - 14:22
Прикольные детские мордашки с автоматами. Как будто игрушки в магазине. читать далее>>
Скорбим

Павел Чернявский
С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актёр Павел Чернявский.
Николай Цатурян
14 мая ушёл из жизни актёр Николай Цатурян.
Зоя Богуславская
14 мая ушла из жизни писатель, драматург Зоя Богуславская.
Наталия Киндинова
12 мая ушла из жизни актриса Наталия Киндинова.
Владимир Молчанов
12 мая ушёл из жизни журналист, телеведущий Владимир Молчанов.

