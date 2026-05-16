Игрушки вместо автоматов: почему «Семья шпиона» в третьем сезоне ранит еще сильнее

Четыре года назад спецагент-виртуоз с позывным Сумрак прибыл в Берлинт, столицу Остании, чтобы предотвратить нападение на родной Весталис. Теперь он живет там под именем Лойд Форджер, работает психотерапевтом и делит квартиру с фиктивными родственниками: женой — наемной убийцей Йор, притворяющейся сотрудницей почты, и дочерью Аней, которая обладает телепатическими способностями. Тем временем хитовая комедия «Семья шпиона» уже разрослась до трех сезонов, охватив с 60 по 87 главу оригинальной манги Тацуи Эндо. Как обстоят дела у Форджеров, нам поможет разобраться аниме-канал «Покебол с предсказанием». Внешне — без сюрпризов: за визуал всё также отвечают студии Wit («Яйба», «Моя подруга-олениха Нокотан») и Cloverworks («Ветролом», «Благоухающий цветок расцветает с достоинством»). Зато повествование, уверен Андрей Серов, развивается всё более драматично и приземленно.
фото: «Семья шпиона». Третий сезон (2025) / Crunchyroll
Операция «Неясыть» продолжается: в Берлинте всё еще беспокойно, а до выполнения миссии по-прежнему далеко. Агент Сумрак, он же Лойд Форджер, ищет подход к влиятельному политику Доновану Десмонду: если не напрямую, то благодаря дружбе Ани с его младшим сыном Дэмиеном. Девочка как раз умудряется снова заработать тонитр, добровольно пожертвовав отпрыску чиновника платочек на внеплановом школьном досмотре, где оценивают порядок в карманах и портфелях. Однако её близящийся — во всяком случае, в фантазии — триумф может омрачить вмешательство мамы. Йор случайно знакомится с Мелиндой Десмонд и попадает в её «Общество жен-патриоток». Кто же из Форджеров первым удостоится приглашения в фамильное поместье? Интрига жива до самой последней серии!
В третьем сезоне «Семьи шпиона» хватает важных событий. Хотя всё начинается с довольно скучной миссии в парке, вторая и третья серии — пожалуй, одни из самых эмоционально сильных во всем шоу. Недаром на обложке десятого тома манги вместо модного дизайнерского стула изображены руины, на которых сидит юный Сумрак с игрушечным автоматом. Эти эпизоды посвящены детству Лойда в Весталисе — нескольким спокойным дням перед войной, когда дети в руках держали игрушки, а не настоящее оружие.
Сентиментальный тон всему сезону задает трогательный опенинг, поставленный Синго Нацумэ, чьи «Сонни Бой» и «Блюз машины времени…» не раз вызывали схожее чувство тоски, а в особенно эмоциональные моменты — даже слезы. В заставке Аня держит за руку маленьких Йор и Лойда: окруженные игрушками, они вместе бегут куда-то вдаль, напоминая, что родители тоже когда-то были детьми. Звучит песня Protect the Light легендарной рок-группы Spitz, посвященная тому, как важно защитить «свет» внутри семьи. Его герои и пытаются скрыть от жестокого внешнего мира. Кстати, удивительно, но это первый трек в почти 40-летней карьере музыкантов, написанный специально для аниме-сериала.
Центральную часть третьего сезона занимает остросюжетная арка «Красный цирк», где радикалы захватывают школьный автобус с учениками «Эдема» (среди заложников оказываются Аня, Дэмиен и Бекки). В этих наполненных саспенсом эпизодах находится место как для предыстории лидера «Красного цирка», потерявшего дочь из-за протестов, так и для борьбы силовых ведомств между собой. Одни готовы к диалогу с преступниками, другие — не намерены вести переговоры. Напряженный сюжет об освобождении детей напоминает, что «Семья шпиона» может поднимать довольно серьезные политические темы. Например, террористическая ячейка образовалась после жестокого подавления студенческого движения, а еще здесь описывается работа в Остании с прессой, чтобы щекотливая информация не просочилась в газеты раньше времени.
Последние же эпизоды посвящены шпионским играм и борьбе с двойным агентом, а также включают эпичную битву между родственниками. Если без спойлеров, то развязка третьего сезона напоминает, что Сумрак тоже человек, а не супергерой, каким его изображал Тацуя Эндо на протяжении 12 томов. Даже лучшему агенту Весталиса не всегда по плечу сохранять мир в семье.
Сериалу по-прежнему удается сохранять баланс между комедией и драмой, затрагивая темы, понятные любому семьянину. В одном эпизоде Йор ищет повод для обиды на «мужа» и пытается его ревновать, в другом — на прием к Лойду, работающему для конспирации психотерапевтом, записывается учитель «Эдема», чей страх перед женой развился в ПТСР. Выходит очень комично — особенно когда Сумрак заявляет: «Я тоже стараюсь уважать жену, иначе меня раскроют и убьют». «Семью шпиона» всегда отличало умение не только развлечь зрителей, но и натолкнуть на размышления о социально-политическом положении вещей. Например, не стоит забывать, что «пока тайные общества следят за порядком, мир может спать спокойно. Главное — не стоять у них на пути».
