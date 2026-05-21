Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Смущение, фетиши и комфорт: как аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась» отстаивает право на «странные» хобби

Анимация >>
21 мая 2026
Одним из главных хитов 2022-го стал производственный ромком Cloverworks, параллельно работавшей над «Семьей шпиона» и «Рок-тихоней!». Три года спустя продолжение не вызвало прежний ажиотаж, но второй сезон определенно не стал хуже. Разобраться, почему «Эта фарфоровая кукла влюбилась» и очаровала зрителей по всему миру, нам поможет аниме-канал «Покебол с предсказанием». О простых и важных истинах сериала, напоминающего о ценности единомышленников, рассказывает Элио Цвинария.

кадр второго сезона
фото: «Эта фарфоровая кукла влюбилась». Второй сезон / Crunchyroll

Что может объединить застенчивого старшеклассника, увлеченного фамильным ремеслом, и самую популярную девушку школы? Правильно: косплей! Вакана Годзё скрупулезно перенимает мастерство деда по изготовлению кукол Хина, чьи образы и наряды вдохновлены традицией императорского двора. Яркая и эмоциональная Марин Китагава — настоящая отаку, увлеченная эроге-играми и преображением в любимых 2Д-героинь. Узнав о навыках одноклассника, совершенно не умеющая шить девушка обращается к нему за помощью. Сугубо деловой союз практически сразу перерастает в теплые дружеские отношения или даже нечто большее.

Читать Согревающий школьный ромком «Благоухающий цветок расцветает с достоинством»
«Эта фарфоровая кукла влюбилась» — легкое аниме, основанное на популярной сэйнэн-манге Синъити Фукуды. Первоисточник выходил в журнале Young Gangan с января 2018-го по март 2025-го и занял 115 глав (или 15 томов). В 2022 году за адаптацию взялась студия CloverWorks, нередко работающая с комедией и романтикой: среди её известных тайтлов — «Семья шпиона», «Благоухающий цветок расцветает с достоинством», «Хоримия» и «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки».

кадр второго сезона
фото: «Эта фарфоровая кукла влюбилась». Второй сезон / Crunchyroll

Bisque Doll отлично вписывается в эту галерею, раскрывая позитивные стороны косплея, отаку-культуры да и любого хобби. Увлеченные люди, какой бы отталкивающей или бессмысленной кому-то ни казалась их страсть, вовсе не инфантилы, тонущие в разных сортах эскапизма. В любимом деле они проявляют усердие и внимание к деталям, находят единомышленников и спасение от одиночества. Вот и погружение двух подростков в косплей-индустрию с её тонкостями происходит вполне основательно — без однообразности и наивности.

Читать Как изменилась «Семья шпиона» — еще один хит CloverWorks
Марин не хочет просто наряжаться в покупные костюмы, а стремится к полному погружению: из большой любви к героиням она учитывает внешние особенности и малейшие подробности наряда. Как становится ясно позднее, для профи важно не только перевоплощение, но и сохранение оригинального образа. Годзё, тоже привыкший уделять особое внимание деталям, становится идеальным портным для Китагавы. Он тщательно изучает дизайны персонажей и даже их характеры, стремясь к достоверности и точности. В отношении результата Вакана зачастую более строгий судья, чем модель. Иногда перфекционизм доставляет ребятам проблемы, но оба искренне увлечены хобби, которое приносит много веселья и удовольствия.

кадр второго сезона
фото: «Эта фарфоровая кукла влюбилась». Второй сезон / Crunchyroll

Хотя Вакане привычнее общаться с куклами, со временем он начинает испытывать к Марин новые для себя чувства. Они взаимны, но, как часто бывает со школьными влюбленностями, оба старшеклассника стесняются в этом признаться. Так, на передний план выступает неловкая романтическая комедия — более откровенная, чем обычно. «Фансервисные», эротичные наряды Китагавы иной раз вгоняют напарника в краску: Годзё старается быть профессионалом и фокусироваться лишь на деле, но порой смущается до невероятности из-за спонтанного возбуждения (его, кстати, демонстрируют в кадре). Эксцессы всегда носят шуточный характер, не нарушая образ застенчивого и воспитанного юноши. Параллельно экстравертивная и подчас дерзкая Марин раскрывается с другой стороны — как скромная и нерешительная девушка, когда дело касается близких отношений.

Читать Тайная жизнь японских школьников в образцовом ромкоме «Хоримия»
Визуальная откровенность и взрослые темы — неотъемлемая часть сэйнэна, чья целевая аудитория «молодые люди 18+», но юмористическая форма помогает сохранять рамки приличия в истории про школьников. Напрямую щекотливые вопросы не обсуждаются, а служат поводом для трогательно-комичного недопонимания. Например, во втором сезоне Марин, готовясь к первой совместной ночевке с Годзё, выбирает нижнее белье, пытаясь угадать вкусы парня. Тот же всячески пытается избежать двусмысленности и закупается энергетиками, чтобы до утра проходить хоррор-игру и ни в коем случае не заснуть в квартире девушки. Подобные казусы не обязательно несут интимный подтекст, но всегда оказываются источниками гэгов, благодаря чему аниме сохраняет доброжелательную атмосферу и спокойную тональность.

кадр второго сезона
фото: «Эта фарфоровая кукла влюбилась». Второй сезон / Crunchyroll

Так или иначе центральный дуэт всё больше времени проводит вместе: они посещают магазины для творчества, работают в семейной мастерской Годзё, изучают особенности тканей, париков и макияжа. Сначала всё это пропитывала атмосфера новизны: Марин и Вакана только пробовали свои силы, фотографировали на телефон, как получится, и постепенно знакомились с профи. Зато во втором сезоне, который не теряет прежнюю атмосферу, уже демонстрируется выход на новый уровень. Накопив с зарплаты в модельном агентстве, Китагава покупает профессиональную камеру и начинает изучать её возможности. Годзе, в свою очередь, всецело погружается в создание выкроек, мейкап-лайфхаки и новое для себя ответвление: создание реквизита.

Читать «Приоритет чудо-яйца» — чуткое махо-сёдзё CloverWorks
С прогрессом в мастерстве гармонизирует и возрастающее чувство общности. Ребята заводят новые знакомства, всё сильнее окружая себя такими же отаку: профессиональными косплеерами, фотографами и мастерами по реквизиту. Группу друзей, куда входят Марин, Вакана, Аманэ, Акира, Мияко, Садзюна и Синдзю, сближает общая отдушина, хотя тут история выходит за рамки одной тематики. В фокусе такие масштабные вопросы, как ценность единомышленников и социальное неодобрение разных хобби, принятие себя и персональных увлечений.

кадр второго сезона
фото: «Эта фарфоровая кукла влюбилась». Второй сезон / Crunchyroll

Общаться без осуждения — необходимый принцип для процветания субкультурных сообществ. Косые взгляды и предрассудки могут спровоцировать чувство одиночества и сомнения в себе. Сериал наглядно демонстрирует, что поддержка товарищей с общими интересами помогает ощутить личную ценность и уверенность в любимых занятиях. В атмосфере творческой солидарности герои могут не только делиться опытом в работе с костюмами или фото, но и обсуждать любимые игры с фандомами, всячески коллаборировать и просто реализовывать идеи в безопасной среде.

Читать «Работа!!» — рецепт дружного коллектива по манге из журнала Young Gangan
«Эта фарфоровая кукла влюбилась» может показаться чересчур фансервисной и романтично-комедийной, однако такой настрой не противоречит глубоким темам, неразрывно связанным с «нестандартными» хобби. Аниме способно оставить яркий след в душе неравнодушных зрителей, понимающих, насколько важно найти место, где есть свобода самовыражения и шанс быть услышанным.

«Эта фарфоровая кукла влюбилась». 2 сезон. Трейлер №4 на японском языке

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о работе над вторым сезоном «Фарфоровой куклы» или о лучших премьерах 2025-го.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Не бойся, Мари, я Цунагу: «Пересечение стен любви с тобой» — милая и откровенная школьная романтика
Леди Бёрд: «Лиз и синяя птица» — пронзительная история дружбы, которая ощущается на кончиках пальцев
Жизнь без праздника: «Рождество в январе» — уникальная аниме-драма из 90-х
Перекресток семи дорог: «Спой мне Yesterday» — трогательная драма о жизненном выборе
«Опасность в моем сердце»: Ромком, срывающий ярлыки?
Поиск по меткам
CloverWorksАнимацияанимеромкомсэйнэнЭкранизацияЭлио Цвинария
фильмы
Благоухающий цветок расцветает с достоинствомРок-тихоня!Семья шпионаХоримияЭта фарфоровая кукла влюбиласьЭтот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки

фотографии >>
кадр второго сезона
кадр второго сезона
кадр второго сезона
кадр второго сезона
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Борис Зайденберг
Валентина Караваева
Любовь Полищук
Никита Пресняков
Дмитрий Пчела
Виктор Степанов
Олег Фомин
Софико Чиаурели
Ольга Чудакова
Рэймонд Берр
Лола Лэйн
Карло Любек
Джадж Рейнхолд
Лешек Телешиньский
Мерта Торен
Лиза Эделстайн
все родившиеся 21 мая >>

Афиша кино >>

Грязные деньги
боевик, триллер
Великобритания, США, 2026
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
драма, мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Американский маньяк
детектив, триллер
США, 2026
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко
драма, комедия, мистика, фэнтези
Япония, 1994
Обсессия
фильм ужасов
США, 2025
Пока небо смотрит
драма, музыкальный фильм
Россия, 2026
Степные боги
драма
Россия, 2026
Богатыри
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Не одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Тень
драма, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2025
Хранитель камфорного дерева
драма, приключения, экранизация
Япония, 2026
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?