От романтики до хоррора и апокалипсиса: 7 аниме про русалок

Анимация >>
29 мая 2026
В российские кинотеатры заплыла «ЧаО» — футуристическая сказка о русалочке, которую занесло в Шанхай будущего. Это далеко не первая за последние годы фантазия о фольклорной героине, хорошо знакомой по мифам и легендам, книге Ганса Христиана Андерсена или мультфильмам Disney. Мы решили вспомнить несколько аниме, где фигурируют обладательницы чешуйчатых хвостов, а сами истории посвящены любви или экологии, ксенофобии или поискам себя.

Лес русалок (2003)


фото: «Лес русалок» (2003) / TV Osaka, TV Tokyo

Мрачная притча о вечной жизни, основанная на манге легендарной Румико ТакахасиРанма 1/2», «Несносные пришельцы»). Местные русалки наследуют черты японских нингё — рыбоподобных созданий, чье мясо по легенде дарует бессмертие (или мучительную гибель). Одним из счастливчиков оказался 500-летний Юта, который уже не рад свалившемуся на него дару: многие годы он странствует в поисках русалок, чтобы снять проклятие. Встреча с юной Маной, которую мифические создания растили на убой, может положить конец его мучениям. Мистический хоррор Такахаси иллюстрирует разные примеры (не)человеческого тщеславия, напоминая, что у всего есть цена (нередко — ужасная). Наиболее полную адаптацию серии в нулевые представила студия TMS EntertainmentКорзинка фруктов», «Моя малышка»).

Рыбка Поньо на утесе (2008)


фото: «Рыбка Поньо на утесе» (2008) / Toho, Russian World Vision

Десятый полный метр Хаяо Миядзаки — яркое переосмысление «Русалочки» с вкраплениями скандинавской мифологии, цитатами из европейских живописцев и тандемом пятилеток, воплощающих лучшие качества моря и суши. Вырвавшаяся из-под отцовской гиперопеки Поньо открывает для себя сухопутные радости жизни, отвлекая от вечного ожидания Сосукэ, чей папа — вечно занятый капитан рыболовецкого судна. В этом фильме Ghibli русалка — хулиганистая стихия юности, напоминающая, что дети адаптируются к миру вокруг гораздо лучше, чем их беспокойные и травмированные родители, Вдобавок «Поньо» напоминает, что человечеству в отношениях с природой надобно поступать так же — иначе можно получить цунами по жопе.

Лу за стеной (2017)


фото: «Лу за стеной» (2025) / Toho

Фильм Масааки Юасы — остроумная насмешка над нетерпимостью и косностью, затвердевшими до традиций. В небольшом рыболовецком городке все страшно боятся русалок, хотя уже много лет их не встречали. Повезет неразговорчивому Каю — мальчику, чьи родители развелись, а дед и отец не слишком поддерживают его желание писать музыку. Как-то он встретит очаровательную Лу, которой нравится отплясывать под его сочинения. Когда о её существовании узнают в городе, начнется сущий кошмар, но затем попустит даже убежденных антирусальников. Визуальная экспрессия Science SARUЧеловек-дьявол: Плакса», «Ину-О») балансирует на грани кислотного трипа, детских рисунков и младенческого расфокуса. В этом празднике непослушания смешиваются чистая радость и карикатурность нетерпимости, юная фантазия и фольклорных гротеск. Безобидная русалочка, чей отец, кстати, солидная тотороподобная акула в пиджаке и с трубкой, обнажает незрелость общества, живущего давними страхами и обидами.

Её заветное желание (2020)


фото: «Её заветное желание» (2020) / «Вольга», «Иноекино»

Трогательная драма студии BonesМоб Психо 100»), основанная на рассказе Сэйко Танабэ. Студент-океанолог Цунэо, копящий деньги на поездку в Мексику, случайно спасает Кумико — девушку на кресле-коляске, требующую называть себя Жозе. Та живет с гиперопекающей бабушкой, боится внешнего мира и постоянно рисует море. В прибрежном мегаполисе Осака, который называют «японской Венецией», всё напоминает о стихии: от людных улочек и тематических рисунков до неловкого, словно траектория батискафа, движения камеры. Со сказкой Андерсена здесь, конечно, тоже знакомы, но авторы предлагают новое прочтение, избегающее романтизированной жертвенности. Герои буквально переписывают архаичный сюжет, находя в нем вдохновение, но не руководство к действию. Так и Жозе с Цунэо становятся друг для друга опорой, не подменяя жизненные цели друг друга. В конце концов, настоящая магия — не обменять голос на исполнение желания, а сохранить его сквозь любые невзгоды.

Пузырь (2022)


фото: «Пузырь» (2022) / Netflix

Постапокалиптическая версия «Русалочки» в заброшенном Токио, придуманная Гэном УробутиМадока») и снятая Тэцуро АракиТетрадь смерти», «Атака титанов»). В результате загадочной катастрофы мегаполис накрыло куполом, а вся территория оказалась наводнена левитирующими обломками. Тут подростки-сироты развлекаются паркуром без надежды на какое-то будущее. Однажды затворник Хибики срывается в бездну, но его спасает синеволосая незнакомка Ута. Немногословная девушка, прочитав сказку Андерсена, именует его принцем и демонстрирует нечеловеческую привязанность. В версии Уробути, любителя жертвенных героинь, Ариэль 2.0 оказывается еще более функциональной, а романтическая линия беспощадной. Зато обломки цивилизации студия WitСемья шпиона») рисует очень красиво.

ЧаО (2025)


фото: «ЧаО» (2025) / «Иноекино»

Фантазия на тему «Русалочки», чьи события разворачиваются в Шанхае будущего, удостоилась Приза жюри престижного фестиваля в Анси. ЧаО — принцесса (под)водного мира, которая врывается в жизнь робкого инженера Стефана и сообщает, что готова выйти за него замуж. Общественность и особенно глава судостроительной корпорации, где трудится «жених», крайне заинтересованы в хороших отношениях с королем Нептуном, а потому молодой человек соглашается. Амбициозный проект Studio 4°CИгра разума», «Никуко из рыбацкой деревни»), на создание которого ушло девять лет. Руководил процессом опытный аниматор Ясухиро Аоки, для которого фильм стал полнометражным дебютом в качестве постановщика. «ЧаО» можно назвать выставкой достижений студии, отмечающей 40-летие: обилие деталей, нестандартные визуальные и дизайнерские решения, скрупулезная проработка движения — на всё ушло десять тысяч ключевых кадров (в среднем используют в три раза меньше). Сама история не настолько богата — ЧаО предстает «маниакальной девушкой-мечтой», буквально золотой рыбкой в желтых массивных кроссовках, — но патриархального компромисса легко не заметить, разглядывая (над)водные богатства мультфильма.

Тацуки Фудзимото: С 17 до 26. Рапсодия русалки (2025)


фото: «Тацуки Фудзимото: с 17 до 26» (2025) / Prime Video

Романтическая история, чьи фобии и контрасты автор «Человека-бензопилы» реализует в более поздних сюжетах (например, в «Истории Резе»). Юный Тосихидэ растет без мамы, чья смерть выбила отца из колеи. Пока родитель не слишком участвует в его жизни, паренек сбегает с уроков, чтобы поиграть на затонувшем пианино. Однажды его мелодия привлекает русалку Сидзю, чей подводный народ пугает окрестный люд гастрономическими предпочтениями. Аккуратная мелодия о симпатии, пугающей юные сердца (и помнящих давние обиды старожилов). Немного романтики и фольклорного каннибализма, гендерных стереотипов и причудливой терпимости, мотивов «Лу за стеной» и «Песни моря».

«ЧаО» в кинотеатрах с 28 мая.

Дмитрий А. Мишин   29.05.2026 - 16:23
Русалки мне понравились только в Пиратах Карибского моря. Другие варианты смотреть не хочу, в том числе мультяшных. читать далее>>
