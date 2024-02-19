«Выживут только любовники»: вампиры Джима Джармуша возвращаются на экраны

В российские кинотеатры возвращаются чуткие вампиры — с 22 февраля стартует прокат уже классического фильма Джима Джармуша «Выживут только любовники». Уставшие от жизни бессмертные герои в исполнении Тильды Суинтон и Тома Хиддлстона все также путешествуют по знакомым улочкам марокканского Танжера и американского Детройта в поисках лекарства от меланхолии. Вспоминаем, за что зритель (и критики) полюбили фильм десятилетие назад.
Талантливые режиссеры нередко совершают заходы на территорию вампирского мифа, а некоторые, например, Нил Джордан
, делали это аж два раза. Из этого иногда получались коммерчески успешные проекты («Интервью с вампиром»
того же Джордана, «Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы
), а иногда результат представлял интерес только для любителей артхауса («Надя» Майкла Алмерейды
, «Зависимость» Абеля Феррары
). То, что вампирами заинтересовался Джим Джармуш, многих заранее настроило на скептический лад. Впрочем, все сомнения оказались напрасными – Джармуш выдал еще одну часть хорошего фильма, который он снимает всю жизнь, прикрывшись на этот раз красивой сказкой о племени клыкастых бессмертных.
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Адам (Хиддлстон) и Ева (Суинтон), двое влюбленных аристократичных вампиров, живут за тысячи километров друг от друга (он – в вымершем Детройте, она – в сонном Танжере). Он одет в черное, всегда в образе готического рокера, играет андеграундный психоделик-рок и прячется от поклонников, она – вечно в белом, светловолосая и светлоглазая, обожает читать. Они, как персонаж Хармса, навидались видов, общались с Шубертом и Байроном, теперь же чувствуют тоску и апатию. Однажды они договариваются встретиться, просто приснившись друг другу. «Выживут только любовники» чаруют своей атмосферой вечной ночи, характерной для всего творчества Джармуша, и музыкой группы SQURL, которую режиссер собрал с близкими друзьями. Знакомых с фильмами режиссера не должно удивлять обилие культурных референций, отдающее пижонством – Адам ходит за кровью во врачебном халате с табличкой «Доктор Фаустус», а Ева бронирует билет под фамилией Фибоначчи, с числом которого зрителей познакомил фон Триер
, а затем назовется Дейзи Бьюкенен, героиней из «Великого Гэтсби»
. Также Джармуш покажет дом, где родился Джек Уайт и кучу портретов разных хороших людей (от Эдгара По до Игги Попа
) в логове Адама в Детройте.
Кроме формы фильм крайне притягателен своей основной мыслью. Если в «Таинственном поезде»
, «Ночи на земле»
и «Мертвеце»
герои Джармуша пытались общаться, чаще всего безуспешно, то в «…Любовниках» коммуникация фактически невозможна и доступна лишь сверхлюдям с необычными аппетитами. Мир людей несовершенен, но есть те ценители прекрасного, кто сможет это исправить, если нужно, с помощью насилия - об этом Джармуш говорил в «Пределе контроля»
. Герои его последней картины не хотят ничего изменять и всячески брезгуют такими понятиями, как успех и слава. Их друг Марлоу (Джон Хёрт
) не хочет доказывать всему миру, что «Ромео и Джульетту» написал он, а не наглый выскочка Шекспир, а Адам не желает обсуждать, что именно он подарил Шуберту ададжио для струнного квартета. Они находятся вне и над земным миром, отсюда и перчатки на руках, и нежелание припадать к яремной вене на шее у «зомби» (так они презрительно называют людей) — кровь они предпочитают доставать через проверенные источники.
Впрочем, в мире еще есть место для красивых рукотворных вещей, которые они ценят больше всего. И потом, они любят друг друга, и это, пожалуй, единственное, что роднит их с этими самыми зомби. Но и мир вампиров несовершенен – в какой-то момент в гости к Адаму заваливается младшая сестра Евы, Ава (Миа Васиковска
), которая все еще предпочитает питаться «дедовским способом».
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Фильм начинается с крупного плана крутящейся «семидюймовки». Это одновременно идеальный пролог и метафора всей картины; чтобы прочувствовать весь её медленный, тягучий ритм, надо очутиться на черной виниловой поверхности пластинки и поддаться её гипнотическому движению. Эта музыка будет вечной, и в ней будет хоть какой-то смысл, пока под рукой будет во всех смыслах свежая кровь.
«Выживут только любовники» в прокате с 22 февраля.
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