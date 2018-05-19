Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Каннский кинофестиваль-2018: Цой, Нагиев и жители Донбасса на Лазурном берегу

Фестивальная колонка >>
19 мая 2018
В этом году на Каннском кинофестивале не было недостатка ни в фильмах, ни в режиссерах из России. Членом основного жюри Каннского кинофестиваля - 2018 под председательством Кейт Бланшетт был Андрей Звягинцев, чья «Нелюбовь» в прошлом году получила высокие оценки кинокритиков и второй по значимости приз жюри. Перед фестивалем пресса писала, что Звягинцев, который не знает английского языка, сейчас усиленно проходит курс обучения. Второй российский режиссер в Каннском жюри (в программе «Особый взгляд») – Кантемир Балагов. Его «Теснота» в прошлом году получила в Каннах приз ФИПРЕССИ.

Каннский кинофестиваль-2018: Цой, Нагиев и жители Донбасса на Лазурном берегу
фото: "Лето", режиссер Кирилл Серебренников

Безусловно, главным событием для всей российской общественности был показ в конкурсе фильма Кирилла Серебренникова «Лето». Правда режиссера не выпустили из-под домашнего ареста, чтобы он мог представить свой фильм в Каннах. Действие байопика о главной российской рок-легенде Викторе Цое (Тео Ю) происходит в 1982 году, когда еще никому не известный музыкант знакомится с лидером группы «Зоопарк» Майком Науменко (Рома Зверь). Между Майком и Виктором завязывается дружба на почве творчества, а между Виктором и женой Майка Натальей (Ирина Старшенбаум) – роман. Черно-белый фильм снят в стилистике видеоклипа с множеством музыкальных номеров (в том числе на песни Лу Рида и Игги Попа) и компьютерной графикой. В картине есть персонаж – «Скептик», который иногда сообщает зрителям: «Этого на самом деле не было», когда сюжет заносит в совсем уж фантазийное направление. Кирилл Серебренников – в первую очередь, театральный режиссер, и это чувствуется и в том, как герои произносят реплики, и в хореографии групповых сцен (например, купании голышом ночью), и даже в самом кастинге. Который, между тем, удался. Тео Ю действительно похож на Цоя, а Рома Зверь – на Майка Науменко. Западные кинокритики, посмотрев фильм, немного расстроились из-за того, что эти люди уже умерли.

Приз за лучшую режиссуру в «Особом взгляде» получил Сергей Лозница за фильм «Донбасс». Учитывая, что его предыдущая работа «Кроткая» о женщине, которая приехала на зону проведать мужа, выходил в России в крайне ограниченном прокате, «Донбасс» и вовсе трудно представить на больших экранах. Фильм представляет собой цепочку историй, связанных некоторыми сквозными героями. Зрители видят главврача Донецкого роддома, инсценирующего коррупцию, чтобы сбежать в Россию; немецкого журналиста, которого на блокпосте называют «фашистом»; женщину из сомнительной религиозной организации, привезшей иконы с благотворительной миссией; местных жителей, которые укрываются от бомбежек в подвале. Все больше стилистика Лозницы напоминает манеру Киры Муратовой. «Донбасс» - дерзкая сатира на военные порядки, то, о чем не принято говорить по российским новостным каналам, жестокая правда о конфликте на Донбассе.

Каннский кинофестиваль-2018: Цой, Нагиев и жители Донбасса на Лазурном берегу
фото: "Донбасс", режиссер Сергей Лозница

Также в секции «Синефондасьон» получил приз российский фильм «Календарь» Игоря Поплаухина. Это короткометражная картина выпускника МНШК о женщине, которая (подобно фильму «Кроткой») едет на зону. Она меняет такси, попутные машины, автобусы, врет родным и коллегам по телефону, чтобы скрыть свое истинное местонахождение. Приехав в тюрьму, она занимается любовью с заключенными. Зачем она это делает и сколько у нее любовников – это тайна, да и не в этом суть. «Календарь» - это фильм, который нужно самостоятельно додумывать в голове, который провоцирует зрителя. Не удивительно, что любимым режиссером Поплаухина является Дэвид Линч. Фильм был снят на киностудии «Порядок слов» в Санкт-Петербурге, продюсерами картины выступили Константин Шавловский и Александра Ахмадшина.

Меж тем в рамках каннского кинорынка в российском павильоне Роскино презентовали новый фильм Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Андреасян сообщил, что собирается отправить картину на международный кинофестиваль в Торонто. Фильм рассказывает про трагедию над Боденским озером в 2002 году и Виталия Калоева, который потерял в ней всю семью.

Каннский кинофестиваль-2018: Цой, Нагиев и жители Донбасса на Лазурном берегу
фото: "Непрощенный", режиссер Сарик Андреасян

Кроме российских фильмов, русская тема звучала в картинах «Образ и речь» Жана-Люка Годара, «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера и «Человек, который убил Дон Кихота» Терри Гиллиама. И если у Гиллиама Дон Кихот просто пьет русскую водку, то в безумном фильме Триера о серийном убийце на мгновение появляется Иосиф Сталин, как человек, тоже загубивший немало народа. Жан-Люк Годар же на пресс-конференции по Facetime сказал, что его всегда таинственным образом манила Россия и «надо быть милосерднее к русским». В его монтажной картине, название которой дословно переводится «Книга образа», есть фрагменты из фильмов Эйзенштейна и Довженко, и целая глава даже называется «Вечера Санкт-Петербурга».

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Каннский кинофестиваль
персоны
Сарик АндреасянКантемир БалаговРоман БилыкКейт БланшеттТерри ГиллиамЖан-Люк ГодарАлександр ДовженкоАндрей ЗвягинцевДэвид ЛинчСергей ЛозницаКира МуратоваДмитрий НагиевМайк НауменкоИгги ПопИгорь ПоплаухинЛу РидКирилл СеребренниковИрина СтаршенбаумЛарс фон ТриерВиктор ЦойСергей ЭйзенштейнТео Ю
фильмы
КалендарьКроткаяЛетоНелюбовьНепрощённыйОбраз и речьТеснотаЧеловек, который убил Дон Кихота

фотографии >>
Каннский кинофестиваль-2018: Цой, Нагиев и жители Донбасса на Лазурном берегу фотографии
Каннский кинофестиваль-2018: Цой, Нагиев и жители Донбасса на Лазурном берегу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Бобров
19 августа ушёл из жизни каскадёр Михаил Бобров.

День рождения >>

Шахмар Алекперов
Алла Балтер
Константин Войтенко
Римма Зюбина
Валерий Николаев
Игорь Петренко
Анна Твеленева
Алексей Федотов
Эдуард Чекмазов
Жак Вебер
Сюзанна Виейра
Джин Келли
Шелли Лонг
Вера Майлз
Глория Пирес
Ривер Феникс
все родившиеся 23 августа >>

Афиша кино >>

22 мили
боевик
США, 2018
Альфа
боевик, приключения, триллер
США, 2018
Вилли и крутые тачки
приключения, семейное кино
Малайзия, 2018
Голубая игуана
комедия, триллер
Великобритания, 2018
Днюха!
комедия
Россия, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
Не волнуйся, он далеко не уйдёт
биография, драма, комедия
США, Франция, 2018
Отель «Артемида»
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
США, 2018
Последний беспредел
боевик, драма, криминальный фильм
Япония, 2017
Принцесса и дракон
семейное кино, сказка
Россия, 2018
Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью