Московский еврейский кинофестиваль-2018: Я вас умоляю!

Московский еврейский кинофестиваль, учреждённый три года назад, призван, как и множество других смотров национального кино, познакомить москвичей с удивительным миром самобытного еврейского кинематографа, который мы к стыду не слишком хорошо знаем. В программу смотра собираются игровые и документальные ленты не только из Израиля, но вообще со всего мира, включая Россию. Все они посвящены еврейской тематике и призваны способствовать взаимопониманию, уважению и культурному диалогу между народами. Кино-театр.ру выбрал из разнообразной программы шесть фильмов, которые настоятельно рекомендует посетить.
МЕНАШЕ, США
Смешная и душераздирающая картина о вере, представлениях о вере и тяжелом положение человека, вынужденного метаться между необходимостью соответствовать уставу общества и внутренней свободой. Действие происходит на переполненных улицах в хасидской общине Бруклина. Скромный клерк супермаркета – вдовец, которому отказано в опеке над сыном до тех пор, пока он не вступит в повторный брак. Откровенный и нежный, не лишенный печали, этот игровой дебют документалиста Джошуа З. Вайнштейна основан на реальной истории, случившейся с самим режиссером. Получил приз жюри на фестивале в Довиле в 2017 году, а также был показан в программе фестиваля независимого кино на Санденсе.
Сеансы:
23 мая 19:00, Кинотеатр Октябрь
28 мая 20:00, Кинотеатр Октябрь
Обжигающая драма Самуэля Маоза, исследующая человеческую дезориентацию после известий о трагедии. Картина рассказывает о благополучной семье, которая узнает о гибели сына в армии, а затем выясняет, что это ошибка, сделана с высокой степенью искренности и мягкой иронии. Постоянные внезапные сюжетные повороты истории усугубляют чувство растерянности, бесмомощности как у героев повествования, так и у наблюдающих за ними зрителей. Лента выиграла премию Большого жюри и еще пару призов на Венецианском кинофестивале в 2017 году.
Сеансы:
23 мая 22:00, Гараж
27 мая 16:35, ГУМ Кинозал
МЕРТВАЯ НАЦИЯ, Румыния
Обладатель берлинского медведя за режиссуру Раду Жуде снял эстетически безупречное документальное эссе об антисемитизме 30-40-х годов, демонстрирующее потрясающую коллекцию фотографий из истории маленького румынского города. Звуковое сопровождение составлено из обрывков радиопередач, патриотических гимнов и дневниковых записей того времени. Продюсер картины Ада Соломон известна у нас по работе над фильмами «Поза ребенка» («Золотой медведь» Берлинале 2013 года) и «Сокровища Тарзана» («Артдокфест»-2017). «Мертвая нация» же, побывав в конкурсных программах Амстердама и Локарно, в этом году признана лучшим фильмом на кинофестивале в Триесте.
Сеансы:
24 мая 20:30, Кинотеатр Октябрь
29 мая 19:00, Центр Документального Кино
СДАЧИ НЕ НАДО, США
Нежный, ироничный, яростно честный и обезоруживающий инди-фильм дебютантки Рэйчел Израэль о любви людей с аутизмом, которые встретились в группе социальной поддержки для взрослых. Что характерно, здесь всех персонажей с аутизмом играют не профессиональные актеры, а люди, которые сами имеют аутизм. Картина получила приз FIPRESCI и «Лучший дебют» в Карловых Варах и несколько важных наград на фестивале в Трайбеке.
Сеансы: 29 мая 20:00, Кинотеатр Октябрь
МУХИ, Израиль
Неигровая лента режиссеров Рины Кастельнуово-Холландер и Тамира Элтерманпро про мальчика из сектора Газа, который после ампутации рук и ног остался в израильской больнице, живет там уже семь лет и не может вернуться домой. Призы за лучший док на фестивале в Лейпциге и Гуанчжоу.
Сеансы: 23 мая 21:00, Центр Документального Кино
СУЕТА СУЕТ, Россия
Смешной и трогательный 20-ти минутный мультфильм Алексея Туркуса и Алексея Шелманова, наполненный чудесами и национальным колоритом, - история взаимоотношения двух еврейских семей в провинциальном городе. Фильм был задуман аж 25 лет назад, создавался непросто, а один из его авторов, Шелманов, не дожил до окончания проекта 7 лет. На последнем Суздальском анимационном фестивале картина получила не только все основные награды, но и высокий зрительский рейтинг.
Сеансы:
28 мая 19:30, Еврейский музей и центр толерантности
28 мая 20:30, Кинотеатр Октябрь
29 мая 20:30, Кинотеатр Октябрь
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