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Кинотавр-2018: Оранжевый - хит сезона

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3 июня 2018
Кинотавр-2018: Оранжевый - хит сезона

2 июня 2018 года официальные крылья фестиваля «Кинотавр» компания S7 доставила в Сочи два самолета актеров, режиссеров, продюсеров, журналистов и других героев кинематографического процесса. Впрочем, многие прилетели и не на официальных, а, так сказать, на своих крыльях.

29-ый фестиваль российского кино начался в непростых условиях. Церемония открытия – мероприятие светское и обязательное, но в этом году, учитывая чувство растерянности, даже подавленности от происходящих в стране событий, торжество несколько напоминало панихиду – и по настроению, и по одежде. 80% людей пришли в черном согласно введенному организаторами дресс-коду Black tie. Ярких нарядов было меньше, чем обычно, хотя не обошлось и без них, и без украшений ювелирного партнера компании MERCURY, но царил преимущественно строгий и спокойный стиль, стараниями собственными и официальных стилистов фестиваля: Wella Professionals, Max Factor, GHD и OPI. После официальной части, уже поздно вечером не было танцев и веселья, красивую музыку исполняла группа Алексея Айги – и это было очень уместно, без приморского ухарства и литров алкоголя, которое порой уносило в утро прошлые вечеринки нулевого дня Кинотавра.

Сопредседатель Попечительского совета фестиваля «Кинотавр» режиссёр Федор Бондарчук, сопредседатель Попечительского совета, продюсер и галерист Марианна Сардарова, президент фестиваля Александр Роднянский.
фото: Сопредседатель Попечительского совета фестиваля «Кинотавр» режиссёр Федор Бондарчук, сопредседатель Попечительского совета, продюсер и галерист Марианна Сардарова, президент фестиваля Александр Роднянский.

О самой церемонии открытия говорить хочется меньше всего – многие присутствующие испытали на ней диссонанс. С одной стороны на сцене зачитывают послания Путина и Медведева, благодарят министра Мединского, с другой – ставят фильмом открытия «Лето» Кирилла Серебренникова, находящийся под домашним арестом за культурную и идеологическую конфронтацию именно с этими людьми. Дважды на сцене начинались слова о свободе, но фамилии не произносились, речи были обтекаемые - не прозвучало ни разу ни «Сенцов три недели голодает», ни «Серебренников под арестом». Главный вопрос вечера - не «Что написал себе восьмидесятилетнему ведущий церемонии Данила Козловский?» (был разыгран на сцене и такой незамысловатый финт), а «Что бы изменили политические речи людей в дорогих фраках среди таких же дорого наряженных людей?». Разговоры в кулуарах и посты в фейсбуке сошлись на том, что часть присутствующих и отсутствующих не посчитала бы этих конкретных людей трусами, а кому-то стало бы чуть легче на душе. Но не факт.

Однако фейсбук не весь мир, и «Кинотавр» не политическая площадка, а индустриальная, люди на ней собираются разные, чтобы, разговаривая, помогать работать отрасли отечественного кино, запускать в этот мир новые лица, открывать их публике, показывать разные картины, искать точки соприкосновения участников кинопроцесса через культурные коды. Судя по тому, какая программа подобралась в этом году, можно уже сейчас сказать, что эту функцию фестиваль выполнит. И то, что картина «Лето» стала фильмом открытия, а не одним из конкурсантов - это заявление, быть может, куда большего масштаба, чем попытки раздразнить власть категоричным обозначением позиции по поводу двух режиссеров на букву С.

Кинотавр-2018: Оранжевый - хит сезона
фото: актеры фильма "Лето": Тео Ю, Роман Билык, Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев

В перерыве между церемонией и показом фильма утоляли жажду водой San Benedetto и говорили отчаянно, как же нам всем тяжело. И Кирилл Серебренников всех утешил. Не будучи в зале лично, он укрепил нашу веру, подарил надежду, напитал любовь. Картина выходит в прокат уже на этой неделе в российских кинотеатрах. Подробно о фильме читайте на нашем сайте в рецензии Алексея Филиппова.

Как мы увидели в фильме «Лето», будущее определяют не душные обыватели и людоедские правила, а молодая шпана. И на сцене Зимнего театра как раз и звучали они - разномастные, непохожие и идейные наследники Цоя и Ко: группа «Курара» под предводительством актера Олега Ягодина, а также 18-летняя певица Гречка, сегодняшняя любимица подростков, обещавшая, что «Мы все постареем». Хочется верить, что старость будет счастливой.

Кинотавр-2018: Оранжевый - хит сезона
фото: ведущий церемонии открытия Кинотавра актер Данила Козловский

А в нашем фотоальбоме, чтобы немного скрасить мрачный наш репортаж и порадовать глаз - более 200 кадров с красной дорожки и самой церемонии, которую Данила Козловский проводил уже во второй раз (о своем будущем он уже рассуждал в 2014-м, но что он говорил тогда, мы забыли). Как бы ни было трудно вчера, красивых людей было много. Сегодня мы начинаем работать, читайте нас ежедневно. А фильмы, которые мы смотрим, рано или поздно появятся на главной интернет-платформе для просмотра сериалов и фильмов на русском языке START. А пока старт дан активному просмотру фильмов - нам предстоит еще 22 премьеры, не считая короткого метра.

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Кинотавр-2018: Оранжевый - хит сезона фотографии
Кинотавр-2018: Оранжевый - хит сезона фотографии
Кинотавр-2018: Оранжевый - хит сезона фотографии
Кинотавр-2018: Оранжевый - хит сезона фотографии
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