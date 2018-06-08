Кинотавр-2018: Конкурс короткого метра - «Розыгрыш» VS «Правда»

Остался позади короткометражный конкурс «Кинотавра», призы вручены, увиденные произведения требуют осмысления, поэтому мы расскажем подробно о всех без исключения фильмах этой программы. Несмотря на сократившееся количество заявок (с 480 до 369), в этом году конкуренция огромная, и даже жюри было нелегко выбрать лучший из 29 попавших в конкурс фильмов. Победил «Календарь», ранее получивший хорошую референцию на Каннском фестивале, не победил фильм Петра Федорова «Электрический ток», который понравился, кажется всем без исключения, и очень смешная «Взятка» отделалась лишь дипломом критиков.
Но если задача жюри - выискивать золотые зерна в горке руды, то нам - гораздо интереснее сама руда, то есть общий пейзаж начинающего кино, в который мы погружались три первых дня фестиваля. Надо отметить, что в этом году короткий метр повзрослел, в том плане, что дипломных и курсовых студенческих работ задававших когда-то тон ВГИКовцев стало меньше, практически пропали фильмы ВКСР, зато появилось много лент, сделанных на независимых профессиональных студиях, а также целый ряд работ новой школы кино и телевидения «Индустрия». В последнюю тоже приходят люди постарше (не вчерашние школьники, но люди возле 30-ти), наделенные опытом, часто из индустрии рекламы, что вносит отпечаток на их продукцию. Все эти начинающие взрослые хотят делать жанровое зрительское кино, хотят и будут, судя по напору и самоуверенности. Поиски, робкое движение наощупь, поэзия из короткого метра пропадают еще быстрее, чем из полного: режиссеры предпочитают отвечать на актуальный запрос, не выпиливая лобзиком шедевры, а размашисто помахивая топором, с упором на диалоги, жанровость, включая в сюжеты разные формы насилия (в доброй трети картин в ход пускают оружие модели «нож»), аттракционы и толстые шутки. Слегка настораживает, что это поколение режиссеров не сильно насмотрено, плохо умеет видеть и слышать окружающий мир и ориентировано только на самотрансляцию и зрительский отклик. Впрочем, это обобщение, возникающее после просмотра всей программы целиком, но в ней, конечно, попадалось много любопытного, и были очень кинематографичные, живые, пульсирующие работы. Расскажем немного про каждую из них в том порядке, в каком смотрели - от «Розыгрыша» до «Не всерьез».
фото: "Розыгрыш"
День первый.
РОЗЫГРЫШ, реж. Виталий Дудник
Фильм, открывавший короткометражную программу Кинотавра, вобрал в себя все основные тренды сезона: зрительскую ориентированность, желание работать в жанре, а также, увы, поразительную глухоту и отсутствие интереса к жизни. Картина сделана на базе школы кино и телевидения «Индустрия» Федора Бондарчука, в ней есть герои - якобы современные видеоблогеры-неудачники, отвечающие самым дремучим представлениям о видеоблогерах. Есть сцена фальшивого нападения в попытке снять скрытой камерой убойное видео, а также - игра в насилие, характерная для молодых людей, недавно открывших для себя Тарантино.
ХРУПКИЕ СОЗДАНИЯ, реж. Анастасия Юлина
Дипломный фильм студентки ВГИКа по мотивам рассказа итальянского писателя Альберто Моравиа, хромает на обе ноги, но остается живым, в первую очередь, стараниями актрисы Дарьи Жовнер («Теснота»), от которой просто невозможно отвести взгляд. Слоган картины «В любовных приключениях есть все, что угодно, кроме любви», а речь идет о знакомстве романтического юноши и роковой брюнетки, у которой отец-псих, и его надо убить.
фото: "Хрупкие создания"
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК, реж. Петр Федоров
Самая симпатичная, на наш взгляд, и, увы, оставшаяся без наград работа - режиссерский проект известного актера Петра Федорова. Поэтическое эссе о влечении друг к другу мужчины и женщины, чувства которых подчиняются законам электродинамики. В основе - документальный учебный фильм 1978 года с тем же названием, закадровый голос рассказывает о том, как образуется электрическое поле, как оно возникает в процессе приближения разноименных зарядов, в кадре же - влюбленная пара, которая иллюстрирует все электромагнитные величины: напряжение, силу тока, сопротивление. Верность теории любви подтверждает и стихотворение Зинаиды Гиппиус «Электричество».
КАСТИНГ, реж. Влада Макейчик
Снятая режиссером-постановщиком киножурнала «Ералаш» манипулятивная история о честолюбивой матери (Юлия Александрова), которая приводит дочь на кастинг, а та не может от волнения вымолвить ни слова, а мамаше стыдно - и она прессует девочку. Та убегает, попадая в катакомбы студии Горького, на которой и производилась эта картина, мать раскаивается в том, что была жестока - слезы, прощение, примирение.
фото: "Кастинг"
КАЛЕНДАРЬ, реж. Игорь Поплаухин
Получившая главный приз короткометражного конкурса, а месяц назад показанная в Каннах (и занявшая второе место в престижном конкурсе Cinéfondation) работа выпускника лаборатории Дмитрия Мамулии Московской школы нового кино о женщине, которая тайком от родственников посещает удаленную тюрьму. «Календарь» исследует варианты эскапизма - от бытового и телесного, с вздохами, грязью, крупными планами и улиткой волос, до стерильного виртуального, где мир оказывается на ладони - с высоты птичьего полета. И в обоих этих ипостасях, которые принято противопоставлять, Поплаухин находит общее - дни сливаются в монотонный узор каракулей, как напоминают расплывчатые пятна слишком крупно снятые лица или слишком издалека показанный пейзаж, то есть разницы между форматами «внутренней миграции», в сущности, нет, кто бы что ни говорил.
НОВАЯ МОСКВА, реж. Тамара Дондурей
Фильм-стихотворение, фильм-эксперимент о городе и его жителях. Герои вспоминают прошлое, ностальгируют по временам молодости, стремятся в нее вернуться или хотя бы прикоснуться к ней. Три параллельных сюжета: две пожилые москвички, встречающиеся в кафе, пожилая семейная пара читает стихи в интерьере обычной квартиры и таксист, самый обычный - скучный, хмурый, жалующийся. Картина получила две награды - диплома жюри с приза галереи RuArts.
фото: "Нет"
НЕТ, реж. Иван Петухов
Парень с девушкой (Александр Паль и Ирина Старшенбаум) ужинают в дорогом ресторане, он делает ей предложение и получает отказ. Пытаясь разобраться в собственных чувствах, они оба приходят к неожиданным для себя выводам. Приятная законченная вещь, не претендующая на многое, но оставляющее впечатление продуманной профессионально выполненной работы.
ШЕСТЬ ДВА ВОСЕМЬ, реж. Анна Кузнецова
Любопытный фильм, снятый выпускницей МШК. Две студентки живут в общежитии МГУ на улице Шверника. Саша (Мария Лапшина) влюблена в соседку Яну (Юлия Коринецкая), но у той активная личная жизнь и секс с бойфрендом (Иван Мулин) в метре от Сашиной кровати. Немного напоминающий по сюжету «Общагу-на-крови» Иванова, «Шесть два восемь» неплохо справляется с передачей интонации и атмосферы студенческих лет, хотя страдает от невнятности изложения сюжета о взрослении, которые всегда, как правило, заканчиваются смертью, осознанием конечности и многозначительным многоточием. Одна из женских ролей (Лапшина), меж тем, принесла картине диплом жюри за созданный ею образ.
фото: Шесть два восемь
ПРАВДА, реж. Татьяна Полосина
Саркастический «хоррор» о непреодолимой пропасти между фантазией и реальностью, анекдот, снятый актрисой Татьяной Полосиной (главная героиня фильма «Двое» из нынешнего конкурса полнометражных дебютов) по сценарию Михаила Сегала (режиссер «Слоны могут играть в футбол» из нынешнего основного полнометражного конкурса) и с его же монтажом. Муж с женой гасят ночники и попадают в мир эротических фантазий, который в иное время суток полностью подавлен дневным светом. Ехидные сегаловские интонации совершенно не вяжутся с кротким образом режиссера, но фильм, тем не менее, по-обидному хорош.
День второй.
БЕЗГОЛОВЫЕ, реж. Нина Притула
Еще одна необязательная, но «как бы зрительская» работа студентки школы «Индустрия», в которой отсутствие содержания и грубый сексизм прикрывается изобразительной фишкой «а давайте снимать кино так, чтобы у людей не было видно голову». По сюжету это один день из жизнь офисных работников, вчера гулявших на корпоративе с робкой романтической центральной линией двух безголовых задротов. Неужели это кому-то может быть интересно?
фото: "Безголовые"
МИЛЛИАРД, реж. Евгений Дудчак
Эту симпатичную сказку с хорошим художественным изображением и звуком Dolbi, снял 32-летний выпускник ВГИКа, ранее получивший журналистсткое образование. Герой фильма - работящий дядя Георгий из молдавской глубинки - с трепетным интересом читает ежедневную газету, вырезая понравившиеся материалы, а остальные аккуратно режет на квадратики и вешает на гвоздь в уличном сортире. И как-то так выходит, что деревянная будка, как кабинка Доктора Кто, начинает телепортировать деда в те точки мира, о которых он читает на клочках газетной бумаги. Жизнь становится яркой и полноценной, пока в один момент дядю Георгия не обуревает жадность. Предрекаем фильму интересную фестивальную жизнь и зрительское благоволение.
МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ НАС НАС НАС, реж. Анатолий Коблов
Представления об успешности и конфликте поколений с категоричным обвинением старшее поколение в убийстве собственных детей демонстрирует еще один из шести фильмов студента киношколы «Индустрия» (тоже плохой). 25-летняя героиня Паулины Андреевой живет с отцом (Евгений Сытый) и рекламирует онлайн-казино в видеоблоге (если авторы смотрели ютьюб, знали бы, что там рекламируют ставки на спорт), папа работает кассиром в универмаге. В какой-то момент у папы сдают нервы, в результате чего он выговаривает дочери претензии, трижды за фильм произнося фразу «долгая счастливая жизнь», а еще там снова появляется нож (главный фетиш короткометражного конкурса этого года).
фото: "Рука"
РУКА, реж. Игорь Марченко
Дебютный фильм выпускника МШК (курс Алексея Попогребского) о слесаре на заводе (Игорь Хрипунов), который отрезал себе кисть, а в этот момент, как на грех, к нему пришла симпатичная ему девушка - жена начальника, - и пришлось терпеть боль, а потом бежать за помощью к ветеринару. Сюжетные коллизии фильма предсказуемы, шутки бородаты и ничего, кроме чувства неловкости, не вызывают, истории, в которых герой - рабочий парень с производства тоже несколько удивляют: режиссер - молодой москвич, неужели производственные анекдоты и народный юмор - это то, что вдохновляет его на творчество? Одна отрада для глаз - любимый актер главного редактора Кино-театр.ру Максим Лагашкин в роли начальника завода.
Я НОРМАЛЬНЫЙ, реж. Михаил Бородин
Ученик Александра Роднянского Михаил Бородин, заработал на собственное кино производством рекламы и клипов, поэтому снимал, что называется, для души, а продюсером выступил его родственник. Картина о старшекласснике Саше из небольшого поселка, мечтающем поступить в ВУЗ и уехать в город, и сама выглядит немного провинциально, как ее герой, и, быть может, в ней не хватает точных акцентов, но вместе с тем она сделана с подкупающей искренностью. Герой сталкивается с непониманием родителей (отец настаивает на армии) и любимой девушки (она не горит желанием учиться дальше). Невозможность вырваться из круга подчеркивает финальная грусть. Как часто среда подавляет мечты, подчиняет себе, превращая тебя в нормального, не выделяющегося из толпы человека.
фото: "Учитель"
УЧИТЕЛЬ, реж. Максим Елагин
Дебютная работа человека, который 12 лет назад закончил киновуз, занимался все это время другими делами, а теперь решил снять первый фильм, да еще сразу по сценарию Алексея Германа-младшего. Работа получилась запоминающейся, неглупой и грустно-ироничной, в манере рассказа О'Генри «Дороги, которые мы выбираем». Арон Борисович (Владимир Марков) - бывший учитель литературы, с возрастом впадающий старческую наивность питерский интеллигент, как раз из тех несчастных стариков, на доверии которых спекулируют разного рода мошенники - он просто не способен распознать ложь. К нему с небольшим интервалом наведываются два бывших ученика - один в составе отряда ОМОНовцев, выполняющих спецоперацию по задержанию наркодиллеров, другой - вместе с подельниками, чтобы забрать у бывшего учителя схрон. В следующие мгновения дедушке предстоит тяжелое столкновение с реальностью, и его жалко.
ПРОЩАЙ, ЛЮБИМЫЙ, реж. Александр Цыпкин, Ксения Раппопорт, Павел Капинос
Этот лаконичный бенефис Ксении Раппопорт, фильм-перевертыш трех режиссеров, получивший на церемонии награждения приз Гильдии киноведов и кинокритиков, представляет из себя монолог женщины, от которой муж уходит к любовнице. Женщина, обращаясь, кажется, к самой себе, благодарит мужа за годы, проведенные вместе, вспоминает трогательные моменты совместной жизни, прощает и... отпускает, открывая в финале истинные желания.
фото: "Взятка"
ВЗЯТКА, реж. Алексей Харитонов
Уморительно смешной и один из самых профессиональных фильмов программы, удостоившийся диплома критиков, действие которого происходит в кабинете следователя (Сергей Бурунов), где робкий гражданин (Михаил Трухин) просит представителя закона не давать ходу делу о взятке. События разворачиваются стремительно и непредсказуемо, по салтыково-щедрински бодро рисуя абсурд нашей отечественной борьбы с коррупцией путем еще большей коррупции.
СОЛО, реж. Константин Абаев
Протяжная двадцатиминутная драма, из которой для участия в короткометражном конкурсе пришлось выкинуть еще десять минут. В ней хирург страдает по погибшей в авиакатастрофе семье, героически лечит других (в том числе столетнего старика), а также мечтает умереть от тромба в ноге, чтобы воссоединиться с семьей. Затянутое, высокопарное, написанное неживым языком кино, для драматизма выполненное в чб и перегруженное грустной музыкой. Лишнее напоминание, что сам факт трагедии еще не является залогом зрительской эмпатии.
фото: "Человек по акции"
ЧЕЛОВЕК ПО АКЦИИ, реж. Никита Левин
Невыдающаяся работа ученика школы «Индустрия», пришедшего в кино из рекламного бизнеса: история застенчивого Артема, который собирает наклейки в супермаркете, мечтая выиграть путевку во Францию. Между ним и магазинным кассиром завязывается симпатия, но за сутки до окончания акции девушка отказывается выдавать ему последнюю наклейку, после чего следует скандал, и девушка исчезает из жизни молодого человека, не успев в ней закрепиться. Надуманность сюжета не компенсируется ни актерскими работами, ни какой бы-то ни было оригинальностью исполнения.
День третий.
НЕВИНОВНЫЙ, реж. Денис Симачев
Обычный респектабельный семьянин (Алексей Вертков) отвозит дочь в школу, после чего на автостоянке его скручивают и кидают в машину неизвестные бородачи, везут в лес и заставляют копать яму. «Вы меня с кем-то перепутали», - кричит похищенный, а уже в процессе рытья себе могилы вспоминает страшный случай из собственной биографии, за который его, видимо, и догнала расплата. Энергичный, профессионально сделанный и неглупый фильм о том, что у каждого человека есть за душой грех, с которым приходится жить, а если забудешь - вселенная сама тебе напомнит.
фото: "Рыбный день"
РЫБНЫЙ ДЕНЬ, реж. Дмитрий Корсаков
Отмеченный жюри короткого метра оригинальный и образный фильм о простых сахалинских парнях, которые решили поехать на природу, заехали за Васей, а тот превратился в большого лосося. Пришлось брать ведро, сажать в него Васю и ехать всем вместе на рыбалку. Хотя в этом незамысловатым и сахалинско-кафкианским сюжетом скрывается вполне себе недурственная метафора памяти о покойных друзьях и родственниках.
ОКНО, реж. Наталия Каленова
Парень по имени Рома рассказывает приятелю, что ежедневно с двух до пяти сдает квартиру для свиданий одному деду. Выясняя, с кем встречается дедуля в таком преклонном возрасте, друзья узнают, что в квартира пенсионеру понадобилась совсем не для интима. Довольно много в этой рабое лишнего и вульгарного наверчено вокруг одной простой мысли: больно смотреть в пустое окно, а если у тебя есть хотя бы возможность видеть издалека любимого человека - это тяжело, но терпеть можно.
фото: "Окно"
НА КРАЮ, реж. Семен Трескунов
Первый самостоятельный опыт производства фильма актера Семена Трескунова, самостоятельно написавшего сценарий и собравшего команду, помогшую ему снять без финансирования романтическую историю о девушке (Юлия Сорокина), которая собирается покончить с собой, и мужчине около 30 (Евгений Антропов), оказавшемся рядом в трудную минуту. Несовершеннолетнее кино, но вместе с тем живое и искреннее, наполненное размышлениями о взаимоотношениях поколений, о том, что взрослые не всегда воспринимают проблемы юных всерьез, попрекая собственным опытом обесценивают их боль. Одним словом нормальные жизненные вопросы, через которые в определенном возрасте проходит каждый, должно быть, человек. Но главное в этой ленте, что никто «из взрослых» Семену не помогал. Захотел сам и сделал сам.
БОГ УМЕР, реж. Роберт Дэф
Роберт Дэф («Неевропа», «Быть») третий раз в конкурсе короткого метра Кинотавра, на сей раз с коротким пилотом полного метра о мечтах молодого человека о силиконовой груди, недосказанным и потому оставляющим в недоумении.
фото: "Бог умер"
РАЗВОД, реж. Мария Шалаева
Актриса попробовала себя в качестве сценариста, режиссера и продюсера, а также сыграла главную роль в монохромном фильме-размышлении про отсутствие коммуникации и расставание семейной пары. Женщина хочет развода, он сомневается, по дороге в ЗАГС они встречают много счастливых пар (всех исполняет молодой дуэт актеров Манана Тотибадзе и Андрей Пискарев), а ударение в этом стихотворении расставляет, разумеется, дождь.
ДОПИНГ, реж. Константин Неклюдов
Одна из шести работ студентов новой киношколы «Индустрия», самая интересная и цельная из всех, рассказывающая о надеждах и разочарованиях одинокой спортсменки (Кристина Бабушкина), к которой время от времени наведывается работница допинг-контоля (Анна Михалкова). Она приходит, чтобы взять мочу на допинг-тест, но ее подопечная рассчитывает не меньше, чем на дружбу. Отличные актерские работы и убедительная, «взрослая» режиссура, а сценарий - сама Паулина Андреева.
фото: "Допинг"
ТЕНЬ СОВЫ, реж. Михаил Шулаев
Дебют Михаила Шулаева, работавшего вторым режиссером на «Аритмии», еще один пример, как в России извращена концепция розыгрыша. Мэра города (Павел Попов) на пост продвинул местный криминалитет и его старый приятель по кличке Сова (Дмитрий Куличков, в рамках короткометражного блока доросший до этой должности от работник завода и дпсника). Когда Павла суют в багажник бандюганы, он решает, что старый друг решил выбить из него дух, - и стремительно его сдает, но это оказывается экстравагантной прелюдией к вечеринке-сюрпризу. «Тень совы» не слишком остроумно заигрывает с криминальной темой и не слишком удачно работает как анекдот - во многом потому, что участники программы демонстрируют удивительно одонотипное чувство юмора (про багажник уже было).
НЕ ВСЕРЬЕЗ, реж. Михаил Милькис
Ироничная остроумная притча, в которой Адам и Ева (Тимофей Трибунцев и Агриппина Стеклова) на приеме у семейного психолога-Бога рассказывают о семейных проблемах: ревности, желании иметь детей, нелюбви и ревности - тех вещах, без чего не мыслима ни одна семья со времен сотворения мира. Для актера, композитора и преподавателя школы-студии МХАТ Михаила Милькиса это первая режиссерская работа в кино, снятая по собственному оригинальному сценарию, с бесподобным актерским дуэтом (иначе и быть не могло).
фото: ДТП
ДТП, реж. Анна Дежурко
Складный дипломный фильм экономиста и выпускницы ВГИКа, отмеченный Гильдией киноведов и кинокритиков, рассказывает о бесправии и беспомощности человека перед представителями охранопорядка. Молодая девушка попадает в небольшое ДТП, задев на проезжей части старенькую машину гастарбайтера, перевозящего ящики с яблоками. Она чувствует себя виноватой и хочет загладить вину, но проезжавшие мимо сотрудники ДПС решают все по-своему. Угадайте, кто окажется виноватым в произошедшем?
обсуждение >>