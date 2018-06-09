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Кинотавр-2018: «Подбросы» Ивана И. Твердовского

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9 июня 2018
Кинотавр-2018: «Подбросы» Ивана И. Твердовского

Только бог простит

На «Кинотавре» показали третий фильм Ивана И. Твердовского - «Подбросы», который продолжает излюбленную тему режиссера про святость других в аду стереотипов. В этот раз драма маленьких левиафанов разыгрывается с применением неоновых демонов и детдомовского ангела.

Сумеречная синева, к одинокому подмосковному бэбибоксу пробирается отчаявшаяся мать, решившая, что в детском доме новорожденному в пуховичке будет комфортнее; ребенок не согласен, поэтому начинает пронзительно голосить. По ту сторону бэбибокса за новобранцем направляется Анна в белом халате и стайка безымянных пареньков, пружинистых, поджарых, перекидывающихся шуточками-колкостями, но беззлобно, с отеческой любовью: «Вот бы это был мальчик, и его оставили у нас, а то последние два раза девочки были».

Кинотавр-2018: «Подбросы» Ивана И. Твердовского

В следующий момент эта ватага уже баррикадируется в туалете, курит и испытывает на прочность нескладного Дениса (Денис Власенко): его перематывают резиновым шлангом поперек груди, двое тянут за концы в разные стороны, третий (будь это фильм про дедовщину, вписалось бы определение «старшой») с секундомером считает, сколько времени в такой непростой ситуации Денис не свалится на пол. Тот выдерживает минуту с гаком - с ритма сбивает гонец и весть, что приехала мама Оксана (Анна Слю), готовая забрать брошенное чадо. Глава детдома не соглашается, ссылаясь на то, что у Дениса энергезия (пониженный болевой порок), но воссоединившиеся мать и дитя, прокравшись по коридорам и выбравшись через окно первого этажа, сбегают - в Москву, к новой жизни и новым возможностям. Вскоре, правда, выясняется, что сюсюкающая и льнущая к сыну, как Иокаста, Оксана хочет использовать его энергезию для отлаженной криминальной схемы: Денис будет прыгать под машину, а знакомый ДПСник (Данил Стеклов) с вступившими в сговор врачами (давняя соратница Твердовского Наталья Павленкова, сыгравшая главную роль в «Зоологии»), судьей (Александра Урсуляк), адвокатессой (Вильма Кутавичюте) и стороной обвинения (Павел Чинарев из «Тряпичного союза») делает на этом огромные деньги. Точнее - бабки.

Третий фильм Ивана И. Твердовского - любимца «Кинотавра», здесь открытого и возмужавшего, - на английском называется Jumpman, как замысловатый российский супергерой (Оксана в одной из сцен награждает Дениса таким эпитетом). Однако Денис - не Супермен, не Брюс Уиллис из «Неуязвимого» и даже не Плюмбум из одноименной ленты Вадима Абдрашитова, повлиявшей на первый драфт «Подбросов». Он, скорее, беспечный ангел - к семнадцати годам оставшийся незамутненным, благодаря дружескому плечу и заботе святой Анны - не только тезки фестивалей дебютных фильмов, но и матери Богородицы, которой акт деторождения долгие годы оказывался недоступен (в отличие от матерей, укладывающих младенцев в бэбибокс).

Кинотавр-2018: «Подбросы» Ивана И. Твердовского
фото: Геннадий Авраменко

Из этого райского сада Денис попадает в Россию звягинцевского «Левиафана», где реальность компрометируется в прямом эфире, а у людей нет ничего святого, кроме разбухающей все больше жажды наживы. Здесь все карикатурно и утрированно. ДПСник по громкоговорителю орет о взятках, модный бар, куда ходит неподкупный бизнесмен (Максим Виторган), называется Terpila, а Оксана фланирует по дому исключительно в нижнем бельем, с каждой сценой заставляя все больше сомневаться, что она настоящая мать Дениса, а не коварная искусительница во всех возможных смыслах. Ночные огни и обещаемый паузами и интонациями инцест рифмуют «Подбросы» с самой раскритикованной работой Николаса Виндинга Рефна - «Только бог простит».

Этот конфликт мира идеального (внезапно - полного любви и внимания райского детдома) и потерявшей последний нюх адской Москвы, чьи мелкие бесы и псы не покидают сытого центра, с одной стороны вписываются в заданный Иваном Твердовским с первого фильма конфликт Другого с окружающей действительностью, с другой - выглядит совсем уж абстракцией. Между персонажами «Класса коррекции» и равнодушной повседневностью, напитанным бытовой нетерпимостью, зазора практически не было; в «Зоологии» героиня Павленковой, чья не ушедшая на пенсию сексуальность обращалась массивным хвостом, уже конфликтовала с распространяющимся по России мракобесием слепых духовных скреп.

Кинотавр-2018: «Подбросы» Ивана И. Твердовского
фото: Геннадий Авраменко

В «Подбросах» же Твердовский совсем уходит на территорию противопоставления черного и белого, сообщая в интервью, что в стране проблемы с «нравственными координатами», то есть к третьему фильму он отошел от взвешенной социального беспокойства, свойственного «рассерженным молодым людям», к замысловато аранжированному, но достаточно прямолинейному высказыванию. В этом смысле интересно, что его режиссерская эволюция в большей степени стилистическая, нежели тематическая (бывает как раз-таки наоборот): помимо красных глаз Рефна в визуальной линии, в сюжете вновь мерещится Триер, которого часто поминали в связи с «Классом коррекции». Манипулятивный крик младенца, раздающийся в начале и в конце картины, напоминает ангельские удары колокола из финала «Рассекая волны», рассекречивая духовную разницу между двумя мирами по обе стороны от бэбибокса.

Вероятно, не будь это столь энергично сделано и не обладай Денис Власенко удивительной харизмой, конгениальной его нетипичным, ломким интонациям, «Подбросы», рассказывающие о том, что плохие люди эксплуатируют хороших, напоминали бы те же скрепы (только в профиль), с которыми Твердовский боролся два года назад в «Зоологии». Мир сделан неправильно, его нужно переделать - и начать с воспитания святости, по дефолту принадлежащей униженным и оскорбленным, как героиня Поезжаевой из «Класса коррекции», которая встала и пошла. Пять лет спустя эта деталь, разросшаяся до полнометражного фильма, немного вызывает удивление нравоучительной интонацией, за которую, в частности, не любят Андрея Звягинцева.

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Алексей ФилипповКинотаврКинотавр 2018Российские фильмы
персоны
Вадим АбдрашитовМаксим ВиторганАндрей ЗвягинцевВильма КутавичютеНаталья ПавленковаНиколас Виндинг РефнАнна СлюДанил СтекловИван Твердовский (II)Ларс фон ТриерАлександра УрсулякПавел Чинарёв
фильмы
ЗоологияКласс коррекцииЛевиафанПлюмбум, или Опасная играПодбросыРассекая волныТолько Бог проститТряпичный союз

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Кинотавр-2018: «Подбросы» Ивана И. Твердовского фотографии
Кинотавр-2018: «Подбросы» Ивана И. Твердовского фотографии
Кинотавр-2018: «Подбросы» Ивана И. Твердовского фотографии
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