Кинотавр-2018: «Ван Гоги» Сергея Ливнева

Ты здоров? Ты счастлив? Ты помнишь, как меня зовут?: Драма о детских травмах, старении и искусстве как лекарстве от страха смерти
Одна из главных тем нынешнего «Кинотавра» - взаимоотношение отцов и детей, причем не в самом общем смысле как конфликт поколений, а в самом прямом. Фигура отца, родительская любовь/нелюбовь как сила, определяющая дальнейшую жизнь человека, проявилась в большей части конкурсных картин, а безвоздушный фестивальный нон-стоп спровоцировал ощущение, что все мы смотрим один большой фильм о парадоксах отцовства, только с разных углов. В эту картину отлично вписалась драма Сергея Ливнева «Ван Гоги», повествующая о взаимоотношениях взрослого сына и пожилого отца, детских травмах, старении, смерти и гармонии с собой. Главные роли исполнили Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский. Последний в Россию принципиально не приезжает и согласился лишь на съемки в Латвии, а Серебряков представил фильм на премьере совместно с режиссером и другими членами съемочной группы, а с утра рассказал журналистам, что он нежно любит эту картину и роль.
Его герой - получивший от швейцарцев отказ в эвтаназии художник Марк Гинзбург - израильтянин, возвратившийся в отчий дом в Ригу, где деятельно проводит жизнь его отец Виктор (Ольбрыхский), выдающийся пожилой дирижер с сильным эго. У Марка детские травмы - как в прямом, так и в переносном смысле - сильные мигрени, обусловленные наличием иголки в черепной коробке (ее воткнула в младенчестве нежелавшая ребенка мать), и серьезный внутренний конфликт из-за недолюбленности родителями (мать бросила, отец занимался только карьерой и «клал» на желания сына). У папы - начинающаяся болезнь паркинсона и деменция, а еще неизбежный для гордого человека страх старения, потери памяти и смерти. Времени, чтобы преодолеть дистанцию, восполнить неслучившуюся близость и разрешить серьезный экзистенциальный конфликт, у этих двоих явно недостаточно.
Композиция осложняется историей о первой любви Марка, вышедшей замуж за его лучшего друга, всплывающей правдой о матери, детскими воспоминаниями (молодого Ольбрыхского, отца маленького Марка, играет Евгений Ткачук
- привет картине «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
») и другими важными и не очень важными линиями - мелодраматическими, духовными, творческими.
Независимый фильм про русских без России, снятый полностью за рубежом (в Латвии, Израиле и Белоруссии), без участия российских денег, придумал и реализовал режиссер Сергей Ливнев, известный как продюсер и сценарист «Ассы
», не снимавший кино уже 25 лет. Сценарий «Ван Гогов» писался сразу под Алексея Серебрякова, изначально строился на взаимоотношениях 50-летнего сына с матерью, но на эту роль Ливнев не смог подобрать устраивавшую его возрастную актрису и решил переделать сюжет так, чтобы вторым главным действующим лицом стал отец героя. Даниэль Ольбрыхский виртуозно играет старость как предательскую сущность человека, его Виктор слишком энергично возражает против надвигающейся немощи, боится, сопротивляется, не желая подчиниться естественному ходу вещей («Почему это случилось именно со мной?» «Люди ничего не должны видеть»
), но проходит путь от невозможности принять слабость до тихой молитвы: «Уважаемый Бог, помоги мне
».
На роли второго плана понадобились также актрисы старшего возраста, и, надо сказать, кастиг у фильма чудесный: Елена Коренева
сыграла Ирину, вечную спутницу-ассистентку-сиделку Виктора, в небольших, но необходимых ролях Светлана Немоляева
, Наталья Негода
, Ольга Остроумова
, все они выразительны, негромки, вызывают трепет. Как прекрасно на склоне лет играть такие хорошие роли. Оператор из старой школы Юрий Клименко
вместе с художником обеспечивают картине некоторую не вызывающую раздражения старомодность. Изобразительный ряд насыщенный и метафоричный. Например, причудливые арт-объекты Марк плетет из разноцветных веревок - видимо, от того, что маленького веревочного человечка сделал для него в детстве отец, называющий Марка с детства «Птицын серый» (это из «Детства Никиты» Алексея Толстого).
Алексей Серебряков определяет философию героя как «русский гамлетизм», Марк постоянно рефлексирует, пытаясь понять, кто он такой, как он взаимодействует с миром и почему ему так плохо, когда должно быть хорошо. Он мечется между ненавистью к вздорному старику и привязанностью к нему, мучимый страшными головными болями и психологическими ломками, связанными с неумением жить просто и дарить счастье другим. Успокоение приходит, только когда оказываются развязаны все узлы, герой уезжает обратно в Израиль и находит себе дело по душе.
Тут пришло время сказать, что одним из вдохновителей фильма стал художник Саша Галицкий, подаривший Сергею Ливневу название своего проекта «Ван Гоги», в рамках которого он занимается резьбой по дереву с израильскими стариками из специализированных учреждений. Финальные кадры картины - съемки реальных стариков: пожилые Ван Гоги режут стамеской не то деревянные портреты своего голландского кумира, не то разноперые автопортреты. Марк встает на место Саши Галицкого - по фильму он становится проводником 100-летних подопечных в мир искусства. Ведь только искусство способно победить страх смерти, бережно напоминая нам о том, как необходимо успевать прощать и любить наших близких.
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