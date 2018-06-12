Кинотавр-2018: Скоро Кончится Лето

В Сочи завершился открытый фестиваль российского кино «Кинотавр», представители киносообщества спешно раздали призы
и улетели (как обычно, на крыльях S7), освободив гостиницу и пляж для новых гостей, приезжающих уже на Чемпионат Мира по футболу. Торжественная церемония закрытия в Зимнем театре также прошла под знаком приближающегося важного спортивного события и началась кадрами из фильма Данилы Козловского
«Тренер
»: футбольные болельщики ни к селу, ни к городу поют «Я уплываю, и время несет меня с края на край
». Эту привязчивую песню подхватили в видеоролике уплывающие на целый год из курортного города кинематографисты всех мастей – участники конкурса, жюри, гости и команда фестиваля: «Ты погляди, не останется что-нибудь после меня
». Что останется в сухом остатке от 29-ого Кинотавра, читайте в аналитическом обзоре Алексея Филиппова чуть позже, а мы расскажем, как проходило закрытие.
Начнем со светской хроники. Церемонию закрытия вели Егор Корешков
и Любовь Аксенова
, они поочередно объявляли номинации и вызывали на сцену членов жюри, вручающих призы. За девять дней в Зимнем театре состоялось 52 премьеры, в том числе 14 в основном конкурсе и 8 в конкурсе полнометражных дебютов, а номинаций на все про все было восемь с половиной. Правда, в дебютах жюри все равно протащило в победители два фильма – «Глубокие реки
» и «Кислоту
», и оба дебютанта-режиссера - Владимир Битоков
и Александр Горчилин
- получили не только тяжелые железные сферы, но и шанс сотрудничества с главной интернет-платформой START, специализирующейся на просмотре сериалов и фильмов на русском языке.
Разумеется, после раздачи слонов и шаров образовались разочарованные участники и целые обиженные группы по интересам – но ведь не бывает такого, чтобы все ушли довольные. Между вручением каждой из номинаций на экране показывали остроумные околофутбольные перебивки, играла и пела группа «План Ломоносова» - собственно, на этом все, что можно сказать про светскую часть вечера. Ах, да, конечно, красная дорожка тоже имела место быть, в самом начале вечера, а также приветственное шампанское Vogue и вода San Benedetto (на выбор). В нашей фотогалере
е можно увидеть нарядных мужчин и женщин, проходящих парами и без, с прическами от GHD и Wella Professional, макияжем от Max Factor и маникюром от OPI, с ювелирными украшениями MERCURY и просто с мечтами о них.
Сразу скажем, что некоторые из гостей, нарушая дресс-код мероприятия, предпочли прийти в футболках с политическими заявлениями, чего не случилось на открытии. Майки с Олегом Сенцовым
предвещали политизированную церемонию, так оно и случилось.
Первым слова поддержки находящемуся уже месяц на голодовке Сенцову и надежды на скорейшее освобождение произнес Виктор Матизен
, глава Гильдии киноведов и кинокритиков. Затем главы двух жюри – Алексей Попогребский
и Андрей Плахов
– произнесли содержательную и здравую речь в защиту осужденных коллег (Сенцова, Серебренникова, Малобродского). После них каждый второй выходил с разжатыми ягодицами и высказывал слова, которых ждали как многие люди в зале, так и те, кто поджидал итогов у себя дома. Услышать эти речи ни у кого не получится - трансляция церемонии прошла на телеканале Россия в сокращенном виде и в 3.30 утра. Но можно поверить на слово - зал реагировал и на речи, и на призы, и чувствовалось в сообществе хорошее единение.
Были и грустные моменты. Например, зачитали приветствие Станислава Говорухина
, который никогда не пропускает фестиваль, а сейчас серьезно болен и решил отправить послание участникам. Вспоминали умерших в этом году коллег - в первую очередь, Киру Муратову
, весть о кончине которой пришла во время фестиваля. Следом вспомнили всех остальных - от Марьянова, Табакова до Угарова
и Греминой
. Не бывает легких утрат, все утраты невыносимо тяжелы.
После церемонии был фильм закрытия – «Дело Собчака
». Это документальная лента Веры Кричевской
с немаловажным участием Ксении Собчак
о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, его политической карьере и роли в истории страны. Картина была воспринята болезненно и оставила в недоумении многих из тех, кто остался на просмотр, а не ушел на праздничный банкет с концертом. Впрочем, и те, кто причастился Путина и Собчака, успели заесть печаль и вновь обрести надежду, покуда один из триумфаторов дня, Саша Горчилин, исполнял песни из кинофильма Серебренникова «Лето»
.
Так «Кинотавр», знаменующий начало лета, «Летом» начался и «Летом» кончился.
обсуждение >>