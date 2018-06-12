Кинотавр-2018: Скоро Кончится Лето

анонс

Мой ласковый и нежный зверь: алабаи, неприкаянность и лесная аритмия

Только бог простит: неоновый демон и детдомовский ангел в драме про маленьких левиафанов

9 июня

Кинотавр-2018: «Ван Гоги» Сергея Ливнева

Ты здоров? Ты счастлив? Ты помнишь, как меня зовут?: Драма о детских травмах, старении и искусстве как лекарстве от страха смерти