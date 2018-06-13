Кинотавр-2018: Мама, я не зигую

ревью

Гопник Данила Козловский, леса Сибири и Кавказа и отношения отцов и детей – в новом конкурсе главного российского фестиваля

Принять участие в смотре могут создатели веб-сериалов, содержащих минимум два эпизода.

Первый в России фестиваль веб-сериалов пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 6 августа

Екатерина Вилкова и Ирина Розанова играют в дочки-матери в новой драме СТС

Ролики фильмов

«Книжный клуб»

Однажды в руки утонченных интеллектуалок попадает эротический бестселлер «Пятьдесят оттенков серого». С этого момента жизнь калифорнийских леди уже никогда не будет прежней.