Аннеси-2018: Жизнь оффлайн на главном в мире фестивале анимации

Зачем нужен фестиваль в в эпоху интернета?
В Аннеси прошел очередной фестиваль анимационного кино – крупнейший и старейший в Европе смотр, который пытается представить профессиональной публике все самое важное, что происходит в мире аниматографа.
Если каких-либо 15 лет назад функция фестиваля такого типа была понятна, то с развитием технологий у фестивальных работников (не только сотрудников Аннеси, но и фестивальщиков во всем мире) все чаще возникают вопросы о том, какие задачи должны выполнять кинофестивали в будущем. В 1966-м Аннеси был единственным местом, где можно было увидеть такую коллекцию анимационных фильмов: желающему познакомиться с авторской анимацией пришлось бы выбраться на фестиваль, либо путешествовать по студиям всего мира. В каком-нибудь 2006-м году возможностей посмотреть кино стало уже больше, но по-прежнему поездка в Аннеси была самым простым способом увидеть много разных фильмов за короткое время.
С развитием Интернета и «цифры» ситуация изменилась решительно. Программу Аннеси нельзя более назвать ни репрезентативной (сейчас фильмов производится столько, что ни один фестиваль, увы, не может заявить, что показывает все лучшее или все самое трендовое – ибо ни один програмный директор не смотрел даже половины того, что создается в мире), ни эксклюзивной (в конце концов даже сам Аннеси организовал уже видео-библиотеку онлайн, где по логину-паролю почти все те же самые фильмы можно посмотреть, не выезжая из дома (да и на большом экране в Москве анимации показывается больше, чем необходимо отдельному зрителю).
Чем дальше, тем сильнее акцент в Аннеси становится не на фильмах, а на профессиональных коммуникациях, которые позволяет устраивать фестивальное пространство. Коммуникации между авторами и зрителями, авторами и журналистами, опытными профессионалами и студентами, голливудскими звездами и провинциальными неудачниками, работниками и работодателями, ТВ-каналами и студиями, продающими контент, инвесторами и теми, кто ищет денег, другими фестивалями и кинофондами разных стран… Одним словом, фестиваль Аннеси сегодняшнего дня, помимо традиционной задачи показать и оценить кино, все чаще стремится выполнять функцию профессиональной «свахи», предлагая познакомить и свести всех со всеми.
Для выполнения этой задачи Аннеси ввел множество разных форматов «дейтинга». От самого простого: авторы присутствуют на показах, представляют фильмы со сцены, встают в зале в ответ на аплодисменты, - до сложносоставных презентаций, питчингов, панелей, спид-дейтингов и кампусов.
Например, в рамках кинорынка при фестивале проходит десяток презентаций анимационных ТВ-каналов и крупных студий (Nickelodeon, Netflix, Amazon). Эти презентации длятся 20-30 минут (даже чуть меньше), за которые представители «мэйджоров» рассказывают в общих чертах, чего они ждут от проектов, которые им предлагаются на рассмотрение авторами и небольшими студиями. После этой презентации у присутствовавших есть шанс подойти и показать свой проект – 30 секунд на все про все, презентация в голливудском стиле: сумеешь зацепить несколькими предложениями – считай, повезло.
Другой вариант – официальные питчинги (презентации проектов). В рамках Аннеси проходят 3 питчинга: короткий метр, сериалы, полный метр. Авторы присылают проекты заранее, Аннеси отбирает десяток лучших – и авторы проектов-финалистов получают возможность представить проекты на фестивале. В зале соберутся представители студий, возможно, ТВ-каналов, если повезет инвесторы, а если нет – то просто зеваки. Здесь уже у автора на презентацию проекта – несколько минут: можно показать много картинок, рассказать о героях, изложить более-менее подробно историю. И если повезет, получить затем выгодное предложение от какого-нибудь продюсера или ТВ-канала.
Для профессионалов среднего звена фестиваль устраивает сессии рекрутинга, в рамках которых можно показаться разным большим и не очень студиям и компаниям.
А тем, кто работать пока не готов, Аннеси предлагает поучиться. В рамках кинорынка работает кампус (серия мастер-классов на разные темы), каждый день на площадках фестиваля и кинорынка, создатели рассказывают о своих кейсах: формат work in progress связан с полнометражными фильмами, находящимися в производстве, формат making of – с уже готовыми работами.
Ну и любимая для многих часть Аннеси – это вечеринки. От скромных коктейлей на кинорыночных стендах до масштабнейших сборищ «на пляже» (вечеринки открытия и закрытия, пикники Disney и Cartoon Network).
От всего этого буквально кружится голова и возникает ощущение, что, приехав в Аннеси, можно познакомиться с директоратом Pixar, пожать руку Мамору Хосоде
и поучиться у Карлуса Салданьи
. И в каком-то смысле так оно и есть: главное, не забывать, что, помимо тебя, будет еще несколько тысяч желающих сделать то же самое.
Фестиваль Аннеси и 20 лет назад уже был немаленьким, но в последние годы разросся до каких-то невероятных размеров: в 2017-м году на фестиваль собралось 10 000 участников из 95 стран – и, в общем, примерно каждый не прочь пожать руку Дженди Тартаковскому
и поучиться у Тима Бёртона
. Ну, может, не каждый, но очередь на автограф-сессию Хосоды впечатляла.
А уж на упомянутые большие вечеринки набивается столько народу, что праздничное сборище напоминает моментами московское метро в час пик.
Новичка все это может легко выбить из колеи. Завсегдатаи готовятся к Аннеси заранее: строят планы, расписывают дни по минутам, аккредитуются на мероприятия, во внутренней сети фестиваля договариваются о встречах с теми, с кем бы хотели пообщаться – и действительно нередко уезжают из маленького французского городка с новыми полезными связями и выгодными предложениями. Впрочем, можно идти и другим путем: бездумно погрузиться в фестивальную жизнь, без особых стратегий и планов – и тогда результаты поездки могут оказаться совершенно непредсказуемыми. Разлив вино на случайного соседа в толпе на вечеринке, можно узнать о сногсшибательной новой технологии, которая позволит нажатием кнопки превращать видео-ролик в рисованное кино, заблудившись в коридорах главной фестивальной площадки Бонльё, увидеть новые свершения в области VR (виртуальная реальность), блуждая по кинорынку, обнаружить тизер очаровательного нового сериала из Мексики, а стоя в очереди на показ, услышать полноценную лекцию о методах фандрайзинга.
Но главное, пожалуй, что увозишь из Аннеси – это вдохновение. Потому что здесь, как мало где еще, ощущается мощный пульс и бурлящая энергия анимационной жизни. Еще недавно падчерица игрового кино, анимация в последние 30 лет набирает обороты с такой бешеной и неправдоподобной скоростью, что буквально глазам не веришь.
Количество студий, проектов, профессионалов – все это растет в геометрической прогрессии. И это то, что особенно чувствуется в Аннеси с его шумящей оживленной публикой, интенсивным режимом встреч и мероприятий, невероятной визуальной насыщенностью и разнообразием. Наверное, это и стало самой главной функцией фестиваля в последние годы – вдохновлять. И, наверное, это особенно важно именно для анимационного мира, где за каждой секундой экранного времени стоят часы кропотливого труда, терпения, а потом еще и смирения, ибо, как известно, все любят мультфильмы, но никому не интересны их авторы. Что уж лукавить, скорее всего участники Аннеси не пожмут руки Мамору Хосоде и не выпьют на брудершафт с закупщиком Nickelodeon (хотя всякое случается), но они точно почувствуют себя частью прекрасного бурлящего стремительно развивающегося мира под названием «анимация», а это дорогого стоит.
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