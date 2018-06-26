Полюби себя, если осмелишься: пять жизнеутверждающих фильмов из Франции

Посольство Франции совместно с кинотеатром «Пионер» запускают ежегодный фестиваль «Французские каникулы». Показы будут проходить каждый вторник с 3 июля по 14 августа в летних кинотеатрах сети, расположенных в Парке Горького и в Сокольниках. Если кто не знает, это уютные открытые площадки, в которых кино можно смотреть даже лежа, завернувшись в мягкий плед и подперев спину подушкой. Все фильмы будут демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами. Мы выбрали 5 самых интересных лент, которые полны хорошего настроения, легкости и летних красок.
«Попробуй подкати» (Tout le monde debout)
Открывает фестиваль дебютный фильм актера Франка Дюбоска
, в котором он, естественно, сыграл главную роль. Это простая и трогательная, подвижная и забавная романтическая комедия с акцентом на популярной сегодня теме о людях с инвалидностью. Богатый ловелас Жослен, застигнутый сидящим в инвалидном кресле, принимается семьей девушки с ограниченными возможностями «за своего». Желая очаровать симпатичную колясочницу (Александра Лами
), Жослен решается на обман и прикидывается инвалидом. Несмотря на популярный сюжет, периодически повторяющийся в мировом кино, фильм станет приятным развлечением: актерский дуэт убедительный, есть нежные и пронзительные сцены, юмор хороший, а самые смешные моменты отданы актерам второго плана - Жерару Дармону
и особенно Эльзе Зильберштейн
, которые заставляют буквально корчиться от смеха.
Сеансы
:
3/07 в 21.45 - Парк Сокольники
10/07 в 21.30 - Парк Горького
«Барбара» (Barbara)
Фильм Матье Амальрика
«Барбара» - обладатель специального приза жюри программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестиваля 2017 года. В Москве же его впервые показали на Московском международном фестивале (программа «Эйфория» Андрея Плахова), и многим зрителям он пришелся очень по нутру, несмотря на огромное количество конкурентов на том смотре. «Барбара» – это кино о кино: Жанна Балибар
играет актрису Бриджит, которая снимается в главной роли в байопике культовой французской певицы Барбары. Она все больше и больше растворяется в создаваемом образе, в том числе и благодаря усилиям режиссера фильма, который становятся одержимым героиней, теряя связь между воображением и явью. Роль режиссера исполнил сам Амальрик, из-за чего картина выглядит еще двусмысленнее, чем можно подумать.
Сеансы
:
7/08 в 21.00 - Парк Сокольники
14/08 в 21.00 - Парк Горького
«Брошенные» (Larguées)
Две сестры Роз и Алис (Камилла Коттен
и Камилла Шуму
) сплотились, чтобы помочь матери (Миу-Миу
) преодолеть предательство отца, отправившись в отпуск на острове Реюньон. В этом фильме есть абсолютно все, что мы любим во французских комедиях: раскованность, смелость, прекрасный юмор, талантливые актрисы, блестяще взаимодействующие друг с другом в кадре. Режиссеру Элоиз Ланг
легко удается развлечь зрителя, а заодно навсегда влюбить их сразу в двух потрясающих актрис с одинаковым именем. Кстати, одна из Камилл (Коттен) даже получила за работу в «Брошенных» приз за лучшую женскую роль на фестивале комедийных фильмов Альп-д’Юэз 2018.
Сеансы
:
24/07 в 21.30 - Парк Сокольники
31/07 в 21.30 - Парк Горького
«Марго и Марго» (La belle et la belle)
На парижской вечеринке двадцатилетняя Марго (Сандрин Киберлен
), встречает женщину за 40 (Агата Боницер
) с таким же, как у нее, именем, теми же вкусами, мыслями и жизненным опытом. Они быстро понимают, что они - один и тот же человек, но на разных этапах общей жизни. Французский писатель и режиссер Софи Фийер
умеет рассказывать истории любви и создавать портреты сильных и чувственных женщин. Здесь же мы видим сразу двух героинь,одна из которых может помочь другой избежать ошибки юности.
Сеансы
:
17/07 в 21.30 - Парк Горького
31/07 в 21.30 - Парк Сокольники
«Сирота» (Orpheline)
Умышленно сложный и чувственно откровенный триллер Арно де Пальер
показывает один за другим четыре портрета женщин в разные периоды жизни: с детства до порога сорокалетия. Сандра, Карина, Кики и Рене - на самом деле это четыре стороны жизни одной и той же женщины. В ролях Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель
»), Серхи Лопес
(«Лабиринт Фавна
») и другие известные актеры. Драма датируется 2016 годом, однако в российский прокат она так и не выходила.
Сеансы
:
7/08 в 21.00 - Парк Горького
14/08 в 21.00 - Парк Сокольники
Подробнее узнать о программе фестиваля и приобрести билеты на показы можно по ссылке
.
обсуждение >>