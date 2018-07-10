Фестиваль Voices-2018: Космическая одиссея молодого кино в Вологде

В Вологде завершился VIII фестиваль молодого европейского кино VOICES (Vologda Independent Cinema from European Screens), на пять дней захвативший город. Праздник традиционно и легко вышел за пределы кинозалов, бегал по улицам, заседал на мастер-классах, отдыхал на Пикнике и зависал на ночных показах под открытым небом. Анна Кузьмина делится впечатлениями от его фестивальной программы и атмосферы.
Камертон фестиваля задал фильм открытия, «Холодная война» Павла Павликовского, получивший приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале 2018 года. Это черно-белая ретро-история любви талантливого пианиста и артистки польского фольклорного ансамбля, который становится орудием социалистической пропаганды в послевоенной Европе, частично основана на биографии родителей режиссёра, вынужденных эмигрировать из Польши. Красивый и трагический, фильм открыл сразу несколько тем, получивших развитие в программах фестиваля: покинутость и странничество, желание и невозможность реализоваться в любви и близости, разделение семей, утраченная связь с матерью.
Также снятый в чёрно-белой стилистике фильм конкурсной программы «Фортуна» (режиссёр Жерминаль Ро, Швейцария, Бельгия) будто продолжает историю Павликовского на новом уровне. Современный, почти документальный сюжет о беженцах из Эфиопии, временно осевших в католическом приюте горного швейцарского монастыря, сделан в мягкой, мистической манере, где черно-белая контрастная природа снега, скал и каменных стен легко переходит в фазу сна, тревожных воспоминаний, захлёстывающих экран тёмными волнами. Заглавная героиня ленты, 14-летняя Фортуна, потеряла родителей во время бегства семьи через Средиземное море. Девочка глубоко переживает эту потерю, ищет утешения в молитвах, общении с домашними животными. Камера осторожно фиксирует нежность её прикосновений к цыплятам, к ослику, укрупняет эти кадры, обращает внимание на разность фактур. Фортуна внезапно влюбилась и забеременела от взрослого соотечественника, который вовсе не собирается ее опекать, а о самой девочке и остальных беженцах заботятся немногочисленные насельники монастыря, которых начинают по-настоящему тревожить агрессивные визиты полиции, нарушающие покой этих мест. Исполнительница роли Фортуны, Кидист Сиум, получила приз фестиваля за лучшую актерскую работу, обойдя всех своих взрослых соперников.
Режиссёрский дебют актрисы Марии Шалаевой«Развод»был включен в короткометражную программу фестиваля. Он также чёрно-белый, но это совсем иной контраст — скорее, манера графического романа, а не мягкого ретро, как у фильма Павликовского или игры разных фактур, как в «Фортуне» Ро. Выбранный стиль очень подходит резкой, ироничной натуре Шалаевой, сыгравшей здесь главную роль, и подчёркивает комическую сторону происходящего — женатая пара пытается, но не может развестись, так как у них просто нет для этого оснований.
Еще один короткометражный дебют - «Хороший день» актрисы, певицы и композитора Даши Чаруши — комедия, снятая под эгидой сервиса «Яндекс-Такси». Если «Холодную войну» можно назвать увеличительной линзой тем фестиваля, то «Хороший день», наоборот, показывает их же маленькими и комическими. Тут есть и водитель-гастарбайтер из Средней Азии, и рожающая в его машине непонятная девушка, умножающая стократ проблемы водителя, и безучастное поначалу общество в виде людей, застрявших в автомобильной пробке. Суматошная комедия пытается перейти в драму, натыкается на высокопарный монолог о русском единстве (в исполнении Сабины Ахмедовой) и... с облегчением катится дальше.
В фильме албанца Джентиана Кочи«Рассвет» показана драма одинокой матери, которую с маленьким сыном выгнали из квартиры за неуплату. Профессиональная медсестра, она не может вернуться в больницу, так как помогла пациенту в эвтаназии. Теперь она вынуждена стать сиделкой у «лежачей» пожилой женщины и поддерживать её жизнь во что бы то ни стало — от пенсии старухи зависит и её собственная жизнь, и жизнь её ребёнка. Сиделка с привычной деликатностью заботится о теле пожилого, почти мёртвого человека, но, похоже, её совсем не трогает еще живая душа этой дамы. Отчаянная жизненная ситуация словно требует отчаянных мер, но женщине не удастся долго скрывать смерть подопечной, и разлука с сыном становится неизбежной.
Сербская лента «Разбойники в поисках мамы», режиссёр Коста Ристич, рассказывает о беспечной банде малолетних уличных воришек, которых понемногу отлавливает полиция. Кристиану остаётся в одиночестве и безуспешно пытается искать маму, когда-то его бросившую. Вряд ли ему удастся миновать дорогу в приют или даже колонию — как и большинству героев конкурсных фильмов этого года.
Главный герой ирландскго фильма «Майкл взаперти»Фрэнка Берри - 18-летний Майкл (Дафид Флинн) - пытается найти свой собственный путь в жизни и поступить после школы в колледж. Однако у него уже было одно правонарушение (он присутствовал при краже), за второе (хранение в доме наркотиков) его сажают в тюрьму уже на три месяца. Девушка сразу его бросает, у деда вымогают деньги соседы-наркодилеры, а в тюрьме Майкла быстро берёт под крыло местный криминальный авторитет, вынуждая к сотрудничеству. Отец также за решёткой, мать умерла давным-давно от передозировки героина. Майкл неплохой парень, но, кажется, у него просто нет выбора — несмотря на то, что он успешно проходит собеседование в колледж, его всё равно затягивает криминальное сообщество, заменяя ему родных и друзей, хоть и в уродливой форме. Роль у Флинна немногословная, но весьма экспрессивная — мысли и напряжение его героя Майкла легко считываются по мимике и языку тела.
Компактный, динамичный фильм Фрэнка Берри получил на фестивале приз за лучшую режиссуру. Сам Берри называет картину «фильмом об исправительных учреждениях Ирландии», и можно сказать, что одно отличие судебной системы от российской заметно сразу — это мягкая, сочувственная речь женщины-судьи, обращенная к подсудимому. Оглашая приговор, она с сожалением говорит, что таков закон, раз Майкл, вольно или невольно, но стал «шестерёнкой в хорошо отлаженном механизме наркоторговли», и спрашивает, понятно ли ему это. Однако, несмотря на всё уважение к личности, на сочувствие и принятие, нужную ему поддержку Майкл получает только в бандитской «семье». Общество словно дистанцировалось от него, а наркоторговцам он по-настоящему необходим, хоть и в качестве шестеренки.
А вот в картине из Бельгии «Дом» (режиссер Фин Трох) герой, 17-летний Кевин, уже возвращается из колонии несовершеннолетних преступников, но не домой, а к своей тётке, обещавшей дать ему кров и обучение на сантехника. С родителями Кевин жить не может — у него проблемы с управлением гневом, он мгновенно вспыхивает и дерется с отцом. В доме тёти Кевин находит компанию в лице ровесника, кузена Сэмми, его девушки и его друга, Джона. Все персонажи фильма словно бы образуют единого аморфного страдающего героя, который может выразить бесконечную фрустрацию только через с трудом сдерживаемую ярость Кевина. Слишком правильные и добродушные тётя и дядя устраивают его работать и даже дарят телевизор, однако неизменно соблюдают уважительную формальную дистанцию в общении. Их сын Сэмми, тем временем, пишет в соцсетях, что ему «так скучно, что он готов кого-нибудь убить, чтобы только почувствовать себя живым». Заторможенный Джон очень, очень привязан к своей маме, которая постоянно с ним переписывается, созванивается и требует полного подчинения. Юноша живёт в отношениях инцестуозной зависимости, избавиться от которых не в состоянии, а догадываться о его проблемах и помогать никто не обязан — в современном европейском обществе каждый отвечает лишь за себя. Джон открывается Кевину и даже, переборов застенчивость, просит разрешения у его тёти пожить в их доме. Тётя разумно отказывает («у нас ведь не гостиница»). Кевин и Сэмми помогают Джону убить мать.
Сильнейший даже среди очень качественной конкурсной программы, фильм Фин Трох совершенно заслуженно получил Гран-при фестиваля.
А приз зрителей получила картина Антона Коломееца «Ваш репетитор», в которой сын обеспеченных родителей Савва (Алексей Сергеев) остаётся на лето один в квартире и нанимает себе репетитора по зарубежной литературе. Савве уже 17, он считает себя молодым мужчиной — однако для своего педагога, одинокой взрослой женщины (Наталия Вдовина), он поначалу просто юный мальчик. Однако чувственность и ум парня привлекают её внимание и ломают возрастной барьер. Лирическая картина Коломееца с несколько надуманной драмой выделяется среди остальных остросоциальных фильмов конкурса, зато завоевывает приз зрительских симпатий — такую интеллигентную работу с телесной, казалось бы, темой, в российском кино встречаешь нечасто.
Многие фильмы конкурса так или иначе обращались к телесности: «Ваш репетитор» - эротично, «Рассвет» - равнодушно, «Майкл взаперти» и «Дом» — разрушительно. Присутствие обнажённого тела в кадре характерный знак европейского авторского кино, лишь один из инструментов, помогающих выразить мысль картины.
Отборщики фестиваля проделали хорошую работу — начиная с фильма открытия, все программы были незаметно связаны сквозными темами, а заявленный «Балканский фокус» смотра проходил отдельной программой, отзываясь двумя картинами (сербский «Разбойники в поисках мамы» и албанский «Рассвет») в конкурсе и зафиналиваясь фильмом закрытия. Им стала «Хорошая жена» Миряны Каранович (Сербия, Босния и Герцеговина, Хорватия) — кстати, в нём тема телесности, болезни и старения также одна из ключевых.
фото: Игорь Аксеновский
Настоящим сердцем фестиваля стал ночной показ немого фильма «Аэлита» Якова Протазанова в живом музыкальном сопровождении электронной группы Stolen Loops Project (Григорий Калинин и Сергей Шайдаков), который состоялся в Консисторском дворе Вологодского Кремля. Казалось, что вся спящая Вологда летит на Марс, а самые бодрые собрались, словно в рубке космического корабля, чтобы завороженно наблюдать за происходящим. Те, кто бывал на показах немых фильмов с живым сопровождением, знают это волшебное чувство соучастия в прекрасном, а под ночным небом оно усиливается десятикратно.
И если лицом фестиваля является его вездесущая и весёлая арт-директор Коринна Даниелу, то звездой в этом году без сомнения стала актриса, член международного жюри Ирина Горбачёва. Вологжане ждали её приезда, постоянно подходили пообщаться и сфотографироваться вместе, в чем добродушная артистка им совсем не отказывала. Все эти дни она провела со зрителями, в залах фестивальных показов, на улицах, в ресторанах города и лихо отплясывала с фольклорным ансамблем во время посещения архитектурно-этнографического музея в Семёнково. Даже футбольный матч Россия-Хорватия Ирина смотрела в компании участников свадьбы, проходившей в отеле, где жили гости фестиваля. Пожалуй, символом народной любви к актрисе можно назвать баночку своего мёда, которую, достав из сумочки, ей подарили поклонницы, мама и дочка. Они специально носили мед с собой в надежде на встречу с их любимицей.
В одном из обращений к зрителям ирландский режиссёр Фрэнк Берри поблагодарил их «за время, которое вы уделили моей картине». Это не просто благодарственная фигура речи. По-настоящему искусство рождается только в момент встречи со зрителем, в мгновения человеческого созерцания, проживания, переживаний. Нет зрителя — нет искусства. Вологодские зрители (к слову, весьма насмотренные и не имеющие недостатка в культурных мероприятиях) щедро тратили время на фестивальные кинопоказы и уходили из залов, переполненные новыми впечатлениями, полученными ими взамен. Город тепло принимал фестиваль, незаметно ставший новым прекрасным цветком, выросшим на богатой культурной ниве Вологодчины, таким естественным и важным для её просторной, нежной и красивой столицы.
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